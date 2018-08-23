«Калашников» продемонстрировал отечественный аналог электромобиля Tesla

На форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил концепт электрокара, получившего наименование CV-1. Автомобиль построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В основу разработки легли «несколько оригинальных систем», созданных самим концерном. Представитель компании дал комментарий агенству РИА Новости: «Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка».

Созданный на основе разрабатываемой технологии электрокар сможет развивать скорость, в разы превышающую показатели уже произведенных концерном электромобилей.

Ранее мы писали, что «Калашников» представил боевого робота по имени «Игорек» и доступный гражданский мотоцикл.

Фото: «Калашников Media»