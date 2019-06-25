Как бороться с собственным страхом — объясняет бывший спецназовец

Бывший спецназовец и успешный предприниматель Брэндон Уэбб отлично знаком со страхом. В книге «Бояться, но делать» он рассказывает, как превратить его из своего врага в союзника. Публикуем отрывок об искусстве ведения правильного внутреннего диалога, с помощью которого учили бесстрашию целое поколение снайперов из отряда «морских котиков».

Вернувшись из Афганистана, я начал работать инструктором в рамках продвинутой программы подготовки снайперов специальной разведки ВМФ. В конце 2003 года меня и моего товарища по отряду «морских котиков» Эрика Дэвиса отобрали для участия в проектировании новой версии основной тренировочной программы для морпехов-снайперов, которая во всем мире считается одним из эталонов снайперской подготовки. К тому моменту вооруженные силы США уже увязли в иракской операции, и стало понятно, что так называемая война против террора не будет ни быстрой, ни легкой. В этом новом формате ведения войны специальные подразделения, и в том числе «морские котики», должны были играть ключевую роль. И нам нужно было полностью переосмыслить подход к подготовке снайперов. Мы переработали весь курс с начала до конца. Внедрили в него новые технологии. Отказались от нарисованных от руки мишеней и перешли к технически продвинутым курсам с использованием спутниковых и компьютерных технологий. Мы расширили программу оружейной подготовки и теперь выпускали настоящих специалистов по баллистике. Мы учили людей действовать в одиночку, а не только в связках «наводчик — стрелок». Но самым большим нашим шагом вперед, моей главной гордостью и наиболее ценным дополнением к курсу, позволившему сократить отсев участников с 30 до 1% и впервые в истории курса добиться нескольких идеальных результатов на стрельбище, было следующее: мы научили своих учеников изменять воображаемый диалог.

Управление страхом не имеет отношения к развитию физической силы или агрессии. Оно состоит в умении услышать происходящий у вас в голове внутренний диалог и изменять его.

Мы использовали простой пример. Мальчик-бейсболист встает, чтобы отбивать мяч. Его тренер или отец кричит: «Помни, Бобби, главное — не сделать страйк-аут!» И что происходит? Конечно же, Бобби делает страйк-аут. Что еще может сделать этот бедный мальчик? Тренер заставил его полностью сосредоточиться на ударе и на промахе, многократно усилил его страх, так что промах — единственное, что он прокручивает в воображении. В его голове, как белка в колесе, раз за разом прокручивается рефрен провала: Страйк-аут! Страйк-аут! Страйк-аут! Естественно, игрок не попадает по мячу. Что должен был сделать тренер? Он должен был направить мысли Бобби на то, как все сделать правильно. Стоять, дышать, внимательно смотреть на мяч. Если тот летит мимо базы, не трогать его. Если он летит в район базы, размахнуться и ударить. Попасть битой по мячу. Сделать так, чтобы твоя команда гордилась тобой. Одним словом — говорить о хорошем.Примерно так же мы занимались с нашими учениками-снайперами. Мы научили их тренировать самих себя. Да, целое поколение снайперов из отряда «морских котиков» — одни из самых грозных воинов на планете — учились искусству и науке внутреннего диалога.

В бизнесе эти навыки столь же эффективны, как на поле боя. Когда мой друг Джеймс Пауэлл служил в морской пехоте, он мечтал работать в ЦРУ. Первый шаг по претворению мечты в реальность прошел успешно, и вот он уже сидит в комнате ожидания вместе с другими кандидатами: «морскими котиками», «зелеными беретами» и прочими ребятами из войск особого назначения; с людьми, закончившими Гарвард, Йель и Стэнфорд. Джеймс чувствовал себя ложкой дегтя в бочке меда. Какого черта он тут делает? Секретарша спросила его: «Все ли в порядке? Вы вроде бы нервничаете». «Честно говоря, — признался он ей, — мое резюме трудно сравнить с резюме всех этих людей». Он окинул взглядом всех присутствовавших в комнате кандидатов. Она посмотрела на него и сказала: «Слушайте, вас не просто так сюда позвали. Вы здесь потому, что этого заслуживаете». Именно эти слова ему и были нужны. Они помогли ему переключиться. Спустя несколько минут он зашел в кабинет — и собеседование прошло «на ура». Он выстроил успешную карьеру. Сейчас Джеймс — один из ведущих авторов ветеранского новостного сайта Hurricane Media, наш главный знаток всего, что связано с ЦРУ. И ничего этого не было бы, если бы перед тем собеседованием ему не удалось изменить внутренний диалог. Последние годы я делаю подкаст под названием «Сила мысли». В числе моих гостей были пилот истребителя Второй мировой, космонавт, побивший мировой рекорд, легендарные музыканты, предприниматели-миллионеры и менеджеры миллиардных хеджевых фондов, ну и, конечно, «морские котики», «зеленые береты» и представители других подразделений спецназа. В беседах со всеми этими людьми я обращал внимание на одну их ключевую общую черту: способность увидеть и нажать на кнопку того самого переключателя в голове. На мой взгляд, это умение наблюдать за собой и менять свой внутренний диалог является одним из важнейших навыков зрелого, взрослого человека, способного полноценно существовать в окружающем мире. Именно этот навык позволяет избавиться от психологии жертвы и начать мыслить проактивно; перестать винить во всем других и самому стать хозяином положения, прикладывая конструктивные усилия к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Из раба обстоятельств вы становитесь их властителем.

Если вы источаете нервозность и беспокойство, неосознанно сигнализируя, что вами управляет страх, то другие тоже это чувствуют.

Именно этот навык позволяет вам управлять страхом. Не поймите меня неправильно: я не предлагаю игнорировать реальность или убеждать себя, что опасность нереальна. Вы, возможно, слышали фразу из психологии для бедных про то, что «страх — это ложные свидетельства, принятые за чистую монету». Извините, но это брехня. Страх — это осознание, что опасность близко. Слово fear («страх») происходит от древнеанглийского fær: «несчастье, опасность, беда, внезапное нападение». В группе разозленных боевиков, спустившихся с гор и наставивших на вас дула автоматов, нет ничего «ложного» или иллюзорного, как нет этого в плывущей вам навстречу акуле или в банкротстве вашей фирмы. Когда вы меняете внешние рамы окон, стоя на стремянке, и падаете оттуда, ломая себе шею, — все более чем реально. И тут нужна другая популярная фраза: «Дерьмо случается». Мир полон опасностей. Жизнь — штука хрупкая. Каждый ее миг — большая ценность, а знаете почему? Потому что он очень скоро пройдет. Страх — никакая не иллюзия. Страх реален. Убедите себя в обратном — и вы, считайте, уже мертвы. Но вот в чем дело: слишком часто мы делаем акцент на своем осознании опасности и таким образом раздуваем ее, даем ей разрастись и заполнить нам всю голову. Мы неправильно строим внутренний диалог. Мы рассказываем себе историю, а потом начинаем повторять ее раз за разом. Вместо того чтобы управлять страхом, мы позволяем страху управлять собой. Когда это происходит, вы должны сделать следующее: а) осознать, что творится у вас в голове, и б) изменить этот процесс. Переключить режим. Это не какая-нибудь модная теория из области популярной психологии. Так ведутся и выигрываются сражения. Так совершаются миллиардные сделки и делаются выдающиеся карьеры. Так формируются судьбы и жизни становятся полными и интересными — такими, какими они и должны быть.