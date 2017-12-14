Самое приятное в праздновании Нового года – выбирать подарки. По ходу дела, конечно, составляешь и собственный виш-лист. Мы всей редакцией составили список желаний, побывав в новом флагмане РЕСПУБЛИКИ* на углу Невского и Рубинштейна. Теперь в городе стало три магазина, заполненных самыми разнообразными книгами, сувенирами, дизайнерской канцеляркой и товарами для всяческой красоты – своей и дома. А еще больше вещей и вещиц на сайте. Такое изобилие, что пора зарегистрироваться и составить виш-лист онлайн. Ведь все хочется дарить и получать в подарок.

Друзья, это намек. Теперь вы знаете, что положить нам под елку.