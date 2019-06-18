Будущее наступило: теперь петербуржцы могут записаться в поликлинику с помощью удобного мобильного приложения
В Петербурге появилось бесплатное приложение для онлайн-записи в государственные поликлиники. Вам необходимо ввести лишь ФИО, дату рождения и номер паспорта — программа сама загрузит данные о вашем полисе ОМС и покажет список медицинских учреждений, где вы можете получить бесплатную помощь.
Это еще не все: в приложении «Мое здоровье» ежедневно публикуются советы, статьи, лайфхаки о том, как лечиться и заниматься профилактикой бесплатно по программе ОМС. Также здесь можно вести дневник показателей своего здоровья, отмечая давление, вес и настроение. Разработчики рассчитывают, что эти данные помогут врачам более эффективно обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями, а платформе давать более точные советы. Приложение синхронизируется с разделом «Здоровье» в вашем iPhone.
Бесплатное мобильное приложение «Моё Здоровье» уже доступно для устройств на базе iOS и Android.
Для пользователей приложения также доступны уникальные онлайн-тесты здоровья, разработанные совместно с ведущими медицинскими вузами. Сейчас можно пройти 3 теста: на определение готовности женщины к здоровой беременности, «Шкалу депрессии Бека» для доврачебной оценки выраженности депрессии и общий тест по профилактике, который предоставит персональные рекомендации по посещению врачей, сдаче анализов и прохождению диагностики в рамках программы ОМС.
Эрик Бровко
генеральный директор социального проекта «Моё Здоровье» Эрик Бровко.
Теперь каждый петербуржец сможет записаться в поликлинику через мобильное приложение. Но важнее то, что с помощью наших советов и инструкций в приложении каждый сможет заниматься профилактикой и следить за своим здоровьем бесплатно.
Напомним, до появления мобильного приложения записаться к врачу в поликлинику можно было через официальный городской сайт gorzdrav.spb.ru, операторов колл-центра и с помощью специальных автоматов в медицинских учреждениях.
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