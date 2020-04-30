На курорте «Первая Линия» заработала карантинная программа Well Isolation

В списке основных позиций базового пакета – проживание в просторном номере с террасой и хамамом, возможность гулять по закрытой территории курорта в 4,5 Га, завтрак, доставка еды из ресторана здорового питания, хайкинг с тренером на безопасном расстоянии и дыхательные практики в режиме онлайн. В расширенный пакет Pro входит кроме прочего онлайн-курация персонального терапевта, подбор нутриентов, составление индивидуального меню, а также тренировки онлайн.