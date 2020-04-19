Исследование: медицинские маски можно использовать повторно после стерилизации

Ранее в ВОЗ объяснили, как правильно пользоваться медицинскими масками, чтобы они не становились опасными для людей. «Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.



По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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