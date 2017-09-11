Марко Касагранде: «Почему бы вам в России не строить многоквартирные дома из дерева?»

Марко, привет! Расскажите немного про себя?

Я архитектор из Финляндии, у меня есть офис в Хельсинки, который занимается архитектурой и инновациями, и еще я профессор в Школе Архитектуры в Бергене. Я вырос в Лапландии, на самом севере Финляндии, и начал карьеру с самообучения. Там же я организовал свою первую небольшую фирму.

Когда вы говорите про инновации в архитектуре – вы что имеете ввиду?

Я всегда думал, что архитектура сама по себе – это ничто, что она не представляет сама по себе интереса, мне всегда была интересен срез, где архитектура пересекается со средовым искусством или с урбанизмом, или с социологией, антропологией и так далее. Когда создается какое-то новое знание. Вы никогда не знаете заранее, в чем оно будет заключаться, но оно всегда рождается из пересечения дисциплин.

Вы приведете пример? Сейчас все говорят слово мультидисциплинарный, так что оно воспринимается как штамп.

Это всегда начинается как некий конкретный случай. Например, правительство города просит сделать реконструкцию парка. И я собираю исследователей, студентов, профессионалов из разных областей, которые вместе могли бы справиться с этой задачей. Вместе мы начинаем что-то вроде путешествия, мы смотрим на это с разных точек зрения, потому что у всех свои взгляды. И когда они все говорят, архитектор зарисовывает то, что он слышит, это что-то вроде стенограммы, и этот процесс проходит несколько витков по спирали. Это похожее на армию из четырех-пяти человек. Постепенно вырисовывается картина того, каким в итоге мог бы быть дизайн, тектоника, рождается ясная идея. Когда начинается процесс строительства — а с ним я чаще имею дело в одиночку — структура обретает физическую форму, появляется пространство. И когда я сам впервые его вижу, чувствую, что это больше, чем мог бы сам придумать. Я всегда очень жду этого момента. Дизайн как бы выходит из под моего контроля, я чувствую себя рабом, архитектура становится больше чем я, больше, чем сам дизайнер. И это потрясающее ощущение. Ты можешь проектировать и предсказывать только до определенного предела. И в конце всегда получается не то, что я с самого начала себе представлял.

То есть другие люди вносят непредсказуемость?

Именно! Например, я ничего не знаю о том, как растут деревья, и я приглашаю биологов и ландшафтных архитекторов. Они приходят и говорят, что нужно больше света или больше пространства для корней. И тогда какие-то вещи в проекте определяются сами собой. Есть такое понятие в архитектуре – “открытая форма”. Имеется ввиду, что за одной подобной реакцией следует еще одна, то есть дизайн рождается из неких конкретных вызовов и задач. Форма рождается в процессе, в диалоге. Для меня это эмоция, она как будто вскрывает меня. Я верю в чрезвычайные происшествия. Обычно про них говорят как про что-то плохое, но я всегда жду их.