Архитектор Жан Пистр: «Петербург — русский город, а не европейский»

О Европе и СССР в архитектуре Петербурга. Петербург — в первую очередь русский город, не европейский и не советский. Он лучше всего отражает противоречие между открытостью страны вовне и концентрацией на себе — это своеобразные качели, которые раскачивались на протяжении всей истории России. В Петербурге мы можем встретить ярких представителей французской и итальянской архитектуры, смелых модернистских движений, и это — выражение России.

О современных постройках. Нужно грамотно выбирать места для размещения современных объектов, чтобы не нарушать чувство привязанности и принадлежности жителей к определенному месту. В таком исторически сложенном и гармоничном ансамбле, как Петербург, важно найти локальные точки, подходящие для реализации современных объектов — но при этом сохранить чувство ощущения гармонии среды. Например, в Петербурге мне очень нравится бизнес-центр Quattro Corti от архитектурного бюро Piuarch — он очень грамотно вписывается в архитектурную логику города, при этом тонко выражает современный почерк. Такие примеры показывают, что новые постройки могут быть хорошо восприняты, если вписываются в контекст и с уважением относятся к истории.

О центре и окраинах. Основная задача архитекторов — придать каждому периферийному району некую значимость для людей. Чтобы они чувствовали гордость, что являются жителями именно этого места. Другой вопрос — как эти районы могут измениться? Они всегда строились очень быстро, без учета предстоящих перемен качества жизни, увеличения транспортных потоков. Потребности жителей в приватных зонах и открытых общественных пространствах почти не брали во внимание, поэтому сегодня нужно думать о преобразовании окраин. Сейчас, например, эти проблемы решает реновация жилых кварталов в Москве: такие проекты нужно проводить совместно с жителями, вести с ними диалог о том, как преобразовывать их среду, чтобы сохранить их привязанность, приверженность и самоидентификацию.

О новой жизни индустриальных зон. Вопрос редевелопмента бывших промышленных индустриальных участков очень значим для жизни города и его истории. Всю ту энергию, которая была сосредоточена на устаревших производственных участках, важно направить сегодня на преобразование городской жизни. Архитекторам необходимо опираться на историю места, местный контекст — то есть создавать объект не с нуля, а преумножать его ценность историческим прошлым. Например, в Лондоне самые интересные проекты у нас получаются не когда мы сносим и строим все с нуля, а когда мы очень уважительно относимся к истории и морфологии участка. Я думаю, что Петербург может и должен гордиться своим богатым индустриальным прошлым, и эту часть истории нужно сохранять и переносить в развитие деловой и культурной активности города.

О небоскребе Лахта-Центр. Я видел концепцию Лахта-Центра давно — ещё на стадии конкурса. Тогда у меня было очень много вопросов по поводу реализации всех этих сложных изогнутых форм, которые накладываются, пересекаются одна с другой. Сегодня признаю, что проект был реализован с должным вниманием к качеству, деталям и геометрии. Подобные башни редко строят в таком ландшафте — как маяк над горизонтом. Чувствуется, что проект будет успешным.

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