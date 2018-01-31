Филлип Теффт: «Музеи слишком оберегают свои экспонаты от посетителей»

Мы поговорили с директором лондонского представительства Бюро Ральфа Аппельбаума (самая авторитетная в мире компания по разработке музейного дизайна), архитектором Филлипом Теффтом, который посетил Петербург в рамках третьей сессии проекта Lakhta View . Теффт занимается планированием, дизайном и разработкой музейных пространств, выставок и культурных проектов уже более 20 лет и рассказал нам о своем опыте и особенностях работы с музеями.

О работе с музеями Мне кажется большинство музеев в разных странах объединяет то, что они пытаются рассказать посетителю некую историю. Безусловно, не все музеи умеют это делать, и я считаю, что именно по этой причине они не становятся востребованными и успешными. Именно умение транслировать историю помогает галереям по всему миру становится популярными. Мне кажется большинство музеев в разных странах объединяет то, что они пытаются рассказать посетителю некую историю. Безусловно, не все музеи умеют это делать, и я считаю, что именно по этой причине они не становятся востребованными и успешными. Именно умение транслировать историю помогает галереям по всему миру становится популярными.

Самая большая трудность в работе с таким консервативным институтом, как музей, заключается в том, что они неохотно открываются новому. Например, музеи «старой закалки» предпочитают следовать концепции, в которой экспонаты заколачивают и прячут под стекло, слишком оберегают от гостей. Безусловно, в этом есть здравый смысл: шедеврам необходима консервация по чисто техническим причинам, чтобы радовать нас и дальше. А еще вы можете посмотреть на количество входов в здание — как правило их один-два, хотя как мне кажется музеям нужно гораздо больше.

Тем не менее, сейчас мы живем в такое время, что необходимо постепенно открываться новому и начать делиться. В этом плане консервативное мышление музеев может стать настоящей проблемой. Еще одна проблема в работе с ними заключается недостаточном финансировании (как бы банально это не звучало). Хотелось бы, чтобы у них было больше спонсоров и меценатов, чтобы какая-то часть богатых людей направила свои финансовые возможности в эту сферу, чтобы, грубо говоря, пришел очень богатый человек и сказал: «Я помогу этому музею, потому что это важно». Так что мы постоянно пытаемся повысить уровень информированности о важности поддержки этого городского института.