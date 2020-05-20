Глава МИБС Аркадий Столпнер — о том, как в Петербурге устроен центр обследования пациентов с подозрением на Covid-19

О приеме в МИБС Covid-пациентов

Мы еще 26 апреля перепрофилировали наш центр компьютерной томографии МИБС и начали обследовать пациентов с подозрением на Covid-19. Спустя 2 недели — второй центр, развернутый за 72 часа. В нем к двум уже имеющимся томографам установили третий с повышенной пропускной способностью, на котором можно обследовать до 120 человек в сутки. Но если поток госпитализируемых петербуржцев будет нарастать, суточная пропускная способность может быть увеличена до 300 человек. Поэтому центр закроет потребности всех северных районов города.

Мы ничего не придумали сами, просто по примеру наших московских коллег перестроили одно из своих амбулаторных МСКТ-отделений (Отделение мультиспиральной компьютерной томографии. — Прим.ред). Идея была очень проста — поддержать тех из нас, кто на первой линии фронта принимает десятки машин скорой помощи в стационары города.