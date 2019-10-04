Миллениалов, вероятно, ждет больше проблем со здоровьем, чем предыдущие поколения. И вот почему

По данным американских страховых компаний, у миллениалов встречается больше проблем со здоровьем, чем у людей поколения X, когда они были в том же возрасте. Самыми высокими темпами растет заболеваемость депрессивным расстройством (которое по итогу может отнять до 9 лет жизни), а также сахарным диабетом II типа. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ, также уменьшают перспективы здоровой старости.

C одной стороны, у миллениалов есть как никогда много возможностей инвестировать в свое здоровье. С другой, они сталкиваются с медицинскими проблемами в более раннем возрасте, чем предыдущие поколения. И с годами эта ситуация будет ухудшаться. Такие выводы делает в своем исследовании Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) — объединения компаний медицинского страхования США.Вот какие состояния наиболее негативно влияют на здоровье людей, рожденных с 1981 по 1996 год. Большое депрессивное расстройство. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ Расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Артериальная гипертензия (повышение кровяного давления) Гиперактивность Психотические расстройства Воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и язвенный колит Высокий уровень холестерина Табачная зависимость Сахарный диабет II типа «Сами строчки рейтинга могут показаться ожидаемыми. Но вот показатели распространенности каждого из этих состояний у миллениалов по сравнению с предыдущими поколениями шокируют, — сообщил вице-президент по медицинским вопросам BCBSA Винсент Нельсон. — Проблемы со здоровьем у них возникают раньше, и мы должны решать их сейчас». По данным исследования, миллениалы в возрасте 34-36 лет в 2017 году были на 11 процентов менее здоровыми, чем представители поколения X того же возраста в 2014 году. Наибольший рост распространенности — у большого депрессивного расстройства, гиперактивности и сахарного диабета II типа, отмечают эксперты. Также они обнаружили, что женщины больше подвержены рискам со здоровьем, чем мужчины — в целом на 20%.

Ментальное здоровье страдает сильнее всего Миллениалы в сравнении с остальным населением более подвержены поведенческим и психологическим факторам риска, чем физическим. А сильнее всего на их здоровье влияют большое депрессивное расстройство, а также расстройства, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Дебора Серани, доктор психологических наук, профессор Университета Адельфи и автор книги «Жизнь с депрессией» , говорит, что распространенность этих состояний среди миллениалов не удивляет ее. Вот обстоятельства, которые, по ее мнению, к этому привели: 1. Технологические достижения Из-за развития технологий миллениалы были первым поколением, которое росло, не учась поддерживать зрительный контакт, читать выражение лица, осознать собственные эмоции и чувства других людей. «Это отсутствие эмоционального осознания, клинически называемое алекситимией, затрудняет понимание своих мыслей и чувств и сказывается на ментальном здоровье», — отмечает Дебора Серани. 2. Информационная перегрузка Взрыв интернет-медиа породил круглосуточный информационный поток, открыл беспрерывный доступ к получению новостей, вызывающих ощущение тревоги. То, что раньше оставалось вне поля зрения — терроризм, стихийные бедствия, катастрофы — проникло в мир миллениалов. Нельзя недооценивать, как взаимодействие с подобной информацией рождает чувства беспомощности, безнадежности и страха. 3. Идея о том, что «каждый — победитель» Вместо того, чтобы учиться выигрывать или проигрывать, миллениалы получили возможность находиться в безопасной зоне, оборудованной кнопкой сброса или паузы. Такая ментальная установка мешает естественной кривой обучения, работе с неудачами и повышению устойчивости. В результате многие миллениалы, сталкиваясь с трудностями, испытывают длительный стресс, или избегают сложностей, чтобы не чувствовать себя в дальнейшем подавленным. 4. Семьи, в которых работают оба родителя Поскольку все больше родителей начали работать, чтобы удовлетворить финансовые потребности семьи, поколение Y столкнулось с переменами, в которых раньше не было необходимости. Семейные обеды, общение с родителями по вечерам, совместные уикенды — все эти вещи перестали быть для многих привычными. В итоге, по словам Деборы Серани, это создало еще более уединенный мир для миллениалов, погрузив их в пузырь избегания и изоляции. 5. Неопределенный график работы С одной стороны, миллениалы первыми получили возможность работать удаленно и вне четкого графика. С другой стороны — это привело к сверхурочным часам, работе по выходным и отсутствию отпуска. «У них никогда не бывает свободного времени, чтобы перезагрузиться, дать организму полноценный отдых. Все это усиливает и психологические, и физически риски для здоровья», — отмечает Дебора Сарани. Джонатан Авери, заведующий отделением аддиктивной психиатрии в медицинском центре New York-Presbyterian and Weill Cornell, также подчеркивает, что расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, все чаще начинались уже в подростковом возрасте и затронули большее количество людей. «Миллениалы стакливаются с множеством стресовых факторов, кроме того они склонны к большей изоляции и воздействию веществ, устройств, вызывающих зависимость», — уверен врач.