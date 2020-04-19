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Исследование: медицинские маски можно использовать повторно после стерилизации

Эксперты Национальных институтов здоровья США доказали эффективность стерилизации медицинских масок при повторном использовании по меньшей мере три раза подряд. Результатами исследования поделились на сайте медицинской организации, пишет ТАСС.

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Ученые пытались выяснить, как различные методы стерилизации нейтрализуют коронавирусную инфекцию. Во время тестов они проверяли наиболее эффективные методы и их влияние на сохранность самой маски после проведения процедуры. В общей сложности было изучено четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они оказались эффективными в борьбе с коронавирусом.

При этом исследователи все же не советуют использовать спирт, поскольку он разрушает сам материал, из которого сделана маска. После двух обработок респиратор оказывается непригоден для использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок, поэтому маску можно применить два раза.

Наиболее эффективным методом стерилизации стали пары перекиси водорода: после трех обработок маска была пригодна для использования. Кроме того, маска дезинфицируется всего за 10 минут, а  ультрафиолетовое излучение или сухой горячий воздух справляются с этой задачей за час.

Ранее в ВОЗ объяснили, как правильно пользоваться медицинскими масками, чтобы они не становились опасными для людей. «Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 
 

По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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Сабина Алиева,
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