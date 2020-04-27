Нейробиолог СПбГУ рассказал, что поможет поднять настроение во время самоизоляции

Гайнетдинов напомнил: за настроение отвечают два традиционных нейромедиатора — дофамин и серотонин. Чтобы поднять настроение во время самоизоляции, нужно влиять на них.

Ученый назвал пять действенных способов, которые могут помочь не терять присутствия духа во время затянувшейся самоизоляции:

Триптофановая диета. Триптофан, по словам Гайнетдинова, — это предшественник серотонина, поэтому повышая его присутствие в организме, можно улучшать настроение. Получить его можно из множества продуктов: сыра, орехов, молока, индейки и бананов. Ученый также отметил, что для поднятия настроения может быть полезно «съесть небольшой десерт, чтобы триптофан из крови добрался до мозга». «Для хорошего настроения не стоит слишком строго ограничивать себя в сладком», — добавил эксперт. Солнечный свет. Концентрация серотонина зависит от количества получаемого человеком солнечного света. Нейробиолог отмечает: «Даже если выходить из квартиры не удается, в солнечную погоду стоит почаще бывать на балконе и открывать окна». Насыщение кислородом и физические нагрузки. Человеку важно получать достаточное количество кислорода, чтобы не допускать возникновения дисбаланса нейромедиаторов, который влияет на настроение. Занятия спортом также способствуют попаданию в кровь кислорода и способствуют нейрогенезу, то есть восстановлению нервных клеток. Запах хвои. Несмотря на то, что ароматерапия не считается авторитетной наукой, Гайнетдинов отмечает, что запахи все-таки способны улучшать настроение человека. Вещество тимберол, которое имеет запах смолы хвойных деревьев, блокирует рецепторы TAAR5, отвечающие за восприятие инстинктивных самых неприятных для человека запахов, которые вызывают негативные эмоции. Дофаминовое голодание. Популярная в Кремниевой долине практика предполагает воздержания от удовольствий помогает, по словам ученого, такая «переустановка дофаминового нуля» в период самоизоляции пойдет на пользу в будущем. «Когда мы снова сможем пойти в любимое кафе или встретиться с близком другом, радость от этих событий на фоне "дофаминового голодания" во время самоизоляции будет намного ярче и мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше», — резюмирует Гайнетдинов.

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