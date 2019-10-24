СМИ: персональные данные порядка 1 миллиона клиентов «Сбербанка» оказались в открытом доступе

Как пишет «Коммерсантъ», в чьем распоряжении находится информация об утечке, на черном рынке продаются данные порядка 1 миллиона клиентов «Сбербанка». База содержит следующие данные клиентов — паспорт, прописка, адрес проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности по кредиту или кредитной карте. Данные продаются в любом объеме и по интересующим критериям — например, по региону. Покупатель сможет приобрести одну строку за 30 рублей.

В базе оказались данные клиентов «Сбербанка» из 10 территориальных банков — всего их 11. Помимо персональных данных, в утечке содержатся аудиозаписи последних звонков клиентов в колл-центр. «С учетом того что продавец сообщил о возможности получить аудиозаписи разговоров, данные, возможно, утекли из внешнего колл-центра, обеспечивающего работу с должниками», — говорят эксперты, опрошенные изданием. «Аудио может очень помочь мошенникам. Если они при общении с потенциальной жертвой сошлются на такой разговор, это серьезно добавит доверия», — добавляют они.

Напомним, в начале октября «Коммерсантъ» также сообщил об утечке данных клиентов «Сбербанка». По данным издания, тогда на «черный рынок» попали личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт — по словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России. Представители «Сбербанка» утверждают, что угрозы списание средств клиентов нет. Пресс-служба банка сообщила «о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка». Позже они заявили об утечке данных о лишь 5,2 тысяч карт.