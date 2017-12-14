Новогодний wish list редакции Sobaka.ru
Самое приятное в праздновании Нового года – выбирать подарки. По ходу дела, конечно, составляешь и собственный виш-лист. Мы всей редакцией составили список желаний, побывав в новом флагмане РЕСПУБЛИКИ* на углу Невского и Рубинштейна. Теперь в городе стало три магазина, заполненных самыми разнообразными книгами, сувенирами, дизайнерской канцеляркой и товарами для всяческой красоты – своей и дома. А еще больше вещей и вещиц на сайте. Такое изобилие, что пора зарегистрироваться и составить виш-лист онлайн. Ведь все хочется дарить и получать в подарок.
Друзья, это намек. Теперь вы знаете, что положить нам под елку.
Миша Стацюк
главный редактор сайта
В детстве новогодний вечер шел по четкому сценарию: за большим бабушкиным столом с родственниками, застывшим с вечера холодцом, винегретом и царицей вечера – жареной курицей – всей семьей делали совместный новогодний кадр. Обязательно на моментальный фотоаппарат.
Мы взрослели, предпочитали компанию друзей бабушкиным салатам, а старенький Polaroid подсидели гаджеты. В этот раз я решил впасть в детство и вернуть себе магический прибор с моментальным квадратным фото Instax Mini 25. Помню также, что последующие дни новогодних праздников проходили с книжкой в руках под тиканье больших настенных часов. Когда вышла «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря с почти тысячей страниц, я сразу понял, на какой момент ее лучше приберечь. И для вдохновения – альбом Диего Веласкеса, придворного живописца короля Филиппа IV. Мама говорит, мы с ним – Филиппом – как-то похожи, но это не точно.
Алина Малютина
редактор моды
Знаковым материалом этого года в нашей рубрике «Мода и Красота» стала история мексиканской художницы Фриды Кало, которой удалось превратить свои недуги в фирменный стиль. Увидев в РЕСПУБЛИКЕ* книгу с ее фотографиями, я сразу захотела забрать ее в свою коллекцию фэшн-литературы. А еще я без ума от Грейс Коддингтон, сделавшей американский Vogue таким, какой он есть сейчас, поэтому рядом с «Фридой» мечтаю поставить на полку и ее биографию. Буду читать все это томными февральскими вечерами с кружкой кофе в руке и теплым пледом.
Ася Алисултанова
редактор новостей
Я – киноман со стажем, и просто обожаю Стенли Кубрика – считаю его одним из величайших режиссеров всех времен и народов. Его «Космическая одиссея» – настоящий феномен научно-популярной фантастики, ее можно пересматривать бесконечно. Картина и сейчас выглядит очень современно, а ведь в наступающем 2018 году она отметит полувековой юбилей! В РЕСПУБЛИКЕ* как раз нашлось редкое издание на английском с архивами режиссера, его записями и интервью, в которых он рассказывает о процессе съемок и замысле своих фильмов. Что еще нужно, чтобы проникнуться творческим гением Кубрика?
Если с кино у меня давняя любовь, то новым увлечением 2017 года стала ароматерапия. Я скупаю эфирные масла и пытаюсь создать ольфакторную библиотеку у себя дома. Моя керамическая аромалампа, к сожалению, разбилась, но, по-моему, этот формат уже давно устарел – зачем постоянно покупать свечи, а потом отдирать расплавленный воск от лампы, если изобрели такую прекрасную вещь, как ультразвуковой аромадиффузор – он и красивый, и намного практичнее – с таким типом распыления эфир лучше заполняет пространство. Работа редактором сопровождается практически перманентным стрессом, поэтому в новом году мне просто необходимо поставить аромадиффузор на рабочий стол в офисе – в РЕСПУБЛИКЕ* много симпатичных устройств на любой вкус. Мне приглянулся вот этот, с необычным ароматом ревеня и имбиря.
Кристина Шибаева
продюсер
Лучший подарок, который ты можешь приподнести сам себе, – это виш-лист. Так и друзья твои не собьются с ног в поисках идеального (но это не точно) подарка, и сам ты сможешь строить планы на пользование какими-либо вещами. Вот шапочкой для душа в виде единорога, например, я бескомпромиссно собираюсь пользоваться, едва доем оливье. И кто бы мог об этом догадаться, если бы не четко выверенный список желанных подарков?
