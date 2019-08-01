В России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ
ВИЧ-инфицированные россияне могут остаться без лекарств из-за того, что трижды не состоялись закупки одного из главных препаратов для поддержания здоровья — Ламивудина. В настоящий момент, по оценкам экспертов, запасы лекарства, который является одним из трех основных препаратов в схеме лечения большинства пациентов, подходят к концу.
«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По словам Покровского, ранее благодаря снижению стоимости лечения Министерству здравоохранения удавалось обеспечить большее количество людей препаратами. Теперь, по его мнению, финансирование придется увеличить. Несмотря на проблемы с поставами, Покровский выразил надежду, что в скором времени они будут решены — это «вопрос технический, связанный с бюрократическими процедурами».
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей.
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