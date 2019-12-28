Компания дизайнерской мебели и аксессуаров BoConcept совмещает классику и современность, дизайн и функциональность. Название происходит из двух слов: международного «Concept» (концепция) и датского «Bo», то есть жизнь, жить. Это важно: компания продает не просто мебель или светильники, она помогает каждому клиенту создать концепцию своей жизни.
7 фактов о компании BoConcept
1. BoConcept существует почти 70 лет. Из них бренд уже 18 лет представлен в России
Мебельную фабрику открыли в 1952 два друга краснодеревщика Jens Ærthøj и Tage Mølholm. Сначала они выпускали шкафы из дуба и ореха. Производство быстро росло, как и ассортимент. Энтузиазм и мастерство основателей было подкреплено новаторским подходом и максимально технологичным оборудованием. Владельцы всегда придерживались принципов, благодаря которым датским дизайном стали восхищаться во всем мире. Со временем компания превратилась из локального завода-изготовителя в глобальный бренд, у которого сейчас примерно 300 салонов в более чем 60 странах. В России работает 10 салонов в Москве и один в Петербурге на улице Академика Павлова, д.6, к.1.
2. Компания выпускает мебель, свет, аксессуары, декор в скандинавском стиле
Светлые тона, много воздуха, натуральные фактуры, элегантная функциональность, простота, в которой видно внимание к каждой детали, качественные материалы и идеальная отделка – вот главные характеристики стиля BoConcept. Впрочем, эта мебель подходит не только пространствам в скандинавском духе – благодаря модульной системе, предполагающей большой выбор предметов, кастомизации и разнообразию материалов, можно обставить практически любое помещение.
Кстати, и сам скандинавский стиль не стоит на месте. Скажем, в 2019, опровергая стереотипы, компания взяла курс на цвет, добавила в ассортимент тканей и кожи новых фактур, несколько неожиданных материалов для отделки корпусной мебели, например, керамику – терракотовую и под мрамор. Да и вообще, чем больше развивается дизайн, тем больше мы отходим от стереотипов. Кажется, к 2020 году уже не останется чего-то несочетаемого. При грамотном подходе, как в новой коллекции, все уживается со всем: классика с минимализмом, дерево с камнем, серебро с золотом.
3. BoConcept – носитель философии хюгге.
С недавних пор это слово вошло и в русский язык и знакомо всем, кто ищет уюта и гармонии, ценит простые радости и хочет делиться ими с близкими. Тенденция заботы о себе распространяется и на дом: мягкие округлые формы и уютный дизайн – мебель, которая явно выражает визуальный комфорт. В гостиной просторные диваны, на которых удобно расположиться со всей непринужденностью. В столовой большие столешницы с открытым деревом красивой фактуры – за праздничной трапезой можно собрать всю семью или шумную компанию друзей. Чувственные современные интерьеры для спален. Функциональные и строгие шкафы, где поместится все необходимое и в доме не будет ощущения беспорядка. И что важно – в BoConcept клиентам предлагают полное оформление пространства: от мебели до декора и аксессуаров.
4. Работает с дизайнерами с мировыми именами
Среди авторов самые известные дизайнеры Дании и легенды мировой индустрии. Вот всего несколько имен и культовых работ.
Андрес Норгаард: «Для моего дизайна характерны красивые линии, минимализм и идеальные пропорции. Однако, ключевым элементом всегда остается функциональность».
Датский архитектор и дизайнер славится своей способностью разрабатывать диваны и кресла, которые востребованы во всем мире.
Мортен Георгсен: «Я думаю, что хорошая система хранения должна отлично смотреться как сама по себе, так и в сочетании с другими предметами. Она должна вписываться в ваш интерьер, соответствовать требованиям, но так же и просто радовать глаз».
Больше четверти века он разрабатывает многофункциональную мебель и его даже прозвали «господин хранение»
Хенрик Педерсен: «На мой взгляд, хорошее кресло для гостиной должно быть комфортным. Мне хотелось, чтобы в нем можно было отлично отдохнуть и расслабиться»
Начинавший, как фэшн-дизайнер, он перешел к проектированию мебели, смиряя художественные порывы вдохновения ради того, чтобы создавать удобные предметы. И они становятся культовыми.
Карим Рашид: «Когда я анализирую свои самые успешные работы (а успех я измеряю одобрением потребителей, а не наградами или выставками), все они имеют нечто общее. Они были невероятно функциональными и делали жизнь проще, они в некотором смысле «гибкие» и максимально комфортные, а также технология их производства на высоком уровне. Они все выполнены в стиле минимализм, но все вызывают эмоции».
Создатель новых культурных тенденций. Художник. Нонконформист. Баловень успеха (больше трехсот наград в профессиональных конкурсах) и любимец публики Карим Рашид создал для BoConcept коллекцию мебели Ottawa, которая завоевала награду Red Dot Award и год от года совершенствуется.
Рене Хугаард (ARDE): «Мебель – это искусство в форме функциональности и красоты. Если в дизайне есть элемент искусства, то он вызывает особенно положительный отклик у потребителей»
ARDE состоит из первых двух букв слов «Архитектор» и «Дизайнер», и изделия этой прогрессивной студии, которую создал Рене Хугаард, объединяют все лучшие качества двух профессий. Они разрушают привычные представления о материалах и активно применяют новые технологии в дизайне.
Франс Шрофер: «Моим основополагающим принципом в работе является создание предметов для комфортной жизни. Язык формы без слов».
Один из ведущих голландских дизайнеров мебели имеет свое видение обычных вещей: все привычные предметы он превращает в произведения искусства, при этом вещи не теряют своей функциональности.
Оки Сато (Nendo): «Мы хотим предложить вам больше, чем просто дизайн. Необычные детали, притягивающие взгляд, создают настроение».
Самый молодой из признанных дизайнеров, известный своими ироническими работами, Оки Сато создал коллекцию Fusion для BoConcept, вдохновением для которой послужили японские оригами.
5. BoConcept дарит вдохновение
Сайт компании и каждый каталог – источники идей, собрание трендов и подборка советов для всех, кто интересуется интерьером и хочет сменить обстановку. Модная столовая в черных тонах с мебелью, освещением и аксессуарами органических и скульптурных форм, выразительные текстуры нейтральных оттенков и принтов, интерьерные тренды со всего света, руководства по выбору конкретных предметов мебели и даже кулинарные рецепты – чего тут только нет! Но лучше смотреть, чем рассказывать.
6. Эта мебель хорошо смотрится в любом интерьере
80–90% всей продукции компании можно видоизменить по размеру, цвету, материалам или компонентам. Только обивок для мягкой мебели предлагается более ста вариантов обивки из кожи и тканей. Причем все образцы доступны в каждом салоне – их можно посмотреть, пощупать, представить в интерьере (размер образцов позволяет).
7. Дизайнер бесплатно приедет на дом
Иногда для того, чтобы изменить стиль и обстановку, достаточно изменить несколько основных элементов, но вот каких именно и как их скомбинировать, непрофессионалу решить непросто. BoConcept предлагает клиентам бесплатную услугу «Сервис разработки интерьера». Штатные дизайнеры тщательно анализируют конкретные потребности и стиль жизни каждого клиента, разрабатывают подробные планы обновления не только в салоне, но и на дому у заказчика. Персональный дизайн-проект обычно становится первым шагом к интерьеру мечты. Сделайте этот шаг!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.