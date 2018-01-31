Филлип Теффт: «Музеи слишком оберегают свои экспонаты от посетителей»

Мы поговорили с директором лондонского представительства Бюро Ральфа Аппельбаума (самая авторитетная в мире компания по разработке музейного дизайна), архитектором Филлипом Теффтом, который посетил Петербург в рамках третьей сессии проекта Lakhta View.  Теффт занимается планированием, дизайном и разработкой музейных пространств, выставок и культурных проектов уже более 20 лет и рассказал нам о своем опыте и особенностях работы с музеями. 

  • Филипп Теффт на третьей сессии Lakhta View

  • Третья сессия Lakhta View 

О работе с музеями

Мне кажется большинство музеев в разных странах объединяет то, что они пытаются рассказать посетителю некую историю. Безусловно, не все музеи умеют это делать, и я считаю, что именно по этой причине они не становятся востребованными и успешными. Именно умение транслировать историю помогает галереям по всему миру становится популярными.
 
Самая большая трудность в работе с таким консервативным институтом, как музей, заключается в том, что они неохотно открываются новому. Например, музеи «старой закалки» предпочитают следовать концепции, в которой экспонаты заколачивают и прячут под стекло, слишком оберегают от гостей. Безусловно, в этом есть здравый смысл: шедеврам необходима консервация по чисто техническим причинам, чтобы радовать нас и дальше. А еще вы можете посмотреть на количество входов в здание — как правило их один-два, хотя как мне кажется музеям нужно гораздо больше. 
 
Тем не менее, сейчас мы живем в такое время, что необходимо постепенно открываться новому и начать делиться. В этом плане консервативное мышление музеев может стать настоящей проблемой. Еще одна проблема в работе с ними заключается недостаточном финансировании (как бы банально это не звучало). Хотелось бы, чтобы у них было больше спонсоров и меценатов, чтобы какая-то часть богатых людей направила свои финансовые возможности в эту сферу, чтобы, грубо говоря, пришел очень богатый человек и сказал: «Я помогу этому музею, потому что это важно». Так что мы постоянно пытаемся повысить уровень информированности о важности поддержки этого городского института. 

  • Музей детства (филиал музея Виктории и Альберта), Лондон 

О вовлеченности посетителей

Я думаю, лучшее, что мы можем сделать для развития музеев — спросить у самих посетителей: что им нравится и что бы они хотели в них видеть. Например, мы сейчас работаем с музеем детства в Лондоне и там пытаются всячески вовлечь целевую аудиторию в процесс организации экспозиций: приглашают детей, проводят с ними мастер-классы, в конце концов спрашивают их напрямую, что им интересно. То есть не взрослые диктуют маленьким посетителям, а дети говорят взрослым, что хотят больше интерактивных игр или мастер-классов. И это здорово помогает развиваться музею, ведь взгляд извне, пусть даже детский — отличная возможность улучшить концепцию учреждения.

О будущем дизайна 

Я думаю, что в будущем большая часть работы дизайнера будет основана на сотрудничестве и открытости. Коллаборации — это архиважно для нас, они помогают четче представить, в каком направлении двигаться и развиваться. Не думаю, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить труд живого дизайнера. Придет время когда индивидуальный дизайн исчезнет как концепция, и наступит коллективное понимание того, что человечеству необходимо получить от дизайна. Лично мне очень импонирует идея того, что дизайн — это совместный труд, а не работа наедине с собой.
 
Наше бюро всегда сотрудничает с местными художниками, когда мы работаем в той или стране. Международные коллаборации действительно очень важны, без этого мы никак не может прочувствовать национальные и культурные особенности той страны, в которой работаем. 
 
Под руководством Теффта были спроектированы экспозиции лондонского Музея общественного транспорта, крупнейшего в Северной Ирландии музея искусств The Braid, павильона Объединенных Арабских Эмиратов на Всемирной выставке 2010 года в Шанхае, а также реконструированы 16 постоянных экспозиций Национального музея Шотландии в Эдинбурге — самого посещаемого музея Великобритании за пределами Лондона.

  • Флоренция, Италия

О Петербурге

Я впервые в этом городе и, честно говоря, он мне очень напоминает Флоренцию. У Петербурга явно итальянское нутро, это чувствуется в красивых пропорциях, Палладианстве (архитектурный стиль итальянского ренессанса XVI века, — Прим. ред.) . Мне очень нравятся площади и огромное количество общественных пространств, памятников, монументов — все это обозначает «генетический код» местной архитектуры. В общем, я могу сказать, что Петербург — невероятно красивый город с очень высоким уровнем дизайна. И конечно же я был в Эрмитаже — у меня даже нет слов, чтобы прокомментировать, насколько это потрясающий музей с невероятной коллекцией. Я хочу вернуться и увидеть больше.

Безусловно я чувствую, что Петербург — европейский город. Различие с городами Европы, как мне кажется, у него в том, что здесь гораздо больше пространства, которое может быть использовано дизайнерами. 

О «Лахта Центре»

Это очень амбициозный и захватывающий проект и он диаметрально противоположен типично петербургской архитектуре. Мне кажется здание довольно авангардно для города, у него потрясающая инженерия, лично мне было интересно, как там все работает. Башня, на мой взгляд, поистине топовое здание мирового уровня. 

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