Глава Медицинского Института имени Березина Сергея (МИБС) построил самую большую федеральную сеть клиник, занимающихся борьбой с онкологическими заболеваниями, и первым в стране начал использовать метод протонной терапии — крайне эффективный при лечении рака. На сегодняшний день два отделения МИБС переоборудованы для приема и сортировки более 400 пациентов с подозрением на Covid-19: специалисты центра при помощи сверхточного компьютерного томографа определяют степень поражения легких и направляют в стационары тяжелых больных.
Глава МИБС Аркадий Столпнер — о том, как в Петербурге устроен центр обследования пациентов с подозрением на Covid-19
О приеме в МИБС Covid-пациентов
Мы еще 26 апреля перепрофилировали наш центр компьютерной томографии МИБС и начали обследовать пациентов с подозрением на Covid-19. Спустя 2 недели — второй центр, развернутый за 72 часа. В нем к двум уже имеющимся томографам установили третий с повышенной пропускной способностью, на котором можно обследовать до 120 человек в сутки. Но если поток госпитализируемых петербуржцев будет нарастать, суточная пропускная способность может быть увеличена до 300 человек. Поэтому центр закроет потребности всех северных районов города.
Мы ничего не придумали сами, просто по примеру наших московских коллег перестроили одно из своих амбулаторных МСКТ-отделений (Отделение мультиспиральной компьютерной томографии. — Прим.ред). Идея была очень проста — поддержать тех из нас, кто на первой линии фронта принимает десятки машин скорой помощи в стационары города.
Устроено все следующим образом. Человек звонит в скорую, у него признаки заболевания: температура, кашель, одышка. Приезжают врачи, осматривают и, если пациент тяжелый, сразу госпитализируют. Но если состояние стабильно — отправляют в МИБС или другой центр, оснащенный компьютерным томографом.
Таким образом, мы берем на себя часть городского машинопотока — вместо того, чтобы ехать в одну из больниц, пациента везут к нам. Наши сотрудники опрашивают и осматривают прибывшего, измеряют насыщение крови кислородом, оценивают его состояние и функцию дыхания, а затем выполняют компьютерную томографию органов грудной клетки.
Пациент и сопровождающая его бригада скорой помощи примерно через полчаса имеют два заключения: рентгенологическое (снимок легких) и дежурного врача. КТ (Компьютерная томография. — Прим.ред.) нужна для того, чтобы обнаружить пневмонию и уточнить степень поражения легких. Но даже если поражение есть, но незначительное — показано лечение дома под динамическим наблюдением участкового врача. Так случается в 30% случаев.
Благодаря такой сортировке в больницах остаются койки для пациентов, которые в этом реально нуждаются. Конечно, скорую нужно вызывать если у вас тревожные симптомы: температура, одышка, сильный кашель. Желание сделать КТ, чтобы «просто посмотреть», оставьте на мирное время.
Нужно иметь в виду, что часто рентгенологическая картина опережает клиническую. Это значит, что человек может нормально себя чувствовать (небольшая температура, количество кислорода в крови хорошее), а на снимке большое поражение легких. Тогда через короткое время ему может стать значительно хуже.
О безопасности врачей
Повезло, что в нашей команде есть Михаил Черкашин, заместитель главного врача МИБС. Именно по его настоянию мы начали подготовку к пандемии еще в феврале: закупали средства защиты, готовились к зонирование объектов, строили санпропускники.
Если есть средства защиты, то определяющим становится правильное зонирование и организация входа-выхода персонала. Наши специалисты приходит за 15-20 минут до начала рабочего дня, чтобы переодеться. Они меняют свою одежду на комплект СИЗ, заходят в грязную зону и работают там 6 часов. Выходя, врачи снимают спецкостюм в несколько этапов, каждый из которых заканчивается дезинфекцией рук. Затем принимают душ и выходят в чистую зону. Помещение также обрабатывается после каждого пациента.
Средства защиты мы стерилизуем, это разрешено временным приказом Министерства здравоохранения РФ. Первыми о возможности стерилизации СИЗ объявили американские производители, меньше всего заинтересованные в падении спроса, и доказали безопасность этого метода. Медицинские отходы утилизируются сертифицированной организацией.
Дефицит СИЗ связан с тем, что такая эпидемия бывает раз в 100 лет, ни одна страна не была готова. Особо предприимчивые люди продают комплекты в интернете по 17 тысяч рублей за костюм! При прежней цене в 600-700 рублей. Поэтому, если вы можете обеспечить безопасность с меньшим потреблением ресурса, стерилизовать и повторно использовать одноразовые комплекты — это нормально. И конечно важно соблюдение эпидемиологических правил. Все эти мероприятия вкупе обеспечивают серьезную защиту.
О лечении онкологических заболеваний
Наша основная специальность – лечение онкологических заболеваний, в том числе с помощью протонной терапии. МИБС первый в России начал использовать этот крайне эффективный метод лечения рака и продолжает до сих пор. Он позволяет поражать опухоль протонами с точностью до долей миллиметра и не затрагивать окружающие здоровые ткани. И очень важно сейчас продолжить лечения онкобольных: многие из них дома на карантине, а болезнь прогрессирует.
Надо простую вещь понять: жители Петербурга и Москвы находятся в очаге инфекции – таком же, как когда-то был Ухань. Мы понимали, что пандемии дойдет и до нас, поэтому прекратили поликлинические приемы еще до выхода государственного приказа об этом. И ввели противоэпидемиологические нормы, гораздо строже тех, что от нас требует Роспотребнадзор.
Все это нужно, чтобы обезопасить наших пациентов с онкологией. Мы даже продолжаем их госпитализировать. Правда, сейчас нужно иметь отрицательные тесты на Covid-19, чтобы лечь в стационар.
О несоблюдении карантинных мер
Есть две вещи, которые люди не совсем понимают: что такое режим ЧС и какую опасность несет Covid-19. Иначе соблюдали бы самоизоляцию.
К сожалению, пока в истории с коронавирусом вопросов больше чем ответов: будет ли напряженный иммунитет (Сформированный в результате перенесенного заболевания. — Прим.ред.) у переболевших, как долго сохранится и так далее. Сколько продлится пандемия, зависит от скорости появления популяционного иммунитета. Чтобы он сформировался, 70-80% населения Земли должно переболеть.
И карантинные меры помогают большому количеству людей не болеть одновременно. Если срывается система здравоохранения, очень тяжело оказывать необходимую помощь всем. Эту ситуацию мы наблюдали в Италии.
Никто не хочет соблюдать режим. 9 Мая мы видели толпы молодых и постарше людей, которые, вероятно, не верят в существование Covid-19. В магазинах практически не видно людей в медицинских масках. Боюсь, 15-16 мая многих из них мы встретим в наших центрах по сортировке пациентов с воспалением легких. Мы уже на собственном опыте убедились, что количество гуляющих прямо пропорционально количеству карет скорой помощи у амбулаторного пункта МИБС.
К сожалению, люди верят в то, во что им хочется верить. Если сто раз сказать, что вирус есть, а потом один раз, что это фейк — с высокой вероятностью большинство поверит в последнее. Я бы устраивал экскурсии в «красную зону» для сомневающихся.
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