Новую линейку комплектующих и аксессуаров для ванных комнат бренд сделал в коллаборации с легендарным домом Lalique.
Природа, воплощенная в хрустале: THG Paris выпустили коллекцию BAMBOU
THG Paris вновь доказывают, что функциональность не должна спорить с эстетикой, а ванная комната может быть настоящим произведением искусства. Бренд уже много лет производит смесители и аксессуары для ванной ремесленной работы, привлекая к сотрудничеству такие известные марки, как Baccarat, Bernardaud, Daum, Christofle, Manufacture de Monaco, а авторами многих коллекций становились выдающиеся художники – Жан-Клод Делепан, Пьер-Ив Рошон, Альберто Пинто, Джейми Дрейк, Реми Тессье.
На этот раз THG Paris представляют коллаборацию с Lalique – французским стеклодувным предприятием, основанном полтора столетия назад известным стеклодувом и ювелиром Рене Лаликом. Lalique в первую очередь известны своими изделиями из стекла и хрусталя, флаконами для духов небывалой красоты, декоративными вазами и ювелирными изделиями. Весь богатый опыт французского дома воплотился в новой коллекции. BAMBOU – это альянс классики и современности: изысканный хрусталь, надежные технологии и природные мотивы, которые сегодня очень актуальны в дизайне интерьеров. Все изделия – комплектующие для раковин и душевых, аксессуары для ванной комнаты – сочетаются между собой и составляют гармоничный ансамбль, кроме того, доступны разные вариации отделки: хром, золото, никель, родиевое серебро и розовое золото. Изделия THG Paris украшают отели, курорты и королевские резиденции по всему миру – ваша ванная комната может оказаться в этом почетном списке!
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