Архитектура будущего: 5 новых проектов бюро Захи Хадид

Исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас Мы впечатлены прогрессом работ, в строительстве было применено много новаторских решений. Некоторые особенности Лахта-центра действительно поражают: самое сильное впечатление на меня произвело то, как здание открывается морю. Это очень современный проект. Я задумался сегодня: «Почему он не в центре города, а на окраине?». Мне кажется, что концепцию можно было переработать и встроить небоскреб в центральные районы. Хотя в целом мне кажется, что здание на своем месте. Я бы с удовольствием построил что-нибудь в Петербурге, если бы мне предложили. Вы живете в очень интересном городе, я хорошо с ним знаком — наша команда приезжает сюда уже несколько лет. Было бы прекрасно, если бы Zaha Hadid Architects реализовали проект в Петербурге».