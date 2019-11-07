Ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Группа американских ученых из университета Миссури и корпорации Abbott Laboratories обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет. По их данным, он принадлежит группе M вида ВИЧ-1. Как известно, у вируса иммунодефицита есть много подтипов или штаммов. Он может мутировать. Это первый новый штамм группы М, обнаруженный после установления принципов классификации подтипов в 2000 году.

Исследователи уверяют, что паниковать не стоит - штамм успешно подавляется с помощью современной антиретровирусной терапией. При этом, открытие еще одного штамма дает более полную картину развития ВИЧ в организме. Это позволит ученым разработать новые методики выявления и лечения вируса, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на CNN.