Основатель «ВКонтакте» и Telegram, а также большой любитель практик самоограничения Павел Дуров начал очередной эксперимент. И он оказался самым радикальным: предприниматель вообще ничего не ест в течение 6 дней и пьет только воду. По его словам, нулевое потребление пищи улучшило ясность его мышления, и он сделал многое в области продакт-менеджмента за этот период времени.

Ранее Павел Дуров сообщил, что в течение 15 последних лет не употребляет алкоголь, кофеин, мясо, лекарства и фаст-фуд. А год назад он отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. Главные цели — тренировка силы воли, а также попытка добиться более высокой продуктивности.