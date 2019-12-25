Подарок в экостиле

В ассортименте бренда «ЛюбЛен» можно найти халаты, постельное белье, салфетки, скатерти, фартуки, кухонные полотенца, шопперы и другие предметы для дома. В основе всего, конечно, лен. Такой материал создатели проекта выбрали неспроста. Это комфортный и приятный для кожи материал, он позволяет ей «дышать». Лен отличается прочностью, так что такие изделия прослужат долгие годы, что особенно важно в эпоху чрезмерного потребления. А еще вещи из льна — это просто стильно, с ними легко подчеркнуть свою индивидуальность.