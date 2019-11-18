Правило двух минут: как вводить в жизнь новые (и важные) привычки, не напрягаясь
Твайла Тарп признана одной из самых выдающихся танцовщиц и хореографов современности. В 1992 году она стала обладательницей стипендии Мак-Артура, которую еще называют грантом для гениев. Большую часть карьеры она гастролировала по миру с собственными постановками. И считает, что своим успехом во многом обязана простым ежедневным привычкам.
«Каждый день своей жизни я начинаю с определенного ритуала, — пишет она. — Я просыпаюсь в 5:30 утра, надеваю майку, легинсы, разогревочные гетры, толстовку и кепку. Выхожу из дома на Манхэттене, ловлю такси и прошу водителя отвезти меня в тренажерный зал на перекрестке 91-й улицы и Первой авеню. Там я занимаюсь два часа. Мой ритуал — это не растяжка и не силовой тренинг каждое утро в зале. Мой ритуал — это такси. В тот момент, когда я говорю водителю, куда меня отвезти, ритуал завершен.
Это простое действие, но, повторяя его каждое утро, я превращаю его в привычку, которой легко следовать. Она не дает мне отменить тренировку или как-то изменить ее. Это еще один способ следовать распорядку дня, при этом не думая о нем». Ловить каждое утро такси — что может быть проще? И это отличный пример того, как работает Третий закон изменения поведения.
Как утверждают исследования, от 40 до 50 % действий совершаются нами каждый день по привычке. Это уже внушительная цифра, однако истинное влияние привычек еще больше. Привычка — это автоматический выбор, который отвечает за последующее осознанное решение.
Привычка — это словно въезд на скоростную автомагистраль. Она выводит нас на нужную дорогу, и вот мы еще не успели осознать, что происходит, а уже несемся на всех парах к переменам. Ведь проще продолжать делать то, что вы уже делаете, чем начинать что-то новое. Мы ведь продолжаем смотреть скучный двухчасовой фильм. Продолжаем есть, хотя уже сыты. Заглядываем в телефон «на секундочку», и вот уже двадцать минут таращимся на экран. Выходит, что привычки, которым мы следуем, не задумываясь, нередко влияют на решения, которые принимаются нами осознанно.
Каждый вечер в нашей семье есть короткий момент — где-то около 17:15, — который определяет остаток вечера. Жена возвращается домой с работы, и мы либо переодеваемся в спортивные костюмы и едем в спортзал, либо плюхаемся на диван, заказываем индийскую еду и смотрим «Офис».
Ритуал Твайлы Тарп — поймать такси, мой ритуал — надеть одежду для тренировки. Если я переоденусь, тренировка случится. Все, что следует после переодевания: дорога в зал, выбор упражнений, подтягивание на перекладине — дается мне намного проще, ведь я уже сделал первый шаг. Каждый день есть несколько коротких моментов, имеющих огромное влияние на нашу жизнь. Я называю их решающими моментами. Например, это момент, когда вы решаете: закажете еду или будете готовить ужин сами. Когда вы выбираете, на чем сегодня поедете — на автомобиле или велосипеде. Когда решаете, засесть ли вам за домашнюю работу или взять в руки игровую приставку. Все эти решения — словно развилка на вашей дороге.
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Зачастую разница между хорошим и плохим днем заключается в нескольких продуктивных и здоровых решениях, которые
были приняты в решающие моменты. Каждый из моментов похож на развилку на дороге. Ваш день состоит из множества решений, которые в конечном итоге могут привести к совершенно противоположным результатам.
Решающие моменты предлагают разные варианты развития событий. Например, момент, когда вы заходите в ресторан, определяет, что вы будете есть на обед. Технически вы все еще контролируете ваш заказ, но фактически можете выбрать лишь из того, что есть в меню. Переступая порог стейк-хауса, вы сможете насладиться стейком или антрекотом, но никак не суши. Ваш выбор ограничен тем, что есть. А он, в свою очередь, был определен решением зайти в бургерную.
