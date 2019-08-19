Чек-лист: 11 установок в вашей голове, которые мешают жить и развиваться

В голове каждого из нас прочно обосновались утверждения, которые не дают взглянуть на вещи по-новому и достичь желаемых целей. В новинке издательства МИФ «Самодисциплина 2.0. Как не проспать свою жизнь» эксперт в области HR и личной эффективности Владимир Якуба рассказывает, что это за установки и почему с ними стоит бороться.

1. Наши «вложения» Согласно буддистской философии, привязанность к вещам, на получение которых мы потратили много сил, — основа всех наших страданий. Так что не стоит гордиться достижениями или грустить из-за поражений. Жизнь продолжает свой бег, а мы идем за ней дальше. Когда-то я мечтал стать директором по персоналу какой-нибудь крупной компании. И мне это почти удалось. Я трудился в МТС на высокой должности и вкладывал в работу много сил и энергии. Но вот незадача — не испытывал от нее практически никакой радости. В результате с этой компанией я попрощался и поначалу был растерян, а что делать дальше? Но растерянность сменилась радостью, когда я осознал, что теперь свободен и имею возможность делать то, что будет приносить удовольствие. И тогда я открыл свой первый бизнес — компанию «Бизнес Риэлти». Однако риелторская сфера мне тоже оказалась не очень близка. Фирма работает и по сей день, но она не значится у меня в приоритетах и я выделяю на нее минимум времени. Моя вторая компания, Tom Hunt, занимается комплексным кадровым консалтингом. Мы подбираем персонал, занимаемся профессиональным хедхантингом, продвигаем карьеру руководителей. Основав эту компанию, я и сам стал развиваться и получать удовольствие от своего дела. Тогда я понял, что, если мы не получаем отдачи от цели, к которой стремимся, — это не наша цель. Зачастую мы долго и усиленно тратим энергию на людей, от которых нет отдачи. Если вам не удается перевести общение с человеком в конструктивное, ресурсное русло, лучше всего минимизировать такие контакты. Проводите больше времени с близкими людьми, с теми, кто наполняет вашу жизнь радостью и полезными советами. Помните, что общение с людьми — это инвестиция, которая должна быть вложена правильно. Однако радикально изменить жизнь рискуют не все. К сожалению, привязанность к вещам и людям, которые делают нас тревожнее, а не счастливее, быстро не проходит. Но если вы хотите начать новую страницу своей жизни, желательно отказаться от всего, что тянет вниз: изживших себя отношений и не доставляющих радости занятий.

2. Старые добрые джинсы Выбрасывайте вещи с въевшимися пятнами, в катышках, порванные. Их можно пустить на тряпки, но никак не надевать. Пусть у вас будет традиция: первого числа каждого нового сезона (весной, летом, осенью и зимой) избавляйтесь от старого изношенного гардероба. Есть одно важное правило: Обновляясь визуально, обновляешься и внутренне. 3. Синдром Плюшкина Помните героя известного произведения Гоголя «Мертвые души», который собирал и складировал у себя всякий хлам? Так вот, не собирайте у себя дома ненужные статуэтки, книги, которые не читаете, мебель, которая досталась вам по наследству. Поддерживайте порядок в доме и на работе. У вас должно быть как можно меньше предметов на столе, в шкафах, на полках. Дело даже не в пыли, а в том, что мелкие детали интерьера отвлекают вас от главного. Вы должны концентрироваться на своих близких, на достижении результатов, целях, важных мыслях, а не рассматривать очередную безделушку. И помните: Порядок вокруг создает порядок в вашей голове.

4. Чувство вины и обиды У чувства вины нет никакой полезной функции. Подумайте, какой вам прок от того, что вы чувствуете себя виноватым перед кем-либо или за что- либо? Все допускают ошибки. Примите этот факт и живите дальше. Если требуются извинения, принесите их или дайте нужные объяснения; если причинили вред — компенсируйте его и забудьте о том, что случилось. Да и извиняться нужно только один раз. Существует несколько разновидностей чувства вины: Истинное — возникающее после реального проступка.

Воображаемое — свойственно людям с ярко выраженным комплексом вины, чаще всего связано с надуманными причинами, не имеющими никакого отношения к реальности.

