В России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ

ВИЧ-инфицированные россияне могут остаться без лекарств из-за того, что трижды не состоялись закупки одного из главных препаратов для поддержания здоровья — Ламивудина. В настоящий момент, по оценкам экспертов, запасы лекарства, который является одним из трех основных препаратов в схеме лечения большинства пациентов, подходят к концу.

«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По словам Покровского, ранее благодаря снижению стоимости лечения Министерству здравоохранения удавалось обеспечить большее количество людей препаратами. Теперь, по его мнению, финансирование придется увеличить. Несмотря на проблемы с поставами, Покровский выразил надежду, что в скором времени они будут решены — это «вопрос технический, связанный с бюрократическими процедурами». Борис Конаков: «Я живу с ВИЧ»