Мы ведомы привычками, и именно они вносят ограничения в жизнь. Вот почему необходимо взять под контроль решающие моменты в течение дня. Каждый день состоит из множества моментов, но лишь несколько решений действительно определяют ваш путь. Каждое из них вытекает из предыдущего и определяет траекторию движения в ближайшее время.
Даже когда вы знаете, что стоит начать с малого, иногда кажется, что проще начать с большого. Когда вы мечтаете измениться, вас неизбежно охватывает радостное возбуждение, и в результате вы пытаетесь сделать слишком большой рывок за слишком короткое время. Самый эффективный способ противостоять этому желанию — использовать Правило двух минут, которое гласит: «Любая новая привычка должна занимать не более двух минут».
Смотрите, почти любую привычку можно сократить до двухминутной версии:
- «Читать перед сном каждый день» превращается в «прочитать одну страницу».
- «Тридцать минут заниматься йогой» — в «разложить коврик для йоги».
- «Делать уроки» — в «открыть конспекты».
- «Разложить белье после стирки» — в «разложить одну пару носков».
- «Пробежать три мили» — в «завязать мои беговые кроссовки».
Идея в том, чтобы сделать привычки простыми. Каждый человек способен медитировать в течение одной минуты, прочитать одну страницу или надеть на себя какую-то одежду. И, как мы уже обсудили, это мощнейшая стратегия, так как стоит начать делать то, что нужно, продолжать уже гораздо легче. Новая привычка не должна быть для вас вызовом. То, что за ней последует, может вызывать трудности, но первые две минуты должны быть простыми. Вам необходима «входная привычка», которая естественным образом выведет вас на более продуктивный путь.
Вы можете вычислить входные привычки, которые приведут к желаемому результату, ранжировав цели по степени сложности — от «очень просто» до «очень сложно». К примеру, пробежать марафон — это сложно. Пробежать 5 км — сложно. Пройти десять тысяч шагов — действие средней сложности. Погулять десять минут — просто. А надеть беговые кроссовки — это очень просто. Если ваша цель — пробежать марафон, то входная привычка — надеть кроссовки. Вот как работает правило двух минут.
|Очень просто
|Просто
|Средне
|Сложно
|Очень сложно
|Надеть беговые
кроссовки
|Погулять десять минут
|Пройти десять тысяч шагов
|Пробежать 5 км
|Пробежать
марафон
|Написать одно предложение
|Написать
один абзац
|Написать
одну тысячу слов
|Написать
статью в пять тысяч слов
|Написать
книгу
|Открыть конспект
|Заниматься десять минут
|Заниматься
три часа
|Получать
одни пятерки
|Получить
докторскую степень
Правило двух минут покажется некоторым этакой уловкой. Всем ведь понятно, что реальная цель — заниматься больше, чем две минуты, поэтому может возникнуть ощущение, что вы собираетесь себя одурачить. Никто ведь всерьез не собирается читать всего лишь одну страницу, делать одно отжимание или просто открывать тетрадь. А если всем понятно, что это ментальная уловка, то зачем на нее попадаться?
Если правило двух минут кажется вам неестественным, попробуйте следующее: делайте то, что запланировали в течение двух минут, а потом прекращайте. Отправляйтесь на пробежку, но вы должны будете остановиться после двух минут. Начните медитировать, но вы должны будете прекратить через две минуты. Засядьте за арабский язык, но через две минуты вы должны встать из–за стола. Это не стратегия для начала, в этом вся суть. Вашей привычке разрешено длиться всего лишь сто двадцать секунд.
Один из моих читателей смог похудеть на более чем сто фунтов, используя эту стратегию. Вначале он ходил в зал каждый день, но запрещал себе оставаться там дольше, чем на пять минут. Он шел в спортзал, занимался пять минут и уходил. Спустя пару недель он вдруг подумал: «Что ж, раз я и так хожу сюда каждый день, может, мне стоит попробовать остаться чуть дольше». Спустя несколько лет он избавился от лишнего веса.
Ведение дневника — еще один пример. Фиксировать мысли на бумаге — всегда полезное дело, но большинство людей сдаются через пару дней или вообще не берутся вести дневник, потому что воспринимают это как обязанность.
