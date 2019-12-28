7 фактов о компании BoConcept

2. Компания выпускает мебель, свет, аксессуары, декор в скандинавском стиле

Светлые тона, много воздуха, натуральные фактуры, элегантная функциональность, простота, в которой видно внимание к каждой детали, качественные материалы и идеальная отделка – вот главные характеристики стиля BoConcept. Впрочем, эта мебель подходит не только пространствам в скандинавском духе – благодаря модульной системе, предполагающей большой выбор предметов, кастомизации и разнообразию материалов, можно обставить практически любое помещение.

Кстати, и сам скандинавский стиль не стоит на месте. Скажем, в 2019, опровергая стереотипы, компания взяла курс на цвет, добавила в ассортимент тканей и кожи новых фактур, несколько неожиданных материалов для отделки корпусной мебели, например, керамику – терракотовую и под мрамор. Да и вообще, чем больше развивается дизайн, тем больше мы отходим от стереотипов. Кажется, к 2020 году уже не останется чего-то несочетаемого. При грамотном подходе, как в новой коллекции, все уживается со всем: классика с минимализмом, дерево с камнем, серебро с золотом.

