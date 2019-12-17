Вместе с myblu предлагаем подборку аксессуаров, которые помогут создать яркий образ, куда бы вы ни отправились этой зимой, и рассказываем об устройстве, которое все чаще встречается у модных петербуржцев.
5 идей аксессуаров, которые сделают ваш образ этой зимой
Стиль, как известно, в деталях – именно они на самом деле отвечают за впечатление, которое вы производите, и выражают вашу индивидуальность: с помощью аксессуаров можно совершенно по-разному обыграть одни и те же вещи. Но когда речь заходит о гаджетах, без которых уже не представить нашу повседневность, не всегда удается найти те, что выглядят стильно и вписываются в задуманный образ. А вот BLU подумали об эстетике и создали элегантную линейку девайсов myblu в пяти авторских цветовых вариациях: классический черный, изысканный золотой, огненно-красный, неоново-синий и пурпурный. Один из них непременно украсит ваш образ, будь то яркая вечеринка, бизнес-завтрак или прогулка по парку.
Повинуясь темпу жизни и изменений, мода сегодня все чаще предлагает нам простые, практичные и эргономичные, при этом красивые решения. Такой же философии придерживается BLU, разработавшая современное и удобное устройство. Гаджет отвечает духу времени по всем параметрам: «стильная штучка», которая может подойти к любому вашему образу, невероятно компактна (не больше флешки), при этом в небольшом корпусе умещается мощная система подачи пара. Нет никаких лишних кнопок и настроек, не нужно возиться с жидкостями и деталями. Полностью заряжается всего за 20 минут и не требует подзарядки до следующего дня. Учитывает разные потребности и предпочтения вейперов: в линейке двенадцать вкусов и есть безникотиновые картриджи для тех, кто не хочет вредить своему здоровью и готов отказаться от старых – и совсем уже не модных – привычек.
Куда бы вы ни отправились, захватите myblu, он задаст настроение и не разрядится в неподходящий момент, а мы расскажем, какие аксессуары подобрать к нему в пандан.
Раскрасить будни
Модные стилисты утверждают, что аксессуары – своего рода специя, благодаря которой образ может заиграть новыми оттенками. Если офисные комплекты кажутся вам серыми и пресными, вы просто не умеете приправлять их яркими аксессуарами. Учеными доказано, что цвет может оказывать на нас сильное психологическое воздействие. Добавьте его в детали: это могут быть даже визитницы, папки и портмоне. А неоновый синий myblu подбодрит во время перерыва и не даст заскучать на работе. Модники к тому же оценят, что такой оттенок был включен институтом Pantonе в главные тренды сезона.
Покорить друзей на вечеринке
Вы звезда вечеринок или стремитесь к этому званию? Тогда нужен образ, в котором вы будете блистать – в прямом и переносном смысле. Верные помощники – аксессуары с глиттером, голографическим покрытием и пайетками (правда, сочетать их лучше с более спокойными вещами). Создатели myblu предусмотрели вариант в золотом оттенке, с которым вы точно не остаетесь незамеченным. Кстати, лайфхак: если потерялась любимая сережка, не спешите расстраиваться. Все так же актуальны разные серьги в одном комплекте, так что можете по-разному их комбинировать, подчеркивая свою индивидуальность.
Отправиться на прогулку по городу
В прогулках по украшенному к празднику зимнему Петербургу есть особое удовольствие. Конечно, в холодную погоду мы в первую очередь думаем о комфорте. Но это не значит, что в жертву ему надо принести красоту. Есть теплые и уютные аксессуары, которые отвечают последним тенденциям. Например, модная панама перекочевала в зимний гардероб в исполнении из экомеха и, судя по хроникам стритстайла, сдавать позиции не собирается. Стеганые вещи также на острие моды, как и пушистые варежки на резинке, словно из детства. myblu тоже в тренде: удобство использования и эстетика сочетаются в одном маленьком гаджете. Возьмите с собой на прогулку огненно-красный девайс, его цвет – точь-в-точь Chili Pepper, один из главных модных оттенков этой зимы по версии института Pantone, энергичный и привлекающий внимание.
Приобщиться к искусству
Как одеться, если вы отправляетесь на вернисаж в музей современного искусства или на модную кинопремьеру? Как раз тот случай, когда можно проявить креатив и попробовать сочетать насыщенные сложные цвета, превратив свой наряд в произведение искусства. А первым штрихом в вашем образе может стать пурпурный myblu – кстати, считается, что именно такой оттенок предпочитают творческие личности, ломающие стереотипы и противостоящие обыденности. Дополнить комплект можно актуальной микросумочкой на шее и вещью с ярким принтом – пусть в нем сочетаются оттенки всех остальных элементов образа, тогда он будет выглядеть единым и завершенным.
Отметить Новый год
Расхожая истина: как Новый год встретишь, так его и проведешь. А значит, надо встретить его в окружении красивых вещей. Будет это минимализм или, напротив, буйство красок и фактур, зависит от вашего индивидуального стиля. Но вот без блеска в этот праздник никак. Только мы успели выучить, что стразы на сумках и ремнях это моветон родом из 2000-х, как эти 2000-е вернулись: снова актуальны ремни, целиком состоящие из сверкающих кристаллов. Впрочем, в преддверии праздников это нам на пользу – в Новый год к блестящим украшениям и обуви рука тянется даже у тех, кто предпочитает минимализм. Ведь это день, в который мы можем позволить себе все лучшее сразу – myblu точно в этом списке.
Кстати, myblu будет отлично смотреться под елкой – чем не оригинальная идея для подарка, который при этом не бьет по карману, особенно учитывая его качество и функциональность? Сейчас при покупке на сайте девайс упакуют в подарочную коробочку.
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