Экзистенциальное — корни вины уходят в осознание себя. Человек испытывает чувство вины перед самим собой, у него проявляется стойкое ощущение, что он не использует свои возможности. Вина и обида очень тесно связаны между собой. Они, как две тяжелые гири, мешают вашему движению вперед. Человек озлобленный, агрессивный непременно хочет наказать обидчика, отомстить, его обида переходит в гнев. Мягкий, податливый человек не будет перекладывать вину на другого, он станет корить себя, мол, «я сам во всем виноват, мне и нести этот крест». Истоки разных моделей поведения после того, как человека обидели, чаще всего надо искать в детстве, в том, что в различных жизненных ситуациях прививались в семье маленькому ребенку. Очень важную фразу сказал однажды Евгений Леонов: «Обиды вообще не следует копить. Небольшое, как говорится, богатство».

Избавляйтесь от чувства вины и не копите обиды. Они мешают вам идти вперед и разрушают изнутри.

Опасность в том, что чувство вины дает различным манипуляторам власть над вами. Например, звонит знакомый, а вы собираетесь выполнить какую-либо задачу, поехать вечером куда-то, что-то сделать, провести время с семьей. А он вам говорит: «Володь, помоги, пожалуйста, у меня к тебе просьба. Сделай, пожалуйста, вот это». Вы отвечаете, что заняты своими делами, у вас планы на вечер. И тогда люди-манипуляторы начинают давить: «Ну выручи друга, ты постоянно занят. Тебе даже позвонить нельзя. Ты так сильно меня подводишь». Вы слышали подобные претензии? Все эти фразы ведут к тому, что вы начинаете ощущать вину. Но если кто-то делает из вас виноватого и пытается манипулировать вами, скажите про себя «стоп» и сделайте паузу. После этого еще раз проанализируйте ситуацию и корректно откажите манипулятору. Зацикливание на чувстве вины весьма опасно. Оно, постепенно отнимая у человека энергию, лишает его уверенности в себе, порождает страх и может привести к стрессу, а впоследствии и к затяжной депрессии. Но что делать, если вы не можете избавиться от постоянного чувства вины? Я бы порекомендовал два способа: Йога. Практики медитации и йоги через глубокое и медленное дыхание способствуют вытеснению стресса из организма и сознания и замещению его новыми, позитивными убеждениями. В тишине можно разобраться с собой, выявить мысли, которые привели к чувству вины, освободиться от них навсегда и больше не привязываться к прошлому.

Фиксация проблемы. Неплохо начать записывать подавленные чувства и мысли в бумажный или электронный журнал, а затем внимательно перечитывать и задавать себе следующие вопросы: cтоят ли подобные мысли того, чтобы их так надолго удерживать в себе? Не ничтожны ли они? Могли ли вы поступить в определенной ситуации иначе? Изменились бы ваши чувства? Или вина разъедала бы вас по-прежнему? Если попытаться ответить на эти вопросы открыто и честно, можно прийти к выводу, что вы способны повлиять на свое мышление и даже полностью устранить негативные чувства. Затем надо сделать следующий шаг — наметить для себя новые цели, зафиксировать их письменно и стремиться к достижению этих целей. Ведение такого своеобразного журнала поможет вам контролировать негативное мышление, избавиться от чувства вины, найдя его корень, и продолжить движение вверх.

5. Негативное мышление «Кто научился управлять своими мыслями, тот научился многому», — сказал Лев Толстой. Мудрые слова мудрого человека! Знайте: ваши мысли влияют на окружающий мир. Этого уже достаточно, чтобы хотя бы попробовать взглянуть на ситуацию под другим углом. Пессимистические мысли и негативное отношение к жизни запирает вас в клетку темной ауры, которая отныне сопутствует всему, что вы делаете. Это опасная штука. Негатив всегда воспринимается легче и острее, чем позитив. Тем более что негативная информация просто извергается на нас из новостей, разговоров подруг, жалоб соседей и сплетен коллег. Чтобы мыслить позитивно в мире, наполненном негативом, завистью и злобой, нужно следовать нескольким важным правилам: Избегайте общения с вечно недовольными жизнью людьми. Они вселяют уныние и негативные эмоции.

Не впитывайте информационный мусор. Не увлекайтесь телевизором, желтой прессой

и сомнительными источниками новостей в интернете. Учитесь фильтровать информацию и не засоряйте свою голову.

Читайте, слушайте хорошую музыку, путешествуйте и общайтесь со счастливыми людьми. Тогда вы сохраните внутреннюю гармонию и будете заряжены позитивной энергетикой.

Не волнуйтесь по пустякам. Волнение не устраняет проблемы, но отнимает спокойствие и концентрацию внимания на настоящем моменте.

