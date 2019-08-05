Пророщенные зерна как смысл жизни: когда любовь к здоровому питанию превращается в психическое отклонение?
Как заподозрить у себя проявления орторексии (навязчивой тяги к здоровому питанию) и почему миндальное молоко, ягоды годжи и безглютеновые хлебцы нас не спасут? Рассказывает медицинский психолог, специалист Клиники лечения депрессий и фобий Дарья Аверкова.
Сейчас я помогаю людям избавляться от расстройств пищевого поведения, но когда-то сама столкнулась с проявлениями неклинической орторексии — навязчивой тяги к здоровому питанию. Изучала множество источников, чтобы наполнить свой рацион исключительно полезными продуктами и суперфудами. Из жизни ушли мясо, рафинированный сахар и обработанная пища, кульминацией стал эксперимент с сыроедением. В какой-то момент изменилось отношение к тем, кто любит пиццу и фастфуд, а беседы с людьми стали сводиться к теме поиска наиболее экологически чистых фиников. Несколько приступов переедания запрещенных продуктов стали отправной точкой для обращения за помощью к специалисту.
Желание окружить себя исключительно «правильной едой» может быть связано со многими причинами. Иногда таким образом люди реализуют стремление контролировать хоть что-то в своей жизни. Иногда в основе орторексии лежит глубинное убеждение, что с тобой что-то не так и тебе нужно стать лучше и чище. Иногда тело — просто первое, на что падает луч стыда, вызванного непрерывным потоком внутренней критики. Иногда это одно из проявлений перфекционизма. Или последствий сексуальной травмы. Официально ставить диагноз «орторексия» врачи смогут только в 2020 году, когда навязчивое помешательство на полезных продуктах официально войдет в Международную классификацию болезней. А пока рекомендую людям, увлеченным темой питания, пройти римский опросник нервной орторексии ORTO. Думаете ли вы о калорийности пищи во время еды? Чувствуете ли вы вину, при нарушениях в режиме питания (пищевые грехи)? Волнуют ли вас мысли о еде в течение более трех часов в день?
Хочу расстроить всех фанатов суперфудов: в принципах здорового питания нет никаких волшебных секретов, а авокадо не подарит нам вечную молодость. Исследований о пользе или вреде продуктов, которым можно действительно доверять и на которые можно было бы опираться при формировании здорового рациона, не так много. И все они быстро внедряются в рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Включать в каждый прием пищи овощи и фрукты в свежем и обработанном виде, отводить растительной клетчатке около 40 % в рационе, сократить, но не исключить соль и добавленный сахар, максимально снизить потребление трансжиров. И главное — в целом питаться разнообразно иметь здоровое пищевое поведение, не переедать и есть по голоду. Но человеку с орторексией недостаточно просто снизить потребление сахара до разумных пределов — ему важно отказаться от него полностью. Потому что пациенты с расстройством пищевого поведения склонны к перфекционизму и мыслят очень категорично. Если есть здоровье, значит, есть и максимальное здоровье. А его можно добиться, исключив из рациона все неправильные продукты.Интересно, что часто в погоне за полезными микроэлементами, люди с расстройствами пищевого поведения забывают о макроэлементах и энергии и не добирают углеводов, белков, жиров, или имеют слишком низкий дневной калораж, что негативно сказывается не только на физическом здоровье, но и на психическом.
На самом деле еда — это не ваш лучший друг и не злейший враг. Еда — это просто еда. И если говорить о факторах, которые влияют на здоровье, то психологическое состояние играет не меньшую роль, чем питание. Наличие расстройств пищевого поведения ухудшает качество жизни серьезнее, чем несбалансированный рацион.
Да, можно любить семена чиа, пить только растительное молоко и при этом быть счастливым человеком. Но в том случае, если ваша жизнь наполнена не только семенами чиа и растительным молоком. Можно бросить себе вызов и отказаться от сахара, но, может быть, имеет смысл ставить иные эксперименты? Например, попробовать выучить новый язык. Если вы хотите сделать свой рацион полезнее, следуйте проверенным рекомендациям диетологических ассоциаций, а не Юли из «Инстаграма», которая отказалась от молока и стала «другим человеком». Когда вы читаете очередной пост Павла Дурова о его необычной системе питания и отказе от десятка продуктов, логично ли думать, что схожий рацион превратит вас в Павла Дурова?
Ника Куваева
создательница бренда IVA, мать двоих детей, скептик
Мои отношения с едой очень простые: я ем, что хочу, и не ем того, чего не хочу. В рационе отсутствует лишь мясо, но не потому, что оно кажется мне вредным, а потому, что не люблю его вкус. При этом, путешествуя по Италии, могу с легкостью заказать тартар или карпаччо.
Тратить множество сил и энергии на поиск «самой полезной еды» мне кажется бессмысленным. Питание — это рутинный и естественный процесс, который должен приносить удовольствие и давать силы для того, чтобы жить. Я скептик, поэтому знаю, что волшебные ягоды годжи — это обычные волчьи ягоды без чудесных веществ в составе. А бояться глютена стоит только в том случае, если вам поставлен диагноз «целиакия». Мне кажется, что всеобщее помешательство на «здоровом питании» — временное явление. Да, для кого-то это философия жизни, а для кого-то попытка обратить на себя внимание или отдать дань моде. При этом я не пытаюсь переубедить людей в их желании посыпать каждое блюдо семенами чиа. Рацион питания — личное дело каждого, и тут тоже важна толерантность.
Искреннее непонимание вызывают лишь родители, которые переносят свои неоднозначные пищевые привычки на детей. Полный запрет на сладкое в семье или попытка сделать ребенка вегетарианцем — это действительно пугает. Пару раз я становилась свидетелем того, как мамы забирают своих чад с детских праздников из-за «вредных продуктов» на столе или кричат: «Брось мороженое! Там же сахар!» Под впечатлением от этих зарисовок я даже обращалась за консультацией к детскому психологу, который подтвердил, что в подобном поведении нет ничего правильного. И тут возможны два варианта развития событий. Первый: у вашего ребенка разовьется фобия еды, а вкусные продукты станут синонимом опасных и вредных. Второй: запреты приведут к срывам, компульсивному перееданию и чувству вины. Детям нужно привить правильную культуру питания, покупать качественные продукты, но не обращать в свою безлактозную и безглютеновую веру. Вспомните, как вы сами питались в детстве. Кажется, котлеты с пюре и булка с маслом в школьной столовой не лишили целые поколения людей здоровья. А наши бабушки и дедушки смогли прожить долгую жизнь, не подозревая о существовании суперфудов.
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