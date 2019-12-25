Еще в поиске презента для друзей и близких? У нас есть вариант! Текстиль и домашняя одежда изо льна премиум-класса от российского бренда «ЛюбЛен», производство которого находится в Петербурге. Лен — один из наиболее экологически чистых материалов. Такой подарок особенно оценят те, кто поддерживает тренд на экологичность и следует «умному потреблению».
Подарок в экостиле
В ассортименте бренда «ЛюбЛен» можно найти халаты, постельное белье, салфетки, скатерти, фартуки, кухонные полотенца, шопперы и другие предметы для дома. В основе всего, конечно, лен. Такой материал создатели проекта выбрали неспроста. Это комфортный и приятный для кожи материал, он позволяет ей «дышать». Лен отличается прочностью, так что такие изделия прослужат долгие годы, что особенно важно в эпоху чрезмерного потребления. А еще вещи из льна — это просто стильно, с ними легко подчеркнуть свою индивидуальность.
По словам основателей бренда, запуская «ЛюбЛен», они вдохновлялись скандинавским стилем. Лаконичный и полный изящной простоты, он словно предназначен для человека, который хочет быть собой.
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