В России массовая вакцинация от коронавируса стартует приблизительно через месяц. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Стало известно, когда начнется массовая вакцинация в России
Как рассказал Гинцбург, массовая вакцинация начнется с небольшой задержкой. Она связана с тем, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. «После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц», — уточнил он.
Пострегистрационные исследования должны пройти через семь-десять дней. Его участниками станут несколько десятков тысяч человек. Исследование может продлиться от четырех месяцев до полугода.
Ранее, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.
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