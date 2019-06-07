Павел Дуров рассказал о том, что голодает почти неделю (и чувствует себя прекрасно)
Основатель «ВКонтакте» и Telegram, а также большой любитель практик самоограничения Павел Дуров начал очередной эксперимент. И он оказался самым радикальным: предприниматель вообще ничего не ест в течение 6 дней и пьет только воду. По его словам, нулевое потребление пищи улучшило ясность его мышления, и он сделал многое в области продакт-менеджмента за этот период времени.
Ранее Павел Дуров сообщил, что в течение 15 последних лет не употребляет алкоголь, кофеин, мясо, лекарства и фаст-фуд. А год назад он отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. Главные цели — тренировка силы воли, а также попытка добиться более высокой продуктивности.
Также Дуров рассказывает, что для развития самодисциплины ему помогает плавание в ледяной воде. Каждую зиму для этого он отправляется в Финляндию или Швейцарию: «Eсли вы когда-либо находились в течение нескольких минут в озере с небольшим количеством льда на поверхности, вы менее склонны к прокрастинации, когда дело доходит до скучного, но необходимого проекта».
Сейчас рацион Павла Дурова вне периодов голодания состоит только из рыбы и морепродуктов. Он рекомендует последовать своему примеру всех, кто имеет ежедневный доступ к свежей пойманной дикой рыбе.
Павел Дуров
основатель «ВКонтакте» и Telegram
В отличие от фермерского мяса или продуктов сельского хозяйства, которые были введены в нашу диету сравнительно недавно (например, 15 000 лет назад), дикая рыба, приготовленная на огне, — это именно то, что наши предки употребляли в течение последнего миллиона лет. Поскольку людям требовался ежедневный источник воды, они должны были жить рядом с реками и озерами. Так что seagan-диета имеет для меня гораздо больше смысла, чем веганство.
Пользу голодания Дуров также объясняет с эволюционной точки зрения. Наши предки, уверен он, имели дело с отсутствием пищи в течение длительных периодов времени, поэтому организм по-прежнему ожидает такого же перерыва, по крайней мере, один раз в год. Именно поэтому в большинстве религий существует пост. Его основатель Telegram видит отличным способом перезагрузить пищеварительную систему и дать иммунной системе передохнуть от процесса постоянной очистки пищи.
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