Архитектор-перформер Хидеми Нишида: «Я плакал, когда увидел коллекцию Рембрандта в Эрмитаже»
Искусство хрупкости
В своих работах я хочу выразить концепцию хрупкости. Несмотря на архитектурное образование, не отношу себя к архитекторам: то, что я создаю, не является практичным, по сути это бесполезные вещи. Я часто делаю мебель странной формы: например, стулья на поверхности озера или стулья-гиганты на берегу. Это те образы, которые рождаются во мне при виде природных красот. Я восхищаюсь окружающим нас зеленым миром, хочу заглянуть в него максимально глубоко, поэтому создаю инсталляции, в которых творчество и природа дополняют друг друга. И пусть все мои работы временны, главное, что пейзаж остается в воображении зрителей.
Традиции Японии
Наша страна на 70% покрыта лесами, а сами японцы очень уважительно относятся к охране природы – несмотря на то, что стихии бывают крайне опасны для человека. Землетрясения и наводнения случаются в Японии довольно часто, однако люди стремятся жить в гармонии с природой – так, чтобы получать максимальное удовольствие от контакта с ней и при этом оставаться в безопасности. В моем понимании, это отличный взгляд на мир – не пытаться победить его, завоевать и навязать свои правила, а стараться понять и беречь данное. Согласно древней японской мудрости, ничего не остается неизменным, все меняется – это самая главная идея нашей культуры, которую я выражаю через мои работы. Должно быть, так и создается связь с традицией.
Мегаполис и природа
В сумасшедшем мегаполисе Токио, где я сейчас живу, возникает ощущение бетонных джунглей. Чтобы сохранить связь с природой, нужно регулярно выбираться за пределы города. Это отличное средство для перезагрузки головы. Кроме того, крайне важно заниматься развитием своего внутреннего восприятия красоты – и природы в частности. Мои инсталляции направлены на зарождение подобных мыслей и размышлений в сознании наблюдателя.
Вторжение технологий
В проект «эфемерное вторжение» я закладывал идею о том, что виртуальная реальность навязчиво проникают в нашу жизнь. Сам не пользуюсь огромным числом разных технических новинок, которые появились за пару последних лет. Технологии во многом затронули качество жизни человека, но, как мне кажется, не коснулись базовых принципов существования людей. Наши ключевые потребности и инстинкты во многом те же, что и сотни лет назад. Мы по-прежнему не можем без еды, сна, нам требуется ощущать себя в безопасности. Однако многие технические решения современности настолько продуманы, что целиком захватывают внимание человека и отвлекают его от действительно важных вопросов. Поэтому многие сегодня озадачены тем, как бы собрать побольше лайков в Instagram, а не тем, чтобы заботиться о близких, оставить что-то после себя, создать нечто новое и удивительное.
Москва и Петербург
Я представил «эфемерное вторжение» в Москве в 2013 году, а теперь приехал в Петербург. Я чувствую, что это крайне разные города, но ключевое отличие, на мой взгляд, кроется в том, что история Петербурга – это концентрат развития европейской столицы. За короткое время – чуть больше 300 лет – здесь произошло невероятное количество важных событий. Москву же я воспринимаю как город, который рос и преображался постепенно, не с такой скоростью.
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«эфемерное вторжение» (2013)
Прогулка по Петербургу
Я был очень впечатлен красотой Петербурга, он сияет великолепными огнями. Мне повезло с гидом – за один день он рассказал об истории города, империи, судьбах людей. Особенно меня поразил Эрмитаж, я плакал, когда увидел коллекцию Рембрандта.
Лахта Центр
Высокая башня! И весьма впечатляющая с точки зрения архитектуры. С Лахта Центра открывается великолепный вид. Как раз на смотровой площадке я удивился мыслям о том, что люди в принципе способны строить настолько сложные проекты. Наверное, дело в контрасте, ведь башня окружена обычными постройками, которые также создали люди. И суперсовременный небоскреб, и простой жилой дом – творения человека. Мне кажется, Лахта Центр может восприниматься как символ того, что люди и петербуржцы в частности могут достичь чего угодно, если сами будут этого искренне желать.
Интервью прошло в Гранд Отеле Европа в рамках проекта Lakhta View (инициатор – Лахта Центр)
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