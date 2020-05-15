В Петербурге выздоровел первый пациент с Covid-19, проходивший лечение плазмой крови

Как пишет «Бумага» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, плазму переболевших коронавирусом перелили трем пациентам городской больницы №40, двое из которых — врачи, заболевшие на рабочем месте. Все они находились в тяжелом состоянии. Вслед за первым выздоровевшим идут на поправку и двое других проходящих терапию плазмой крови пациентов.

По словам главного специалиста анестезиологии и реаниматологии больницы № 40 Евгении Гарбузовой, в учреждении довольны первым результатами исследования — так как данная методика лечения показывает хорошие результаты. В настоящий момент в Петербурге продолжается подбор доноров на сдачу плазмы.

С конца апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Этот метод используется в США, Германии и Китае. Врачи сообщают: плазма крови переболевших Covid-19 может спасти жизнь тяжелым больным с коронавирусной инфекцией. В Москве донорами стали уже 60 человек. В их числе чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, который сам боролся с коронавирусной инфекцией.

В начале мая медицинские учреждения Петербурга начали формировать пул пациентов, вылечившихся от коронавируса и готовых сдать свою кровь для лечения других людей с аналогичным диагнозом. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение Covid-19 плазмой не будет широко доступно.