Новогодние каникулы – отличный повод встретиться с родными и близкими за чашкой любимого кофе. Мы за то, чтобы устроить дома не вечеринку (после 31-го вам наверняка не захочется еще одного шумного праздника), а именно бранч. Рассказываем, как организовать его без хлопот и суеты – тем более теперь это очень легко сделать с новой линейкой кофе Starbucks для дома.
Секреты безупречного праздничного бранча со Starbucks для дома
Традиция поздних завтраков в выходные, перетекающих в обед (отсюда и название, brunch – производное от breakfast и lunch), родилась в XIX веке в Англии и распространилась по всем миру. У нас бранчи появились не так давно, но уже вошли в повседневность – ведь так приятно выспаться в выходной и собраться с близкими за чашкой ароматного кофе, вкусной едой и приятной беседой. После Нового года, когда куранты отзвучали, предпраздничная суматоха уже позади и вставать рано никому не хочется – то что надо. Кулинарные экзерсисы тоже оставим для 31 декабря – бранч не предполагает сложносочиненных блюд. Предлагаем подход без суеты: не торопитесь и получайте удовольствие от вкусного кофе, общества друзей и родных и уютной атмосферы. Вот несколько советов.
1. Меню: еда и напитки
Гармония вкусов
Меню бранча обычно состоит из еды, скорее характерной для завтрака: выпечка всех видов, блинчики и вафли, легкие салаты, брускетты или блюда из яиц – и, конечно, кофе. Он поможет и взбодриться, и создать настроение, а также дополнить еду – фудпейринг никто на будущий год не отменял. Здесь есть два пути – играть на контрасте или усиливать вкус. Например, выпечка с лесным орехом, булочки с корицей, имбирное печенье и пряники подойдут к капучино и напиткам на основе эспрессо (например, бленда Starbucks Espresso Roast с карамельными нотками). Кофе хорош в дуэте не только со сладким и выпечкой, но и с сыром, тостами, сэндвичами – здесь попробуйте ореховые плотные кремовые сорта. Рекомендуем Starbucks Pike Place Roast, названный в честь рынка Pike Place, где открылась самая первая точка Starbucks, – с тонким привкусом шоколада и ароматом обжаренных орехов.
Удивите гостей
Наши фавориты Starbucks в зимний сезон – имбирно-пряничный и орехово-ирисный латте. Предлагаем удивить гостей и приготовить для них эти напитки с новогодним настроением. Чтобы сделать имбирно-пряничный латте, в большую кружку добавьте два шота эспрессо, затем три столовых ложки имбирно-пряничного сиропа (можно купить или сделать самому), влейте 150 мл пропаренного молока, украсьте взбитыми сливками и посыпьте мускатным орехом. Похожим образом готовится орехово-ирисный латте: в кружку налейте две столовых ложки орехово-карамельного сиропа или его аналога, влейте два шота эспрессо, затем 150 мл пропаренного молока, украсьте взбитыми сливками и полосками карамели сверху, можно посыпать орешками или добавить маршмеллоу. С молоком хорошо сочетается кофе светлой обжарки, подчеркивая его нежный и мягкий вкус, поэтому для основы этих напитков можно использовать Starbucks Blonde Espresso Roast с деликатной сладостью или Starbucks Veranda Blend с изысканными нотками какао и ореховым ароматом. Starbucks на протяжении многих лет экспериментировали со способами отбора, блендинга и обжарки, чтобы добиться совершенного вкуса этих блендов эспрессо.
Почувствуйте себя бариста
Вы пока неопытный кофеман, немного теряетесь в ассортименте блендов или сомневаетесь, какой способ приготовления выбрать? Праздничный бранч – подходящий повод испытать себя в этой роли и открыть новые возможности заваривания и оттенки вкусов.
Например, френч-пресс – один из самых простых способов, зато напиток получается очень ароматным: при таком методе заваривания сохраняются все эфирные масла. Поэтому подойдет любой сорт, но особенно интересно, на наш взгляд, раскроется кофе темной обжарки. Попробуйте Starbucks Espresso Roast, который с 1975 года используется в кофейнях бренда для приготовления всех напитков на основе эспрессо. Или густой и насыщенный Starbucks Caffé Verona – его название (в честь города, вдохновившего многих влюбленных) символизирует непреходящую любовь кофеманов к этому бленду на протяжении 45 лет.
С джезвой и гейзерной кофеваркой (она же мока) вы наверняка знакомы. Способы пусть и простые, но остаются традиционными во многих странах и не уступают в вопросах вкуса. А как насчет метода пуровер? Молотый кофе кладется в специальную воронку с бумажным фильтром и проливается горячей водой – получается чистый, полностью раскрытый аромат и вкус.
