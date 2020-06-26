Я боюсь потерять работу во время пандемии и поддаюсь на манипуляции начальства. Что делать?!
Как вы думаете, какие эмоции способствуют самой устойчивой и благотворной рабочей обстановке? Исследование эмоционального интеллекта рабочих коллективов в Европе и США показало: дольше и лучше всего работается людям, когда ими движет доверие, забота и предвкушение успеха. На таком эмоциональном «топливе» мы работаем качественно, дольше всего не теряем интереса к работе и выполняем больше всего задач. Менее эффективны, но тоже результативны бывают злость и постоянное удивление. Такие эмоции нельзя назвать экологичным «топливом», они заставляют нас работать на пределе, быть постоянно «перегретыми» – но с ними мы все равно продуктивны и энергичны, пусть и вполовину меньше, чем на доверии.
Есть еще одна эмоция, на которой любое дело может «ехать» долго: это страх. Именно на страхе долгое время держались и «выплывали» все знакомые нам структуры: советская школа и больница, научный институт и тюрьма. По сей день существуют крупные производства, образовательные организации, рекламные агентства, где основным «цементом» для продуктивной работы остается страх подчиненных.
Попробуем понять, почему страх – не лучший способ мотивации сотрудников и как можно противостоять постоянному осознанному или неосознанному запугиванию на работе?
Почему нас запугивают?
Как показывает опыт, чаще всего пугают напуганные. Что это значит? Чтобы избрать тактику эмоциональных ловушек для повышения эффективности, руководитель должен испытать сильный стресс. Например: отрасль, где вы работаете, претерпевает серьезные изменения, к которым ни шеф, ни организация, ни команда не оказались готовы. Беды еще не начались, но страх уже пришел. Или: руководитель вдруг почувствовал, что он теряет авторитет в компании, не справляется с управлением, и у него нет инструментов, чтобы удержать внимание и уважение команды. Или: высшее руководство надавило на руководителя дочерней компании или менеджера среднего звена, и тот по цепочке передал эту модель своим подчиненным.
Далеко ходить не нужно: пандемия коронавирусной инфекции обнажила все наши страхи на всех уровнях. Наемные работники боятся потерять работу и угодить в финансовый кризис, менеджеры боятся не «разрулить» очередные проблемы и уронить свою часть бизнес-процесса, высшее руководство боится потерять весь бизнес и больше не восстановиться. Вы заметили, как многие компании начали беспорядочно менять схему закупок, сокращать штат, оптимизировать процессы, экономить на «булавках»? Велик соблазн воспользоваться манипуляциями и надавить на сотрудников. Рынок труда сжался, предложений больше, чем спроса, поэтому кто-то уже слышал фразы вроде «да, у вас есть право не делать этого и иметь свое мнение, но мы хотели бы видеть у себя более лояльных сотрудников, особенно когда столько прекрасных свободных менеджеров вокруг».
Тут вы должны спросить: но ведь трудности с бизнесом или проблемы с высшим начальством происходят у всех, пандемия тоже вроде бы так или иначе коснулась всех, так почему же не все начинают манипулировать сотрудниками через страх? А просто одни руководители обладают достаточным эмоциональным интеллектом, чтобы гигиенично и незаметно для всех справиться со своими тревогами, а другие настолько разрушаются от страха и волнения, что прибегают к самому доступному методу.
Не всегда нами манипулируют осознанно. Иногда это просто заученная с детства схема: если ты руководитель, то должен быть страшным, иначе тебя не будут слушаться. Пока не прикрикнешь, не оштрафуешь, не запугаешь – результата не будет. Но бывает и так, что нами манипулируют совершенно осознанно, трезво, добиваясь конкретных действий, возможно, даже играя нашими чувствами и получая известное удовольствие от того, что все вокруг ведут себя так, как ты придумал и срежиссировал.
