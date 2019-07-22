Откровения хирургов: 10 главных заблуждений о пластических операциях

Вывели пластических хирургов на откровенный разговор: вот список основных мифов об увеличении груди, подтяжке лица и осложнениях после операции. Существует ли пожизненная гарантия на импланты груди, можно ли избавиться от целлюлита после липосакции и как относиться к врачу с плохими отзывами в интернете?

1. Увеличивать грудь лучше после родов, а не до Игорь Довгалюк (Американская Медицинская Клиника). Грудь до беременности увеличивают тысячи девушек. Если вы беспокоитесь о грудном вскармливании в будущем, то могу успокоить: операция никак не скажется на лактации. При этом нужно понимать, что в 30% случаев после рождения ребенка действительно может потребоваться коррекция формы груди. Но это куда более щадящая операция — на второй день после нее можно выйти на работу. Я всегда спрашиваю, планирует ли пациентка роды в ближайшие 2–3 года. Если да, то с пластической хирургией можно повременить. Но многие приходят на операцию в свободном статусе, и дальнейшего развития событий не предугадать. Мои врачебные наблюдения говорят о том, что после маммопластики и прощания с комплексами по поводу внешности личная жизнь налаживается быстро. 2. На современные импланты дается пожизненная гарантия Вадим Брагилев (Клиника высшей категории «ГрандМед»). Давайте проясним сразу: согласно закону «О защите прав потребителей», пожизненную гарантию нельзя давать ни на что. Максимальный срок — это 10 лет. Но многие производители, говоря о пожизненной гарантии импланта, имеют в виду его бесплатную замену за счет компании в случае возможных проблем. И, действительно, честно выполняют свои обязательства. По статистике, до 28% женщин меняют импланты по тем или иным причинам. Этих причин миллион, в том числе желание изменить размер груди. В некоторых, но достаточно редких случаях причиной может быть и сам имплант. Он ведь все же выкован не из металла. Есть такое понятие, как усталость материала, кроме того, грудь — орган активный во всех отношениях. Гравитацию и постоянную нагрузку тканей никто не отменял.

3. Самый простой способ омоложения — пластика век Елена Николаева (Клиника эстетической медицины DEGA). Это правда технически несложная операция — всего полчаса под местной анестезией, и вы смотрите на мир новыми глазами. Но на самом деле далеко не всех она омолодит и приукрасит, и это должны понимать в первую очередь сами хирурги. Я в своей практике делаю изолированную блефаропластику крайне редко, потому что выступаю за комплексный подход. Вторгаясь в это пространство человеческого лица, важно не нарушать гармонии. И часто более выигрышным антиэйдж-вариантом становится эндоскопическая периорбитопластика. Мы не отрезаем избытки кожи, а перемещаем ткани, как во время лифтинга, и работаем вокруг всей зоны глаз — с верхними и нижними веками, височной зоной, позицией бровей. Это позволяет добиться естественных результатов и не подарить человеку прооперированный вид. 4. Избавиться от целлюлита поможет липосакция Игорь Довгалюк (Американская Медицинская Клиника). Все не так просто. Целлюлит — это, говоря простым языком, отечность вашей подкожно-жировой клетчатки (ПЖК). Да, во время липосакции мы уменьшаем объемы ПЖК, но не убираем ее полностью, значит, отечность может сохраняться и после операции. Бороться с ней можно с помощью изменения правил питания, нормализации обмена веществ, антицеллюлитных массажей и аппаратных процедур у косметолога. Кстати, то, что целлюлит — на самом деле нормальная ситуация для женщины, вовсе не миф. Его проявления действительно свидетельствуют о хорошем уровне женских гормонов. Поэтому рыхлой кожи на бедрах обычно не бывает у мужчин и девушек-подростков.

Врач должен быть психологом и понимать, что именно не устраивает пациента .

5. Современная хирургия позволяет проводить операции без рубцов Елена Николаева (Клиника эстетической медицины DEGA). Распространенный миф — рубец после пластической операции можно убрать полностью. Если на коже был разрез, было даже минимальное повреждение, рубец останется в любом случае. Да, мы можем его сделать незаметным, привлекающим минимальное количество внимания, — с помощью лазерной шлифовки, например. Но обещание бесшовных операций — это маркетинговый ход для привлечения пациентов. Даже после эндоскопической подтяжки лица напоминания о ней останутся. Правда, мы скрываем их в незаметных для глаза зонах — например, за линией роста волос. 6. После качественной операции не может быть осложнений Елена Николаева (Клиника эстетической медицины DEGA). Если под осложнениями мы имеем в виду тяжелый период реабилитации, то тут важно сразу обсудить с пациентом, чего ему ожидать. Например, пик посттравматического отека приходится на 2–4-е сутки. Человек жалуется врачу, что у него все болит и отекает, а врач отвечает: «Очень хорошо! Завтра будет еще хуже». На следующий день пациент просыпается, наблюдает усиление отека и не паникует, а понимает: все идет по плану. Вадим Брагилев (Клиника высшей категории «ГрандМед»). У каждого организма свои особенности, у каждого человека индивидуальная реакция на травму. Хирургу нужно не пытаться отрицать возможность осложнений в принципе, а быть готовым решать проблему, если она возникла. Риски от пластической операции — обоюдные, их несет и пациент, и врач. Но они не выше, чем риски от поездки на автомобиле.