Настя Павленкова
редактор раздела "Бары и рестораны"
Подарки на Новый год начинаешь выбирать еще в ноябре. А ноябрь в Петербурге понятно какой – тлен, боль и световой день меньше шести часов. Поэтому хочется делать всего три вещи – лежать, читать и убивать. Шучу, просто ножи Opinel хорошие: первый, складной, сделал аж в 1890 году в семейной кузнице в маленькой французской деревушки Альбеле-Вье, близ Сан-Жанде-Моринне в Савойе, Жозефом Опинелем.
Саша Карпова
редактор Светской хроники
Лучший подарок для редактора с кураторским бэкграундом – это, конечно, произведение искусства! И если выбирать символ года, собаку, то она непременно должна походить на скульптуру Джеффа Кунса Balloon Dog, проданную на аукционе Christie’s за $58,4 млн. К сожалению, работы современных российских художников еще не достигли таких цен, но, я уверена, в наших силах сделать так, чтобы они вошли если не в списки самых дорогих лотов, то хотя бы в историю искусства. Дописать кандидатскую диссертацию в Русском музее меня могла бы сподвигнуть Энциклопедия русского авангарда, ну или книга, бьющая прямо в тему моей научной работы, – Moscow Conceptualism in Context. Пока же я собираюсь с мыслями, важно не проспать Новый год и главные вечеринки города, поэтому звонкий будильник был бы очень кстати! Так же как и офисная подушка, на которую приятно приземляться после затяжных светских раутов и продолжающихся до самого утра афтепати.
Ксения Морозова
редактор раздела "Город"
Я из тех людей, что старомодно считают, что книга – лучший подарок. Я настойчиво дарю их сама и очень радуюсь, когда дарят мне. Поэтому я собрала в виш-лист самые интересные новинки: первая переведенная на русский язык книга лауреата Международного Букера Ласло Краснахоркаи «Сатанинское танго», «Девочки» о романтичной молодежи 60-х, искавшей свободы, а оказавшейся в секте (за которой угадывается «семья» Чарльза Мэнсона), эссе о живописи от главного британского писателя Джулиана Барнса, возвращение Павла Пепперштейна после шестилетнего молчания со сборником рассказов и, конечно, абсолютный маст-хэв для всех книголюбов – литературоведческий трактат «Западный канон» Гарольда Блума. А для новогоднего настроения – уменьшенные звезды из Новой Голландии на елку.
Андрей Зайцев
системный администратор
Для меня идеальный новогодний подарок должен быть полезным и практичным. Например, я пытался вести список дел и задач в гаджетах, перепробовал кучу приложений, но лучше старого доброго ежедневника-блокнота ничего не нашел. У РЕСПУБЛИКИ* есть небольшие и удобные, без лишних наворотов. Также я активный велосипедист – даже зимой! В дороге люблю слушать музыку с телефона — теплые перчатки с гарнитурой станут для меня настоящим спасением в дороге из дома до офиса по набережным Невы. Фигурку-фонарик с героями «Звездных войн», признаюсь честно, я добавил на эмоциях – очень жду выхода восьмой части эпопеи!
Ася Бондаренко
SMM-менеджер
С Новым годом у меня непростые отношения: обычно весь декабрь я радуюсь ему, наряжаю квартиру, добавляю в плейлист рождественские песни Синатры, а числа 30-го ощущение праздника сменяется на беспокойство. Успела ли я доделать все дела, всем ли купила то, что они хотели? Именно выбирать подарки близким и друзьям -- моя самая любимая новогодняя традиция. Я стараюсь дарить человеку что-то личное и часто не слишком материальное: билеты на концерт или в театр, полет на воздушном шаре, ужин в темноте. Ведь самое главное не стоимость подарка, а эмоции, которые он вызывает. В РЕСПУБЛИКЕ* я выбрала книгу "Дорогая редакция", потому что она помогала мне не засыпать на ночных сменах на предыдущей работе. И это, кажется, первая нехудожественная книга, которая заставила меня плакать. Еще я коллекционирую вещи, с изображением курочек и петухов, поэтому не смогла пройти мимо веселой кружки.
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