Чаще всего манипуляция отлично «срабатывает», но ненадолго. Надо отдать должное: страх действует почти безотказно. Это древняя базовая эмоция, которая тысячелетиями служила нам, помогая выживать. Другой вопрос, что в состоянии постоянного страха мы недолго будем фонтанировать энтузиазмом. Гормон кортизол, который вырабатывается у живых организмов при столкновении со страхом, парализует наши долгосрочные планы, блокирует все задачи по развитию, самообразованию, творчеству. В результате мы имеем команду, состоящую из армии сурикатов, всегда готовых бежать или методично выполнять привычные действия. Для развития бизнеса это не лучший вариант.
Самое популярное оправдание манипулятора. Он делает так не потому, что ему так нравится нас пугать, а потому что он болеет душой за результат. Он настоящий руководитель и на все пойдет, чтобы мы показали максимальное качество. Что ж, так действительно бывает, мировая культура богата такими образами – черствых мерзавцев, драконов, которые в душе любуются, гордятся и достигают вместе со своей передавленной командой высочайших результатов. Оправдывать ли манипулятора – вопрос философский, каждый может решить его сам. Я лишь хочу предостеречь: далеко не всегда страх является кратчайшим путем к величию, об этом говорят многочисленные исследования эмоционального интеллекта и мой личный пятнадцатилетний опыт работы с самыми разными профессиональными командами.
Чего мы боимся?
Чаще всего руководители спекулируют следующими темами:
- Увольнение. Потерять работу и правда неприятно, особенно в кризис. С другой стороны, чаще всего мы не очень хорошо осознаем, чего боимся, а бросаемся в пучину эмоций, не разобравшись: просто страшно, и все.
- Штрафы. Манипуляция первого уровня, довольно скучная и обесценивающая: как будто сумма в несколько тысяч рублей может настолько повлиять на человека, что он покорно станет выполнять все, что скажут. На самом деле многих работников огорчает не столько потеря премии или штраф, сколько сам факт наказания деньгами. Мы чувствуем унижение и досаду. Такая манипуляция быстро вызывает привыкание, и тогда ловушка страха начинает работать против манипулятора. Работник отчуждается от дела, становится черствым и безразличным к денежным «пугалкам».
- Отчуждение от коллектива. Так делали наши родители, когда обещали, что если будешь драться, с тобой никто дружить не будет. Иногда руководители используют похожие приемы: обещают, что команда неправильно поймет, отношение к вам окончательно испортится, будут проблемы в коллективе, которые он «разрулить» не сможет.
- Негативные последствия для других. Еще более изощренная манипуляция: обещание, что твои действия негативно отразятся на ком-то из твоих коллег.
- Глубокое запугивание с нарушением личных границ и посягательством на личность. В девяностые было много таких шефов, которые позволяли себе любые проклятья в отношении работников. Вы никогда не найдете работу, у вас несносный характер, вы полное ничтожество, вы ни на что не годны… Будем считать этот тип вымирающим. Право же, он не заслуживает больше чем пары строк в этой статье.
Как может выглядеть манипуляция страхом?
К счастью, все реже встречаются руководители, которые топают ногами, кричат на сотрудников и разбрасывают вороха бумаг. Эти сцены остались в старых фильмах. Зато появились другие, более тонкие и витиеватые способы управлять вами через негативные эмоции. Например, такие:
- Загадочность
Долго молчит, пристально смотрит тебе в глаза, пытаясь показать, что за его молчанием стоит нечто гораздо большее, чем он покажет.
- Игра «мы в одной лодке»
«Вы понимаете, что если еще раз такой факап повторится, то уволят и вас, и меня, и Дашу, и наша команда просто перестанет существовать как класс?»
«Пойми, Сережа, если ты в этой ситуации упрешься рогом и будешь делать все как надо, меня просто уволят. Из-за твоей принципиальности».
- Формирующие вопросы
Они задаются так, что ответ как бы очевиден, и нужно быть дураком, чтобы ответить на них как-то иначе.
