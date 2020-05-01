Главврач больницы в Коммунарке: выход на плато – «это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом»

Ранее Роспотребнадзор допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью в России. «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России. Так, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом Попова уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию. Анна Попова также предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Россияне сидят по домам уже два инкубационных периода, более 28-30 дней.

Напомним, в Петербурге поддержали идею продлить ограничения, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, на все майские праздники. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что петербуржцам продлят режим самоизоляции до 12 мая.

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