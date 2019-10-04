Миллениалов, вероятно, ждет больше проблем со здоровьем, чем предыдущие поколения. И вот почему
По данным американских страховых компаний, у миллениалов встречается больше проблем со здоровьем, чем у людей поколения X, когда они были в том же возрасте. Самыми высокими темпами растет заболеваемость депрессивным расстройством (которое по итогу может отнять до 9 лет жизни), а также сахарным диабетом II типа. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ, также уменьшают перспективы здоровой старости.
C одной стороны, у миллениалов есть как никогда много возможностей инвестировать в свое здоровье. С другой, они сталкиваются с медицинскими проблемами в более раннем возрасте, чем предыдущие поколения. И с годами эта ситуация будет ухудшаться. Такие выводы делает в своем исследовании Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) — объединения компаний медицинского страхования США.Вот какие состояния наиболее негативно влияют на здоровье людей, рожденных с 1981 по 1996 год.
- Большое депрессивное расстройство.
- Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
- Расстройства, связанные с употреблением алкоголя.
- Артериальная гипертензия (повышение кровяного давления)
- Гиперактивность
- Психотические расстройства
- Воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и язвенный колит
- Высокий уровень холестерина
- Табачная зависимость
- Сахарный диабет II типа
«Сами строчки рейтинга могут показаться ожидаемыми. Но вот показатели распространенности каждого из этих состояний у миллениалов по сравнению с предыдущими поколениями шокируют, — сообщил вице-президент по медицинским вопросам BCBSA Винсент Нельсон. — Проблемы со здоровьем у них возникают раньше, и мы должны решать их сейчас».
По данным исследования, миллениалы в возрасте 34-36 лет в 2017 году были на 11 процентов менее здоровыми, чем представители поколения X того же возраста в 2014 году. Наибольший рост распространенности — у большого депрессивного расстройства, гиперактивности и сахарного диабета II типа, отмечают эксперты. Также они обнаружили, что женщины больше подвержены рискам со здоровьем, чем мужчины — в целом на 20%.
Ментальное здоровье страдает сильнее всего
Миллениалы в сравнении с остальным населением более подвержены поведенческим и психологическим факторам риска, чем физическим. А сильнее всего на их здоровье влияют большое депрессивное расстройство, а также расстройства, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Дебора Серани, доктор психологических наук, профессор Университета Адельфи и автор книги «Жизнь с депрессией» , говорит, что распространенность этих состояний среди миллениалов не удивляет ее. Вот обстоятельства, которые, по ее мнению, к этому привели:
1. Технологические достижения
Из-за развития технологий миллениалы были первым поколением, которое росло, не учась поддерживать зрительный контакт, читать выражение лица, осознать собственные эмоции и чувства других людей. «Это отсутствие эмоционального осознания, клинически называемое алекситимией, затрудняет понимание своих мыслей и чувств и сказывается на ментальном здоровье», — отмечает Дебора Серани.
2. Информационная перегрузка
Взрыв интернет-медиа породил круглосуточный информационный поток, открыл беспрерывный доступ к получению новостей, вызывающих ощущение тревоги. То, что раньше оставалось вне поля зрения — терроризм, стихийные бедствия, катастрофы — проникло в мир миллениалов. Нельзя недооценивать, как взаимодействие с подобной информацией рождает чувства беспомощности, безнадежности и страха.
3. Идея о том, что «каждый — победитель»
Вместо того, чтобы учиться выигрывать или проигрывать, миллениалы получили возможность находиться в безопасной зоне, оборудованной кнопкой сброса или паузы. Такая ментальная установка мешает естественной кривой обучения, работе с неудачами и повышению устойчивости. В результате многие миллениалы, сталкиваясь с трудностями, испытывают длительный стресс, или избегают сложностей, чтобы не чувствовать себя в дальнейшем подавленным.
4. Семьи, в которых работают оба родителя
Поскольку все больше родителей начали работать, чтобы удовлетворить финансовые потребности семьи, поколение Y столкнулось с переменами, в которых раньше не было необходимости. Семейные обеды, общение с родителями по вечерам, совместные уикенды — все эти вещи перестали быть для многих привычными. В итоге, по словам Деборы Серани, это создало еще более уединенный мир для миллениалов, погрузив их в пузырь избегания и изоляции.
5. Неопределенный график работы
С одной стороны, миллениалы первыми получили возможность работать удаленно и вне четкого графика. С другой стороны — это привело к сверхурочным часам, работе по выходным и отсутствию отпуска. «У них никогда не бывает свободного времени, чтобы перезагрузиться, дать организму полноценный отдых. Все это усиливает и психологические, и физически риски для здоровья», — отмечает Дебора Сарани.
Джонатан Авери, заведующий отделением аддиктивной психиатрии в медицинском центре New York-Presbyterian and Weill Cornell, также подчеркивает, что расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, все чаще начинались уже в подростковом возрасте и затронули большее количество людей. «Миллениалы стакливаются с множеством стресовых факторов, кроме того они склонны к большей изоляции и воздействию веществ, устройств, вызывающих зависимость», — уверен врач.
Как миллениалы могут помочь себе
Вице-президент по медицинским вопросам BCBSA Винсент Нельсон отмечает, что лучшее, что могут сделать миллениалы для своего здоровья — это использовать возможности профилактической медицины. Исследование BCBSA показало, что большинство людей, родившихся между 1981 и 1996 годами, обращаются за медицинской помощью только в экстренных ситуациях — во время острого течения заболевания или из-за травмы. Однако более серьезное отношение к своему здоровью, прохождение необходимых исследований и консультации специалистов помогут своевременно установить диагноз и начать лечение — до того, как заболевание станет неуправляемым или опасным для жизни.
В случае с психическим здоровьем проблема часто состоит еще и в том, что миллениалы не могут позволить себе сеансы психотерапии. «Многие из них не владеют тем уровнем зарплаты, который привыкли получать предыдущие поколения, а современная жизнь действительно стоит дороже», — отмечает Дебора Серани. — Кроме того, исследования показывают, что пойти к врачу мотивирует «причина», а не «лояльность». Поколение Y не имеет возможности развивать длительные отношения с врачами, что могло бы привести к более упорядоченному уходу за здоровьем и стабильному благополучию».
Психотерапевт отмечает, что для снижения факторов риска, миллениалы должны научиться заботиться о своем организме — овладеть такими полезными навыками, как осознанность, правильное питание, разумные физические нагрузки, здоровый сон. «Забота о себе — это не приобретенное, а усвоенное поведение. Она не входит в привычку сама по себе, а требует тренировок», — уверена Дебора Серани.
Среди других рекомендаций: чаще отказываться от использования гаджетов, заменяя их офлайн-общением со значимыми людьми; знать симптомы расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, чтобы вовремя заподозрить их у себя или близкого окружения; бороться со стигматизацией психических заболеваний, своевременно получая помощь и рассказывая о своем опыте борьбе.
Здравоохранение, по мнению экспертов из BCBSA, также должно делать шаги навстречу поколению миллениалов и следующих за ними молодых потребителей медицинских услуг. Для этого, например, стоит развивать телемедицинские технологии — молодые пациенты хотят иметь удобный доступ к своим медицинским данным в приложениях. Также практиковать целостный подход к здоровью, который объединяет физический и психологический аспекты.
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