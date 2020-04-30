Команда wellness-курорта «Первая Линия. Health Care Resort» внедрила в список своих программ новый продукт – Wellness Isolation, который поможет подготовиться к выходу из карантина. Пакет сочетает оффлайн и онлайн-возможности. Первое включает само проживание в апартаментах или номере, а второе – дистанционное оздоровление, которое подразумевает стратегические сессии с врачом, разработку персонализированного меню, создание программы онлайн-тренировок и дыхательных практик.
На курорте «Первая Линия» заработала карантинная программа Well Isolation
В списке основных позиций базового пакета – проживание в просторном номере с террасой и хамамом, возможность гулять по закрытой территории курорта в 4,5 Га, завтрак, доставка еды из ресторана здорового питания, хайкинг с тренером на безопасном расстоянии и дыхательные практики в режиме онлайн. В расширенный пакет Pro входит кроме прочего онлайн-курация персонального терапевта, подбор нутриентов, составление индивидуального меню, а также тренировки онлайн.
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