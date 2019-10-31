Личный врач Анджелины Джоли — о том, как на здоровье груди влияют бюстгальтеры, пирсинг сосков и курение

Бюстгальтеры

Поговорим для начала о бюстгальтерах. Они, к счастью, не являются причиной рака груди и не усугубляют его, потому что нам нужна их неослабевающая поддержка. Ни лифы с косточками, ни тугие лифы, ни сон в бюстгальтере, ни ношение его более 12 часов в день никак не связаны с риском. Я слышала подобные утверждения, и поначалу они казались мне настолько правдоподобными, что даже можно было поверить, что они основаны на фактах.

Я часто сталкиваюсь с двумя популярными мнениями. Первое: тугие бюстгальтеры сдавливают лимфатическую систему груди, что приводит к накоплению токсинов в тканях груди, которые наносят вред клеткам. Но это противоречит и анатомии, и физиологии груди. Мы лечим лимфедему груди (застой лимфатической жидкости в груди) с помощью, в том числе, сдавливания груди. Другая умная с виду гипотеза утверждает, что проволочный каркас лифа проводит электромагнитные поля (ЭМП) из окружающей среды. Даже если бы «теория антенн» была верной, ЭМП не вызывают рака груди.

Ни размер чашечки, ни косточки, ни срок ношения бюстгальтера не оказывают никакого влияния на опухоли молочной железы. В исследовании 2014 года сравнили привычки в ношении бюстгальтеров у пожилых женщин, больных инвазивным раком груди, и здоровых. Ученые обнаружили, что такие факторы, как размер чашечки, присутствие косточек, возраст начала ношения лифчика и среднее время ношения в день, не связаны с повышенным риском развития рака груди. В общем, дамы, я согласна с любым вашим методом поддержки груди.