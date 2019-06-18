Будущее наступило: теперь петербуржцы могут записаться в поликлинику с помощью удобного мобильного приложения

В Петербурге появилось бесплатное приложение для онлайн-записи в государственные поликлиники. Вам необходимо ввести лишь ФИО, дату рождения и номер паспорта — программа сама загрузит данные о вашем полисе ОМС и покажет список медицинских учреждений, где вы можете получить бесплатную помощь.

Это еще не все: в приложении «Мое здоровье» ежедневно публикуются советы, статьи, лайфхаки о том, как лечиться и заниматься профилактикой бесплатно по программе ОМС. Также здесь можно вести дневник показателей своего здоровья, отмечая давление, вес и настроение. Разработчики рассчитывают, что эти данные помогут врачам более эффективно обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями, а платформе давать более точные советы. Приложение синхронизируется с разделом «Здоровье» в вашем iPhone.