«Нет, вы серьезно думаете, что за такую статью можно получить больше денег, чем я плачу вам?», «Вы что, шутите? Для вас два раза по десять часов работы это уже на износ?»
- Указание на статус
Руководитель может мягко напомнить, что между вами существует некая незримая вертикаль, благодаря которой вы должны подчиниться.
«Если бы я работал, как вы, я бы никогда не сел в это кресло. А вы хотите в него когда-нибудь сесть?»
- Прямые манипуляции и нарушение личных границ
«Я могу сделать так, чтобы вы больше никогда в этой отрасли не нашли себе приличную работу». «Вы и так о себе знаете, что вы не подарок, и никто кроме меня вас терпеть на этой работе не станет».
К сожалению, этот список неполный. Продолжая его, мы могли бы написать неплохую методичку для запугивания. Но у нас другие цели: лучше подумаем, как сделать так, чтобы манипуляция страхом ушла из нашей реальности.
Вами пытаются манипулировать. Что делать?
Чего делать не нужно, так это игнорировать. Возможно, для вас этот способ борьбы с внешней агрессией и является самым удобным, но он развязывает руки манипулятору, позволяет ему продолжать давить на страх и добиваться своего (или, по крайней мере, не встречать отпора). Поэтому лучше всего собраться и принять бой. Еще не рекомендуется отвечать той же монетой: начинать запугивать и угрожать в ответ. Во-первых, за каждой вашей угрозой должна стоять реальная возможность и перспектива, а это очень большая морока – прикидывать, сможете ли вы действительно отсудить у шефа-манипулятора компенсацию за моральный ущерб. К тому же, нужно помнить, что манипулятор обычно сам очень быстро пугается, а напуганный начальник никакому делу не полезен.
Предлагаем другие, более жизнеспособные способы борьбы с ловушками страха:
- Выведите манипуляцию из тени
Управление вами через страх возможно только из состояния «полутьмы», недосказанности, неясности происходящего. Вроде все понимают, что происходит, а никто не останавливает эту странную игру.
- Попробуйте ее остановить:
«Дмитрий Алексеевич, я правильно понимаю, что вы меня сейчас пытаетесь запугать? А можно узнать, какую цель мы преследуем?»
«Скажите, вы сеете панику для того, чтобы я взяла дополнительное дежурство в выходной? Я такой человек, что меня проще и выгоднее просить прямо»
«Позвольте узнать, угрозы – это обязательная часть вашего стиля управления?»
- Сломайте шаблон
Если обычно манипулятор в ответ на свои многозначительные взгляды и многообещающие намеки получает «Угу, понимаю, постараюсь» – ответьте как-нибудь совсем иначе. Пусть ваши слова прозвучат странно, пусть даже покажутся смешными – не бойтесь этого, действуйте в зоне своего комфорта.
«Мне правда очень страшно потерять работу, но я все равно не сделаю отчет за сутки. Так что буду сидеть, бояться и работать в своем темпе».
«Прошу прощения, я не очень понимаю, в чем именно заключается моя ошибка. Пожалуйста, объясните мне еще раз, какие мои действия или слова позволили вам так низко меня оценить. Пожалуйста, давайте апеллировать только к фактам».
«Ну так и быть! Если у вас есть на примете специалист лучше меня, давайте с ним встретимся и устроим очную ставку. Если он окажется сильнее – что поделать, уйду сам».
А еще можно просто отказаться от коммуникации.
Вежливо объясните, что сейчас беседа явно недостаточно конструктивна, и вы будете готовы вернуться к ней через некоторое время. Встаньте и спокойно уйдите. Если нужно – уйдите навсегда. Не всякого манипулятора нам по силам склонить в сторону горизонтальных отношений и доказательной критики: если стиль руководства в данной компании для вас токсичен, то никакой страх не должен вынуждать вас оставаться здесь.
А что делать, если страх парализует?
