Личный врач Анджелины Джоли — о том, как на здоровье груди влияют бюстгальтеры, пирсинг сосков и курение
Бюстгальтеры
Поговорим для начала о бюстгальтерах. Они, к счастью, не являются причиной рака груди и не усугубляют его, потому что нам нужна их неослабевающая поддержка. Ни лифы с косточками, ни тугие лифы, ни сон в бюстгальтере, ни ношение его более 12 часов в день никак не связаны с риском. Я слышала подобные утверждения, и поначалу они казались мне настолько правдоподобными, что даже можно было поверить, что они основаны на фактах.
Я часто сталкиваюсь с двумя популярными мнениями. Первое: тугие бюстгальтеры сдавливают лимфатическую систему груди, что приводит к накоплению токсинов в тканях груди, которые наносят вред клеткам. Но это противоречит и анатомии, и физиологии груди. Мы лечим лимфедему груди (застой лимфатической жидкости в груди) с помощью, в том числе, сдавливания груди. Другая умная с виду гипотеза утверждает, что проволочный каркас лифа проводит электромагнитные поля (ЭМП) из окружающей среды. Даже если бы «теория антенн» была верной, ЭМП не вызывают рака груди.
Ни размер чашечки, ни косточки, ни срок ношения бюстгальтера не оказывают никакого влияния на опухоли молочной железы. В исследовании 2014 года сравнили привычки в ношении бюстгальтеров у пожилых женщин, больных инвазивным раком груди, и здоровых. Ученые обнаружили, что такие факторы, как размер чашечки, присутствие косточек, возраст начала ношения лифчика и среднее время ношения в день, не связаны с повышенным риском развития рака груди. В общем, дамы, я согласна с любым вашим методом поддержки груди.
Сигареты
Вы знали, что рак легких — это болезнь, убившая больше всего женщин? В 2017 году рак легких был диагностирован у 105 510 женщин, а 71 280 от него умерли, потому что мы не смогли их вылечить. Поскольку курение вызывает 87% случаев рака легких, то если курильщики бросят курить, то они (и пассивные курильщики) перестанут умирать. Эта вредная привычка пагубно действует на все органы человека.
Кроме рака легких, курение — причина рака ротовой полости, носовых полостей, гортани, глотки, пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, шейки матки, а также миелоидной лейкемии. Оно вызывает бесплодие и, о ужас, еще и некрасивые морщины вокруг рта.
Но вредит ли курение молочной железе? Этот вопрос изучался более чем в сотне исследований, и обнаружилось, что курение вполне вероятная причина, если пациентка курила более 40 лет или уже ранее болела раком груди и ни разу не беременела. Почему курение настолько канцерогенно и токсично во всех остальных органах тела, но вот в груди не очень? Оно вызывает генетические мутации в тканях груди, и канцерогены накапливаются в грудных жидкостях, но при этом также усиливается разрушение эстрадиола. Сейчас вы уже хорошо знаете, что эстроген — это главная причина развития большинства злокачественных опухолей молочной железы, так что уменьшение его уровня, очевидно, защищает вас. Получается, что антиэстрогенные и канцерогенные свойства курения в какой-то мере уравновешивают друг друга.
Курение вызывает генетические мутации в тканях груди и накопление канцерогенов в грудных жидкостях, но это уравновешивается тем, что оно уменьшает уровень эстрогена. Но при этом у курильщиц со стажем все равно вероятность злокачественной опухоли молочной железы на треть больше, чем у тех, кто не курит или уже бросил. Но не торопитесь бежать за новой пачкой Virginia Slims: многие исследования неоднократно указывали на некоторые подгруппы курильщиц, у которых риск рака груди возрастал. В подростковом, молодом и зрелом возрасте пристрастие к сигаретам подвергает клетки груди воздействию химических канцерогенов еще до того, как развитие молочных желез завершается, — возможно, именно поэтому курение чаще связано с раком молочной железы, развивающимся до менопаузы.
У юных женщин, которые выкуривают пачку в день в течение 20 лет до своей первой беременности, риск возрастает на 73%. У женщин, курящих сигареты в течение 40 или более лет, риск возникновения рака груди на 50% выше, чем у тех, кто не балуется сигаретами. В калифорнийском исследовании с участием 116 000 учительниц ученые обнаружили, что активные курильщицы с относительно большим стажем рискуют получить злокачественную опухоль груди на 32% чаще, чем те, кто не курит или уже бросил.
А что насчет тех, кто отказался от сигарет после диагноза «рак груди»? Они не слишком поздно спохватились? В недавнем наблюдательном исследовании с участием 20 691 женщины с этим диагнозом у 10%, которые продолжили курить, вероятность умереть была на 72% выше, чем у тех, кто никогда не затягивался. Отказавшись от сигарет, они снизили свой риск смерти на 33% по сравнению с теми, кто продолжил, кроме того, летальный исход от рака легких у них снизился на 61%.
