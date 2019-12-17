5 идей аксессуаров, которые сделают ваш образ этой зимой

Повинуясь темпу жизни и изменений, мода сегодня все чаще предлагает нам простые, практичные и эргономичные, при этом красивые решения. Такой же философии придерживается BLU, разработавшая современное и удобное устройство. Гаджет отвечает духу времени по всем параметрам: «стильная штучка», которая может подойти к любому вашему образу, невероятно компактна (не больше флешки), при этом в небольшом корпусе умещается мощная система подачи пара. Нет никаких лишних кнопок и настроек, не нужно возиться с жидкостями и деталями. Полностью заряжается всего за 20 минут и не требует подзарядки до следующего дня. Учитывает разные потребности и предпочтения вейперов: в линейке двенадцать вкусов и есть безникотиновые картриджи для тех, кто не хочет вредить своему здоровью и готов отказаться от старых – и совсем уже не модных – привычек.

Куда бы вы ни отправились, захватите myblu, он задаст настроение и не разрядится в неподходящий момент, а мы расскажем, какие аксессуары подобрать к нему в пандан.