Грег Маккеон, известный британский бизнес-консультант, выработал привычку вести дневник, взяв за правило писать меньше, чем хочется. Он всегда прекращал писать до того, как это надоедало. Эрнест Хемингуэй давал похожий совет писателям. «В момент, когда все отлично пишется, лучше остановиться», — говорил он.
Подобные стратегии работают еще и по другой причине: они создают идентичность, о которой вы мечтаете. Если вы приходите в спортзал пять дней подряд — пускай всего лишь на две минуты, то собираете голоса в пользу новой идентичности. Вы не думаете о том, чтобы прийти в форму. Вы сосредоточены на том, чтобы стать человеком, который не пропускает тренировки. Вы совершаете минимальные действия, которые характеризуют вас как человека, которым вы хотите быть.
Мы редко задумываемся об изменениях в таком ключе, потому что все наши мысли — о конечном результате. Однако лучше подтянуться один раз, чем вообще не прийти на тренировку. Лучше поиграть на гитаре хотя бы одну минуту, чем вообще не взять ее в руки. Лучше почитать книгу в течение одной минуты, чем вообще никогда ее не открыть. Лучше сделать меньше, чем хотелось бы, чем не сделать вообще ничего.
Когда вы выработаете ежедневную привычку и научитесь начинать, можно попробовать сочетать Правило двух минут с техникой, которая называется развитие привычки и должна настроить вашу привычку на достижение конечной цели. Начните с первых двух минут самой простой версии поведения. Затем перейдите на следующий уровень и повторите процесс — сфокусируйтесь всего лишь на первых двух минутах привычки и овладейте ей. Потом переходите к следующей фазе. В конце концов вы дойдете до привычки, которую изначально хотели выработать, но при этом фокус будет по-прежнему на первых двух минутах поведения.
|Привычка
|Стать жаворонком
|Стать веганом
|Начать заниматься спортом
|Фаза 1
|Быть дома в 22:00 каждый день
|Начать есть овощи с каждым приемом пищи
|Переодеться
в спортивную
одежду
|Фаза 2
|Выключать все устройства (телевизор, телефон и т. д.) к 22:00 каждый день
|Перестать есть животных на четырех ногах (говядину, свинину, баранину и т. д.)
|Выйти на улицу (попытка прогуляться)
|Фаза 3
|Каждый вечер быть в кровати в 22:00 (читать книгу, разговаривать с партнером)
|Перестать есть животных на двух ногах (курицу, индейку и т. д.)
|Поехать в зал,
потренироваться пять минут и уехать
|Фаза 4
|Каждый вечер выключать свет в 22:00
|Прекратить есть животных без ног (рыбу, моллюсков, гребешков и т. д.)
|Заниматься пятнадцать минут как минимум раз в неделю
|Фаза 5
|Просыпаться в 6:00 каждый день
|Перестать есть все продукты животного происхождения (яйца, молоко, сыр)
|Заниматься три
раза в неделю
Почти любую жизненную цель можно преобразовать в двухминутный образец поведения. Я хочу прожить здоровую и длинную жизнь > Мне надо быть в форме > Я должен делать упражнения > Я должен переодеться в одежду для тренировки.
Я хочу быть счастливым в браке > Я должен быть хорошим партнером > Я должен делать что-то хорошее для своего партнера каждый день > Я должен составить нам меню на следующую неделю.
Каждый раз, когда вы хотите выработать новую привычку, используйте правило двух минут. Это простой способ овладеть даже самой сложной привычкой.
Резюме:
- Привычка может занимать несколько секунд, но влиять на поведение в течение последующих минут и даже часов.
- Многие привычки происходят в решающие моменты, которые подобны развилкам на дороге, и от вашего выбора в решающий момент зависит, каким будет этот день — продуктивным или непродуктивным.
- Правило двух минут гласит: «Любая новая привычка должна занимать не более двух минут».
- Чем скорее вы превратите в ритуал начало привычки, тем лучше будет концентрация на действительно важных вещах.
- Стандартизация предшествует оптимизации. Нельзя улучшить привычку, которой еще не существует.
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