Узнать всю правду об операции лучше не в директе, а на личной консультации с хирургом.

7. После пластической операции лица или груди недопустима асимметрия Вадим Брагилев (Клиника высшей категории «ГрандМед»). Существуют пациенты, которые фокусируются на асимметрии груди или лица после операции. Могу сказать, что две половины человеческого тела в принципе не могут быть абсолютно симметричными. Попробуйте соединить в Photoshop две левые или правые части лица, и вы получите изображения разных (и не самых симпатичных) людей. Во время операции мы действительно стремимся к максимальной гармонии и симметрии, но пациенты-перфекционисты начинают настолько внимательно присматриваться к новой части тела, что замечают каждый отклоняющийся миллиметр. И тревожатся о том, что операция выполнена неидеально. При этом изначальная (и заметная глазу) асимметрия груди встречается у 90% девушек и зависит от многих факторов — от ее формы, деформации грудной клетки, искривления позвоночника. Борьба за идеальную симметрию — самая беспощадная борьба, которую могут устроить пациент и хирург. 8. Мечтаете об идеальном овале лица — вам на удаление комков Биша Елена Николаева (Клиника эстетической медицины DEGA). Удаляя комки Биша, небольшие скопления жира между скулами и нижней челюстью, мы сразу увидим вау-эффект — впалые щеки, о которых так грезят 20-летние. Но как раз таки в этом возрасте мы имеем дело с юношеской припухлостью, которая с возрастом имеет свойство исчезать. Я уверена, что задумываться об операции стоит только после 25 лет и строго по показаниям. Бездумно удаленный фундамент щеки может испортить овал лица. Поверьте, в организме мало лишних деталей и те же самые комки Биша понадобятся хирургу, когда вы задумаетесь об антивозрастной операции. Вадим Брагилев (Клиника высшей категории «ГрандМед»). Все есть яд, и все есть лекарство, дело лишь в дозировке — в пластической хирургии это правило тоже работает. Когда пациентка приходит с просьбой удалить ей комки Биша, я прошу показать, что конкретно она имеет в виду. И многие указывают на совершенно другую зону. Эта операция может быть простой и действенной, если хирург понимает анатомическое строение лица. А может привести к впадинам и тяжелым рубцовым изменениям, если этого понимания нет.

9. После подтяжки лица вас не узнают знакомые Вадим Брагилев (Клиника высшей категории «ГрандМед»). Мне понятен страх стать другим человеком после подтяжки. Во время проведения фейслифта существует множество тонкостей — неправильный вектор перемещения тканей действительно может привести к перетянутости, уплощению рельефа. За себя и коллег из клиники могу ручаться — мы используем методики, которые не позволяют допустить такой ситуации. Как развивается ситуация после качественной операции? Первые 2–3 недели вы действительно приобретаете иное лицо из-за отека. По прошествии трех недель можно смело показываться на людях, а через 4–5 недель впечатления оперированного лица не будет и у ваших близких. Сами же пациентки, по моим наблюдениям, окончательно забывают об операции в период от 3 до 6 месяцев. 10. У хорошего врача не бывает плохих отзывов в Интернете Игорь Довгалюк (Американская Медицинская Клиника). Знаете, почему у молодых врачей, как правило, всегда хорошие отзывы? Потому что у них мало операций. Статистика говорит о том, что среди 100 пациентов хирурга двое-трое будут недовольны результатами. Если врач оперирует уже 15 лет и через его руки прошли десятки тысяч людей, то наверняка у него соберется отряд из 200 обиженных пациентов. И даже эта статистически обоснованная пара сотен людей сможет создать неприятный фон в Интернете. Неудовлетворенность результатом может быть вызвана разными причинами, и далеко не всегда речь идет о непрофессионализме врача. Например, у человека в голове рисуется образ своей новой части тела. Он представляет себе идеальные пропорции, а исходные анатомические особенности позволяют улучшить форму, но не до этого предела. Врач всегда должен быть психологом, понимать, что именно не устраивает пациента, либо проводить коррекцию, либо объяснить, почему она не имеет смысла.