6. Критика и самокритика Мы — главные свои критики. Обычно ругаем себя, чтобы стать лучше, но эта привычка может выйти из-под контроля и нанести удар по уверенности и самочувствию. Среди побочных эффектов самокритики — усталость, тревожность и постоянное чувство напряжения. Конечно, иногда не помешает немного самокритики в свой адрес. Но помните, что она провоцирует нервные срывы и психосоматические заболевания. Научно доказано: чем выше уровень самокритики, тем больше в крови показатель гомованилиновой кислоты, выделяющейся при сильном стрессе. Научитесь конструктивно отделять критику от зависти и злобы. В этом случае она пойдет вам на пользу и даже поможет в дальнейшем саморазвитии. Безусловно, чужие замечания слушать неприятно. Но часто бывает полезно узнать мнение со стороны. Без конструктивной критики сложно меняться. Правильная критика позволяет мне двигаться вперед. Я размышляю над сказанным и совершенствуюсь. Благодаря мнению со стороны мои тренинги становятся эффективнее, а качество работы повышается. И я всегда помню одно правило: Излишняя похвала расслабляет. Конструктивная критика развивает. 7. Компульсивное мышление Иногда мы совершаем определенные действия не потому, что это необходимо, а просто по привычке. Пора честно проанализировать свои рабочие часы и дела в течение дня, а затем избавиться от всего лишнего. Проще всего сделать это так: поставьте сигнал оповещения в телефоне на каждые 30 минут и честно записывайте, что вы делаете в момент подачи сигнала. Вы можете даже создать журнал хронометража рабочего времени. Он позволит четко фиксировать, чем вы были заняты в течение дня, и поможет проверить полезность и конструктивность ваших действий.

8. Потребность в одобрении Мы склонны искать одобрения своих действий у других людей. Такое поведение угрожает нашей идентичности и самооценке. Постарайтесь быть более независимыми. Потребность в одобрении у всех людей разная. Сильный лидер нуждается в нем меньше всего, и чем он сильнее, тем меньше его зависимость от мнения окружающих. Эта его внутренняя установка основывается на логических рассуждениях и здравом смысле. Есть другая категория людей, для которых одобрение окружающих — навязчивая идея. Одобрение — это, по сути, признание толпой того, что ваши действия правильны и соответствуют тому, чего от вас ожидают. А чего могут ожидать другие? Вряд ли они желают вам быть преуспевающим, богатым и знаменитым. Толпа — это, в большинстве своем, люди далеко не успешные. Возможно, некоторые из них и смогут порадоваться за вас, но все же наивно полагать, что основная масса искренне будет ратовать за ваше благополучие. Как избавиться от неуверенности? Начните делать то, чего боитесь: знакомьтесь, выступайте, работайте, наконец. Не бойтесь сделать ошибку. Падайте, но снова вставайте, чтобы идти вперед! И, как сказал Йоги Бхаджан: «Не ищите одобрения у других, ищите одобрения у самих себя».

9. Ограничивающие убеждения Большинство ограничений в нашей жизни мы устанавливаем самостоятельно и добровольно. Жизнь вообще не определена никакими рамками.Те границы, в которых вы находитесь сейчас (за исключением законов страны проживания), возведены вашими личными убеждениями. Найдите в своей голове собственные стереотипы и отпустите их. 10. Ты — не твоя работа Профессия — это лишь одна из ролей, которую нам предложено сыграть в течение жизни. У вас еще есть масса других ролей: супруг, родитель, друг, любовник, партнер по хобби. В «Бойцовском клубе» Чака Паланика есть хорошая фраза: «Ты — не твоя работа». Не стоит слишком зацикливаться на своей карьере, приносить в жертву семейные ценности, любимое хобби или здоровье. Фокусируясь на материальных ценностях, не забывайте о том, что на самом деле дорого и важно. 11. Плохие воспоминания Иногда они делают нас несчастными даже спустя годы. Воспоминания забирают у нас настоящее, мешают жить продуктивно. Мы постоянно оглядываемся назад, сравниваем, мечтаем вернуться туда, где нас никто не ждет, или не можем отпустить ситуацию. Но зачем вредить самому себе? Оставьте неприятные события и воспоминания в прошлом. Эта тактика вашего подсознания — настоящий диверсант, который удерживает вас от достижения важных целей. Вспомните об этом, когда захотите что-то отложить на завтрашний день. Завтра никогда не наступает, есть только сегодня.