«Калашников» продемонстрировал отечественный аналог электромобиля Tesla
На форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил концепт электрокара, получившего наименование CV-1. Автомобиль построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В основу разработки легли «несколько оригинальных систем», созданных самим концерном. Представитель компании дал комментарий агенству РИА Новости: «Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка».
Созданный на основе разрабатываемой технологии электрокар сможет развивать скорость, в разы превышающую показатели уже произведенных концерном электромобилей.
Ранее мы писали, что «Калашников» представил боевого робота по имени «Игорек» и доступный гражданский мотоцикл.
Фото: «Калашников Media»
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