Дезодоранты
Едем дальше: антиперспиранты и дезодоранты. Можете смело прекращать поиски наилучших натуральных замен, потому что никакие научные данные не подтверждают заявления, что антиперспиранты или дезодоранты вызывают рак груди — ни из-за накопления токсинов, ни из-за содержания алюминия, ни из-за парабенов. Напомню: антиперспиранты блокируют поры вяжущими веществами вроде гидроксохлорида алюминия, чтобы они не выделяли пот, предотвращая тем самым накопление бактерий и запах. С другой стороны, дезодоранты не мешают поту выделяться, а нейтрализуют запах от скопившихся бактерий с помощью ароматических веществ, маскирующих неприятный запах, и пропиленгликоля, который создает среду, в которой бактерии не могут расти.
Одна теория, связывающая дезодоранты с раком, утверждает, что блокирующие поры соединения алюминия, которые попадают в организм недалеко от груди, имеют схожее с эстрогеном действие. Как мы увудим позже, эстрогены питают большинство раковых клеток в молочных железах. Соответственно, присутствие соединений, действующих подобно эстрогенам, может ускорить деление раковых клеток. Другое исследование говорит, что сам по себе алюминий отрицательно влияет на клетки тканей в груди. Но систематический обзор рецензируемой литературы о потенциальном отрицательном влиянии алюминия на здоровье, проведенный в 2014 году, показал, что подобных связей не существует.
Может быть, дело не в алюминии? В одной публикации нашли следы парабенов (веществ-консервантов) в маленькой выборке из двадцати раковых опухолей в груди. Будучи «эндокринными дисрапторами», парабены демонстрируют слабые эстрогеноподобные свойства, но упомянутое исследование не установило никакой причинно-следственной связи между парабенами и раком груди, и авторы даже не смогли убедительно показать, как именно они туда попали. Парабены нашли даже в опухолях тех женщин, которые вообще не пользовались никакими средствами, наносимыми на подмышки. Кроме того, доза парабенов, необходимая для того, чтобы вызвать мутацию в человеческой груди, намного превышает ту, которую вы получаете при применении жидкого или твердого дезодоранта. Наконец, большинство производителей сейчас перестало использовать парабены, но, если вас это все равно беспокоит, выбирайте средства, на упаковке которого прямо написано «без парабенов».
Национальные институты здравоохранения (NIH), Американское онкологическое общество (ACS), Национальный онкологический институт (NCI) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщают, что нет никаких убедительных данных, которые связывали бы использование подмы-шечных дезодорантов и антиперспирантов со злокачественной опухолью груди. С другой стороны, кто-то утверждает, что в развивающихся странах, где женщины этими продуктами не пользуются, заболеваемость раком груди ниже.
Но в Европе, где антиперспиранты применяют не слишком широко, а распространение болезни даже превосходит уровень Соединенных Штатов, так что, похоже, здесь работают другие, куда более мощные факторы, чем останавливающие пот антиперспиранты и поглощающие запахи дезодоранты.
Пирсинг и тату
Если вы беспокоитесь насчет проколотых сосков и татуировок, которые вы сделали, когда увлекались панк-роком в институте, давайте я вас успокою. Пирсинг сосков не вызывает рака груди. Исследования показывают, что пирсинг сосков может вызвать инфекционные заболевания или, в теории, создавать трудности при кормлении грудью, но вот рака груди он не вызывает.
Татуировки тоже могут вызывать инфекции и аллергические реакции, но стерильные иглы и чистые чернила сводят этот риск к минимуму. В отличие от пирсинга, татуировки с точки зрения риска рака попадают в категорию «точно неизвестно, но, скорее всего, нормально».
Исследования показывают, что рак кожи не проявляется чаще обычного на татуированной коже, что, возможно, порадует переживших рак груди пациенток, которые решили сделать себе 3D-татуировку с соском и ареолой после мастэктомии или, например, татуаж, чтобы не так страдать после выпадения бровей и ресниц из-за химиотерапии. С другой стороны, когда я во время онкологической операции удаляю лимфоузлы у пациенток с татуировками на груди, патологоанатом обычно находит пигмент для татуировки в паре узлов, потому что лимфатические сосуды кожи переносят его туда. Нет ни одного исследования, показавшего, что татуировки повышают риск рака груди, а лимфоузлы с чернилами с большей вероятностью содержат метастазы; однако в состав чернил входят фталаты, углеводороды, а также другие потенциальные канцерогены и эндокринные дисрапторы, и все это в целом, возможно, влияет на риск возникновения рака груди.
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Бомбора».
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