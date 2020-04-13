В Россельхознадзоре создали тесты для диагностики коронавируса у животных

Несмотря на то, что сейчас нет доказательств передачи вируса COVID-19 от кошки или собаки человеку, заражение животных-компаньонов (кошек и собак) вирусом от людей все еще возможно.

«В связи с этим Россельхознадзор, с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных, планирует силами своих подведомственных учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних животных-компаньонов на территории России», — добавила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

Поголовно тестировать животных на коронавирус, как отмечают в Россельхознадзоре, нет необходимости. Однако по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных пробы нужно брать у тех домашних питомцев, которые были в тесном контакте с заразившимися COVID-19 или у которых наблюдаются клинические признаки заболевания.

Тесты Россельхознадзора в скором времени поступят в крупные города с высоким числом инфицированных людей, а также в те регионы, где есть международные аэропорты — там будут тестировать тех животных, которые возвращаются с владельцами из-за границы.

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