Эксперты Национальных институтов здоровья США доказали эффективность стерилизации медицинских масок при повторном использовании по меньшей мере три раза подряд. Результатами исследования поделились на сайте медицинской организации, пишет ТАСС.
Исследование: медицинские маски можно использовать повторно после стерилизации
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Фото: Shutterstock
Ученые пытались выяснить, как различные методы стерилизации нейтрализуют коронавирусную инфекцию. Во время тестов они проверяли наиболее эффективные методы и их влияние на сохранность самой маски после проведения процедуры. В общей сложности было изучено четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они оказались эффективными в борьбе с коронавирусом.
При этом исследователи все же не советуют использовать спирт, поскольку он разрушает сам материал, из которого сделана маска. После двух обработок респиратор оказывается непригоден для использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок, поэтому маску можно применить два раза.
Наиболее эффективным методом стерилизации стали пары перекиси водорода: после трех обработок маска была пригодна для использования. Кроме того, маска дезинфицируется всего за 10 минут, а ультрафиолетовое излучение или сухой горячий воздух справляются с этой задачей за час.
Ранее в ВОЗ объяснили, как правильно пользоваться медицинскими масками, чтобы они не становились опасными для людей. «Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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