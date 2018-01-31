Филлип Теффт: «Музеи слишком оберегают свои экспонаты от посетителей»
Мы поговорили с директором лондонского представительства Бюро Ральфа Аппельбаума (самая авторитетная в мире компания по разработке музейного дизайна), архитектором Филлипом Теффтом, который посетил Петербург в рамках третьей сессии проекта Lakhta View. Теффт занимается планированием, дизайном и разработкой музейных пространств, выставок и культурных проектов уже более 20 лет и рассказал нам о своем опыте и особенностях работы с музеями.
О работе с музеямиМне кажется большинство музеев в разных странах объединяет то, что они пытаются рассказать посетителю некую историю. Безусловно, не все музеи умеют это делать, и я считаю, что именно по этой причине они не становятся востребованными и успешными. Именно умение транслировать историю помогает галереям по всему миру становится популярными.
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Музей детства (филиал музея Виктории и Альберта), Лондон
О вовлеченности посетителейЯ думаю, лучшее, что мы можем сделать для развития музеев — спросить у самих посетителей: что им нравится и что бы они хотели в них видеть. Например, мы сейчас работаем с музеем детства в Лондоне и там пытаются всячески вовлечь целевую аудиторию в процесс организации экспозиций: приглашают детей, проводят с ними мастер-классы, в конце концов спрашивают их напрямую, что им интересно. То есть не взрослые диктуют маленьким посетителям, а дети говорят взрослым, что хотят больше интерактивных игр или мастер-классов. И это здорово помогает развиваться музею, ведь взгляд извне, пусть даже детский — отличная возможность улучшить концепцию учреждения.
О будущем дизайнаЯ думаю, что в будущем большая часть работы дизайнера будет основана на сотрудничестве и открытости. Коллаборации — это архиважно для нас, они помогают четче представить, в каком направлении двигаться и развиваться. Не думаю, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить труд живого дизайнера. Придет время когда индивидуальный дизайн исчезнет как концепция, и наступит коллективное понимание того, что человечеству необходимо получить от дизайна. Лично мне очень импонирует идея того, что дизайн — это совместный труд, а не работа наедине с собой.
О ПетербургеЯ впервые в этом городе и, честно говоря, он мне очень напоминает Флоренцию. У Петербурга явно итальянское нутро, это чувствуется в красивых пропорциях, Палладианстве (архитектурный стиль итальянского ренессанса XVI века, — Прим. ред.) . Мне очень нравятся площади и огромное количество общественных пространств, памятников, монументов — все это обозначает «генетический код» местной архитектуры. В общем, я могу сказать, что Петербург — невероятно красивый город с очень высоким уровнем дизайна. И конечно же я был в Эрмитаже — у меня даже нет слов, чтобы прокомментировать, насколько это потрясающий музей с невероятной коллекцией. Я хочу вернуться и увидеть больше.
Безусловно я чувствую, что Петербург — европейский город. Различие с городами Европы, как мне кажется, у него в том, что здесь гораздо больше пространства, которое может быть использовано дизайнерами.
О «Лахта Центре»
Это очень амбициозный и захватывающий проект и он диаметрально противоположен типично петербургской архитектуре. Мне кажется здание довольно авангардно для города, у него потрясающая инженерия, лично мне было интересно, как там все работает. Башня, на мой взгляд, поистине топовое здание мирового уровня.
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