На этот раз THG Paris представляют коллаборацию с Lalique – французским стеклодувным предприятием, основанном полтора столетия назад известным стеклодувом и ювелиром Рене Лаликом. Lalique в первую очередь известны своими изделиями из стекла и хрусталя, флаконами для духов небывалой красоты, декоративными вазами и ювелирными изделиями. Весь богатый опыт французского дома воплотился в новой коллекции. BAMBOU – это альянс классики и современности: изысканный хрусталь, надежные технологии и природные мотивы, которые сегодня очень актуальны в дизайне интерьеров. Все изделия – комплектующие для раковин и душевых, аксессуары для ванной комнаты – сочетаются между собой и составляют гармоничный ансамбль, кроме того, доступны разные вариации отделки: хром, золото, никель, родиевое серебро и розовое золото. Изделия THG Paris украшают отели, курорты и королевские резиденции по всему миру – ваша ванная комната может оказаться в этом почетном списке!