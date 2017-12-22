Архитектор-перформер Хидеми Нишида: «Я плакал, когда увидел коллекцию Рембрандта в Эрмитаже»

Мегаполис и природа

В сумасшедшем мегаполисе Токио, где я сейчас живу, возникает ощущение бетонных джунглей. Чтобы сохранить связь с природой, нужно регулярно выбираться за пределы города. Это отличное средство для перезагрузки головы. Кроме того, крайне важно заниматься развитием своего внутреннего восприятия красоты – и природы в частности. Мои инсталляции направлены на зарождение подобных мыслей и размышлений в сознании наблюдателя.

Вторжение технологий

В проект «эфемерное вторжение» я закладывал идею о том, что виртуальная реальность навязчиво проникают в нашу жизнь. Сам не пользуюсь огромным числом разных технических новинок, которые появились за пару последних лет. Технологии во многом затронули качество жизни человека, но, как мне кажется, не коснулись базовых принципов существования людей. Наши ключевые потребности и инстинкты во многом те же, что и сотни лет назад. Мы по-прежнему не можем без еды, сна, нам требуется ощущать себя в безопасности. Однако многие технические решения современности настолько продуманы, что целиком захватывают внимание человека и отвлекают его от действительно важных вопросов. Поэтому многие сегодня озадачены тем, как бы собрать побольше лайков в Instagram, а не тем, чтобы заботиться о близких, оставить что-то после себя, создать нечто новое и удивительное.



Москва и Петербург

Я представил «эфемерное вторжение» в Москве в 2013 году, а теперь приехал в Петербург. Я чувствую, что это крайне разные города, но ключевое отличие, на мой взгляд, кроется в том, что история Петербурга – это концентрат развития европейской столицы. За короткое время – чуть больше 300 лет – здесь произошло невероятное количество важных событий. Москву же я воспринимаю как город, который рос и преображался постепенно, не с такой скоростью.