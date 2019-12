Секреты безупречного праздничного бранча со Starbucks для дома

3. Атмосфера

Ничто так не задает праздничное настроение, как запах: можно зажечь свечи или украсить блюда палочками корицы – и, конечно, нет ничего приятнее с утра, чем аромат кофе: гости будут очарованы, как только почувствуют его, зайдя в дом.

Для создания правильной атмосферы также необходима музыка. Это могут быть тематические хиты, но велика вероятность, что вы уже успеете устать от одних и тех же композиций, звучащих в торговых центрах и кафе. Так что кроме пресловутых Let It Snow и All I Want for Christmas Is You в вашем личном плейлисте могут появиться и тематический хип-хоп, и изысканный лаундж, и даже забористый рок – к счастью, бранч это утренне-дневное мероприятие, так что соседям вы не помешаете.

Придумайте шуточный дресс-код: например, все гости приходят в свитерах с оленями или новогодних носках – представьте, какие смешные получатся фотографии.