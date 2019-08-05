создательница бренда IVA, мать двоих ­детей, скептик

Мои отношения с едой очень простые: я ем, что хочу, и не ем того, чего не хочу. В рационе отсутствует лишь мясо, но не потому, что оно кажется мне вредным, а потому, что не люблю его вкус. При этом, путешествуя по Италии, могу с легкостью заказать тартар или карпаччо.

Тратить множество сил и энергии на поиск «самой полезной еды» мне кажется бессмысленным. Питание — это рутинный и естественный процесс, который должен приносить удовольствие и давать силы для того, чтобы жить. Я скептик, поэтому знаю, что волшебные ягоды годжи — это обычные волчьи ягоды без чудесных веществ в составе. А бояться глютена стоит только в том случае, если вам поставлен диагноз «целиакия». Мне кажется, что всеобщее помешательство на «здоровом питании» — временное явление. Да, для кого-то это философия жизни, а для кого-то попытка обратить на себя внимание или отдать дань моде. При этом я не пытаюсь переубедить людей в их желании посыпать каждое блюдо семенами чиа. Рацион питания — личное дело каждого, и тут тоже важна толерантность.

Искреннее непонимание вызывают лишь родители, которые переносят свои неоднозначные пищевые привычки на детей. Полный запрет на сладкое в семье или попытка сделать ребенка вегетарианцем — это действительно пугает. Пару раз я становилась свидетелем того, как мамы забирают своих чад с детских праздников из-за «вредных продуктов» на столе или кричат: «Брось мороженое! Там же сахар!» Под впечатлением от этих зарисовок я даже обращалась за консультацией к детскому психологу, который подтвердил, что в подобном поведении нет ничего правильного. И тут возможны два варианта развития событий. Первый: у вашего ребенка разовьется фобия еды, а вкусные продукты станут синонимом опасных и вредных. Второй: запреты приведут к срывам, компульсивному перееданию и чувству вины. Детям нужно привить правильную культуру питания, покупать качественные продукты, но не обращать в свою безлактозную и безглютеновую веру. Вспомните, как вы сами питались в детстве. Кажется, котлеты с пюре и булка с маслом в школьной столовой не лишили целые поколения людей здоровья. А наши бабушки и дедушки смогли прожить долгую жизнь, не подозревая о существовании суперфудов.