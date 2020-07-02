Как выйти из пандемии без депрессии и тревожного расстройства? 5 правил психологической гигиены, которые важно соблюдать

1. Не требуйте от себя стоического спокойствия

Мы оказались в ситуации, которая может вызывать волнение у абсолютно всех людей. И неправильно требовать от себя стоического спокойствия, ведь в нынешнем контексте событий оно практически невозможно. Другое дело — насколько болезненно вы реагируете на пандемию и тот же самый риск заражения COVID-19. Можно испытывать легкое волнение, которое приводит к разумному поведению и соблюдением эпидемиологических рекомендаций. Можно пойти по другому сценарию — погрузиться в тревогу, страх, начать испытывать болезненные симптомы.

Что делать? Не ругать себя за тревогу, а принять и констатировать это состояние. Даже если в данный момент она сильна — это нормально, ваш организм способен на такие реакции во время стресса. Само по себе наличие тревоги, страха, паники или даже проявлений мизофобии (патологический страх заражения в рамках обсессивно-компульсивного расстройства) не является признаком того, что человек ненормален, что ему грозит психическое расстройство и что он не способен в будущем жить счастливой жизнью с более низким градусом тревожности. При этом если уровень переживания зашкаливает, нужно учиться его снижать (о том, как это делать — ниже).