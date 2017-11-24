Архитектура будущего: 5 новых проектов бюро Захи Хадид
Opus Office Tower, Дубай
Гигантский торгово-офисный центр в городе небоскребов выполнен в форме куба: днем он полый, а ночью центральное пространство заполняет подсветка. «Мы хотели показать, что архитектура — это не всегда что-то физическое, материальное. Пустота, бездна оказываются в центре внимания. Технологически это был сложный проект — уникальное здание покрыто стеклом горячей плавки. Мы закончили работу над Opus Office Tower летом этого года», — рассказал Кристос Пассас.
Port House, Антверпен (Бельгия)
Проект здания администрации порта бюро ZHA представило в 2010 году, строительство продлилось шесть лет. По задумке архитекторов в порту появился новый алмазный корабль, в гранях которого отражаются облака. Сходство с драгоценным камнем не случайно: Антверпен — не только второй по размеру порт Европы, но и мировая столица рынка алмазов. Надстройка позволила выполнить главное условие заказчика и сохранить историческое здание — бывшую пожарную станцию начала XX века. Презентация проекта состоялась в 2016 году.
Mathematics: The Winton Gallery, Лондон
«В прошлом году закончили небольшой проект математической галереи в Лондоне, в котором отражена аэродинамика и искажения воздуха. Конструкция представляет собой двухслойный навес с ребрами из стали», — рассказал Кристос Пассас. Коллекция The Winton Gallery демонстрирует, что математика — это не формулы, а мир вокруг нас. Поэтому извилистая конструкция в центре музея в точности повторяет потоки воздуха, которые возникают вокруг экспериментального аэроплана Gugnunc Hadley Page 1929 года — центрального экспоната галереи. Заха Хадид начала проектировать галерею математики в 2014 году — завершилось строительство уже после кончины знаменитого архитектора.
Футбольный стадион «Аль-Вакра», Катар
Проект футбольного стадиона ЧМ-2022 в катарском городе Аль-Вакра стал одним из самых скандальных в карьере Захи Хадид. Сначала СМИ разглядели в объекте намек на женскую анатомию и прозвали его Vagina Stadium. Затем на стройплощадке стадиона погибло несколько сотен рабочих. Тем не менее, «Аль-Вакра» обещают достроить к 2022 году.
Технопарк «Сбербанка». Москва
Жюри конкурса получило проект Zaha Hadid Architects за несколько дней до смерти главы бюро. Так в российской Кремниевой долине «Сколково» будет построен последний проект, над которым работала Заха Хадид. Технопарк, рассчитанный на 8 тысяч рабочих мест, претендует на звание иконы иннограда. По словам Кристоса Пассаса, «стартовой точкой стала симуляция того, как может быть организована деятельность команд внутри офиса; здание будет построено так, чтобы в него максимально проникал свет».
На сессии проекта LAKHTA VIEW нам удалось взять комментарий у Кристоса Пассаса: исполнительный директор ZHA ответил на вопрос, к которому неравнодушны все петербуржцы: «Вписывается ли небоскреб Лахта-центр в историческую панораму?».
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Исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас
Мы впечатлены прогрессом работ, в строительстве было применено много новаторских решений. Некоторые особенности Лахта-центра действительно поражают: самое сильное впечатление на меня произвело то, как здание открывается морю. Это очень современный проект. Я задумался сегодня: «Почему он не в центре города, а на окраине?». Мне кажется, что концепцию можно было переработать и встроить небоскреб в центральные районы. Хотя в целом мне кажется, что здание на своем месте.
Я бы с удовольствием построил что-нибудь в Петербурге, если бы мне предложили. Вы живете в очень интересном городе, я хорошо с ним знаком — наша команда приезжает сюда уже несколько лет. Было бы прекрасно, если бы Zaha Hadid Architects реализовали проект в Петербурге».
Автор: Диана Смольякова
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