Легко говорить – вывести манипуляцию из тени, сломать шаблон… А что делать, если действительно ну очень страшно потерять работу? Если на тебе дети, семья, ипотека и ты на самом деле не уверен в том, что новая работа будет лучше предыдущей и найдется быстрее, чем закончатся деньги?
Вопрос на миллион! И самое простое решение - пройти сквозь свой страх. Бесполезно отворачиваться и бояться: раз уж начальство вами манипулирует, действительно вероятность увольнения или сокращения зарплаты может быть велика. А раз так, то нет смысла терпеть запугивания, лучше уж принять вызов, брошенный вашими собственными эмоциями, и выйти из ситуации с сохранным чувством собственного достоинства.
Страх сужает сознание; постараемся противостоять этому и, наоборот, расширять свои внутренние горизонты. Для начала представьте себе, что случилось самое неприятное. Вас уволили. Послушайте себя: что вы будете чувствовать? Что вас будет пугать по-прежнему, когда основной источник страха разрешился? В какой-то момент пугаться нам надоест, ощущение конца света притупится, тогда мы сможем осмотреться вокруг и понять, что мир не рухнул. Более того, лишившись работы, вы создаете пустоту, в которую может “попроситься” совершенно новая работа, новое занятие, новая сфера деятельности, которая раньше была только вашим хобби, или мечтой, или давно забытой специальностью. Подумайте, чем бы вы стали заниматься, если бы не ваша текущая работа? Во что вложили бы ваше время и силы? Может быть, стоит именно этим делом и заняться? Поискать новые предложения, монетизировать ваши таланты, которые на этой работе пригодились меньше?
Пройдя это несложное упражнение, вы осознаете, что даже неблагоприятный выход из ситуации это на самом деле вход, и часто во что-то хорошее. Стоит немного расширить сознание, чтобы понять: нам всегда есть куда стремиться, есть куда прийти из той точки, в которой мы находимся. Если вдуматься, пандемия не только многих людей оставила без работы, но и обеспечила приток классных свежих специалистов в отрасли, которые раньше были не востребованы, не замечены. Может быть, и вы откроете в себе новые таланты и найдете себя там, где раньше и помыслить не могли.
Хорошо идти к шефу-манипулятору с мыслью о том, что у вас уже есть несколько отходных путей, пара классных задумок, а может быть и конкретное предложение. Ну что, страшно? Если только чуть-чуть.
И как больше в эти отношения не попасть?
Мы уже говорили о том, что пугает тот, кто напуган. Есть и другая формула: пугают того, кто пугается. Невозможно манипулировать человеком, внутри которого нет зачатков страха, нет триггеров, которые могут высвободить токсичную эмоцию и начать управлять его действиями и мыслями.
Хорошо, если нашим родителям удалось воспитать в нас рыцарей без страха и упрека – то есть, таких, которые ничего не боятся и которых поэтому невозможно ни в чем упрекать. Но даже если в вас живет страх, который может превратить вас в запуганного кролика – или даже в не менее запуганного, но уже пугающего удава, - вы можете сделать очень многое, чтобы взять под контроль свои эмоции. Триггеры к воодушевлению, спокойствию, удивлению оставить при себе, а триггеры к страху, панике, волнению, самоуничижению – оставить в прошлом. Это примерно то, что мы делаем с коллегами в рамках обучения руководителей и команд: помогаем понять себя, отрабатываем отдельные триггеры, придумываем задания и мониторим развитие мягких навыков, которые помогают выстроить коммуникацию на иных, более продуктивных принципах.
Может быть, скажете еще, что есть шефы, которые вообще не ругаются и не пугают? Конечно есть. Как есть родители, которые никогда не ругают детей и не ставят их в угол. Мой первый в жизни начальник, например, никогда не ругался. Он просто подходил и спрашивал: чем я могу тебе помочь, чтобы мы больше никогда не имели дело с таким косяком? После этого мне так хотелось все сделать идеально, что десятичасовые рабочие дни и дополнительные смены меня только радовали.
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