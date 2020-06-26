Я боюсь потерять работу во время пандемии и поддаюсь на манипуляции начальства. Что делать?!

Как вы думаете, какие эмоции способствуют самой устойчивой и благотворной рабочей обстановке? Исследование эмоционального интеллекта рабочих коллективов в Европе и США показало: дольше и лучше всего работается людям, когда ими движет доверие, забота и предвкушение успеха. На таком эмоциональном «топливе» мы работаем качественно, дольше всего не теряем интереса к работе и выполняем больше всего задач. Менее эффективны, но тоже результативны бывают злость и постоянное удивление. Такие эмоции нельзя назвать экологичным «топливом», они заставляют нас работать на пределе, быть постоянно «перегретыми» – но с ними мы все равно продуктивны и энергичны, пусть и вполовину меньше, чем на доверии.

Есть еще одна эмоция, на которой любое дело может «ехать» долго: это страх. Именно на страхе долгое время держались и «выплывали» все знакомые нам структуры: советская школа и больница, научный институт и тюрьма. По сей день существуют крупные производства, образовательные организации, рекламные агентства, где основным «цементом» для продуктивной работы остается страх подчиненных.

Попробуем понять, почему страх – не лучший способ мотивации сотрудников и как можно противостоять постоянному осознанному или неосознанному запугиванию на работе?

Почему нас запугивают?

Как показывает опыт, чаще всего пугают напуганные. Что это значит? Чтобы избрать тактику эмоциональных ловушек для повышения эффективности, руководитель должен испытать сильный стресс. Например: отрасль, где вы работаете, претерпевает серьезные изменения, к которым ни шеф, ни организация, ни команда не оказались готовы. Беды еще не начались, но страх уже пришел. Или: руководитель вдруг почувствовал, что он теряет авторитет в компании, не справляется с управлением, и у него нет инструментов, чтобы удержать внимание и уважение команды. Или: высшее руководство надавило на руководителя дочерней компании или менеджера среднего звена, и тот по цепочке передал эту модель своим подчиненным.

Далеко ходить не нужно: пандемия коронавирусной инфекции обнажила все наши страхи на всех уровнях. Наемные работники боятся потерять работу и угодить в финансовый кризис, менеджеры боятся не «разрулить» очередные проблемы и уронить свою часть бизнес-процесса, высшее руководство боится потерять весь бизнес и больше не восстановиться. Вы заметили, как многие компании начали беспорядочно менять схему закупок, сокращать штат, оптимизировать процессы, экономить на «булавках»? Велик соблазн воспользоваться манипуляциями и надавить на сотрудников. Рынок труда сжался, предложений больше, чем спроса, поэтому кто-то уже слышал фразы вроде «да, у вас есть право не делать этого и иметь свое мнение, но мы хотели бы видеть у себя более лояльных сотрудников, особенно когда столько прекрасных свободных менеджеров вокруг».

Тут вы должны спросить: но ведь трудности с бизнесом или проблемы с высшим начальством происходят у всех, пандемия тоже вроде бы так или иначе коснулась всех, так почему же не все начинают манипулировать сотрудниками через страх? А просто одни руководители обладают достаточным эмоциональным интеллектом, чтобы гигиенично и незаметно для всех справиться со своими тревогами, а другие настолько разрушаются от страха и волнения, что прибегают к самому доступному методу.