Если у вас капельная кофеварка, в первую очередь важен помол. Для фильтра с плоским дном используйте средний, который напоминает морскую соль, а для конусных фильтров используют более тонкий помол, похожий на сахарный песок. Если пока не понимаете, какая обжарка вам по душе, начните со средней. Станет понятно, в какую сторону двигаться: хочется более мягкого или насыщенного вкуса? В коллекции Starbucks для дома есть весь спектр, так что путем экспериментов вы точно найдете своего фаворита. Один из наших любимчиков, например, – Starbucks House Blend, молотые отборные зерна из Латинской Америки с насыщенным ароматом и вкусом орехов и какао-бобов. Этот кофе — самый первый бленд Starbucks 1971 года, их визитная карточка.
2. Декор стола и сервировка
Праздничная подача
Важно не только то, что вы приготовите, но и как это подадите. От нарядной сервировки во многом будет зависеть настроение гостей. Во главе угла – композиция: главное, чтобы на столе не было тесно от нагромождения посуды и украшений. Далее – цвет. Гамма – на ваше усмотрение, главное, помните: если скатерть белая или пастельных оттенков, можно взять яркую посуду, а если, напротив, скатерть и салфетки достаточно пестрые, выбирайте посуду нейтральных тонов. Даже если вы предпочитаете искусственную ель, именно аромат хвои создает волшебный праздничный дух. Поэтому центр стола можно украсить композицией из еловых веток – и красиво, и не придется полгода собирать по дому иголки. Маленькие шишечки, мерцающие гирлянды, нарядные ленты, свечи – все эти мелочи создают ту магию, за которую мы так любим Новый год, поэтому не пренебрегайте деталями.
Кофейная станция
Самое главное, чтобы гостям было удобно брать блюда и напитки, поэтому рекомендуем сделать кофейную зону, в которой будут все необходимые добавки и специи, чтобы каждый смог сделать себе напиток по вкусу. Если у вас дома капсульная кофемашина, обустройте кофе-станцию возле нее, разложив в вазочке капсулы Starbucks для вашей кофемашины Nespresso или NESCAFÉ Dolce Gusto. Предпочитаете контролировать процесс, используя джезву или френч-пресс? Предварительно заваренный кофе перелейте в красивый кофейник и расположите вместе с чашками на небольшом столике – вот и повод достать нарядную посуду для особых случаев.
3. Атмосфера
Ничто так не задает праздничное настроение, как запах: можно зажечь свечи или украсить блюда палочками корицы – и, конечно, нет ничего приятнее с утра, чем аромат кофе: гости будут очарованы, как только почувствуют его, зайдя в дом.
Для создания правильной атмосферы также необходима музыка. Это могут быть тематические хиты, но велика вероятность, что вы уже успеете устать от одних и тех же композиций, звучащих в торговых центрах и кафе. Так что кроме пресловутых Let It Snow и All I Want for Christmas Is You в вашем личном плейлисте могут появиться и тематический хип-хоп, и изысканный лаундж, и даже забористый рок – к счастью, бранч это утренне-дневное мероприятие, так что соседям вы не помешаете.
Придумайте шуточный дресс-код: например, все гости приходят в свитерах с оленями или новогодних носках – представьте, какие смешные получатся фотографии.
4. Развлечения
Развлечь гостей можно настольными и интерактивными играми – «Монополия», дженга или «Крокодил» всегда уместны на домашних праздниках. Если у вас имеется капучинатор, устройте соревнования по латте-арту. Пусть с первого раза идеальные рисунки на молочной пенке получатся не у всех, зато веселье во время процесса обеспечено. Если вы собираете на праздничный бранч членов семьи, можно вместе с младшими соорудить новогодние поделки или красиво оформить семейный альбом. А еще – написать на бумажках предсказания, сложить их в коробку и по очереди вытянуть. Через год соберетесь вновь и проверите, что и у кого сбылось – заодно заведете трогательную новогоднюю традицию.
Идея, как сделать праздник еще более запоминающимся: вручите гостям небольшие презенты с кофе Starbucks – его можно купить в ближайшем магазине или онлайн, поэтому не придется тратить время и силы на поиски хорошего подарка. Они наверняка и так будут спрашивать, откуда этот чудесный кофе, которым вы их угощаете, поэтому оценят сюрприз и будут вспоминать о вас каждый день за чашкой ароматного напитка. В небольшие нарядные мешочки или коробочки можно положить как зерна, так и молотый кофе или капсулы. Дополните презент открыткой с теплыми пожеланиями, которая потом будет напоминать им об этом приятном дне.
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