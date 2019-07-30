Российским врачам начнут выписывать премии за выявление рака у пациентов

Министерство здравоохранения России предложило награждать премиями в размере 500 рублей врачей и фельдшеров, которые диагностируют наличие онкозаболевания у пациента в ходе диспансеризации или профосмотра. «Выплаты стимулирующего характера» предлагают назначать за каждый случай первичного выявления заболевания.

Выплаты будут назначать за каждый случай выявления заболевания у определенных групп взрослого населения, детей, детей-сирот и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Так, по 500 рублей получит врач, ответственный за проведение медицинского осмотра или диспансеризации, и еще 500 — медицинский работник, назначивший и выполнивший обследование. Средства будут выделяться из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

По оценке Минздрава, число новых случаев выявления злокачественных новообразований составляет ориентировочно 1,2 миллиона — таким образом, статистика заболеваемости в 2020 году может удвоиться. По информации «Коммерсанта», в 2018 году показатель заболеваемости был значительно ниже — 617 тысяч случаев. Соответствующий размер расходов на выплаты врачам в 2020-2022 годах составит 1,2 миллиарда рублей ежегодно.

Напомним, благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями, запустил в Сети челлендж #небойсямаски. Его слоган — «Невежество заразно, рак — нет!». Цель проекта — поддержать людей, сражающихся с раком, и побороть предрассудки, связанные с болезнью. Ранее на сайте проекта «Жизнь человека» была опубликована фотоистория петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко. В марте 2018 года у него диагностировали рак желудка — все это время он боролся с болезнью и сам не переставал помогать бороться с нею другим.