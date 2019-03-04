«Кек», «Нормик» и «Рил»: петербургские дизайнеры создают мебель с неординарными названиями

Петербургское дизайн-бюро «Дело» создает минималистичную мебель, которую можно встретить не только в каталогах — зеленые стулья используются в интерьере вьетнамского кафе Joly Woo, столы можно найти в тульском творческом кластере «Октава», а полки — в обувной химчистке «Клин». Но это еще не все — мебель носит неординарные названия «Кек», «Нормик» и «Рил». Расцениваем как вызов нэймеру «Икея»!

Стул «Норм», пуф со спинкой «Кек», решетчатый «Стул йо» с подлокотниками, просторный диван из соснового бруса с текстильной обивкой благородного синего «Шик» (шикарный!), серия круглой мебели «Супер» — «Супер стол», стальное подстолье с регулируемыми опорами «Супер-круг», «Супер-круг 2» (спойлер: совсем не круглый!). А еще стол для комфортной работы за компьютером «Столег» и журнальный — «Столикс». Дизайнеры выполнят любой «Норм» из всех «Нормиков» за 10-15 рабочих дней и в любой расцветке, которые тоже называются непросто — по международной системе соответствия цветов RAL, имя которого состоит из четырехзначного числа в сочетании с префиксом.

В 2017 году «Дело» спроектировали и создали вместе c петербургским архитектурным агенством OrchestraDesign концепцию творческого индустриального кластера «Октава» в Туле. Полвека назад в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!», а музыканты мирового уровня — к примеру, Radiohead, Стинг и U2 — использовали продукцию завода для записи своих культовых альбомов. Сейчас обновленный кластер заполнен дизайнерскими решениями петербургского «Дела» — шкафчиками «Прям», «П-столами» со стульями «Мягкий Нра». А в конце января бренд открыл шоурум на Басковом переулке, 6. «Приходите трогать стулья!», — призвали они.