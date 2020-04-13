«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, здоровые люди также могут носить маски, при этом необходимо соблюдать определенные условия. «Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — добавила она.

Напомним, люди, переболевшие коронавирусом, могут быть опасными для окружающих даже через месяц, когда все клинические признаки отсутствуют. Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду. При этом пациенты в критическом состоянии могут выделять его в течение пяти недель — даже если у них проходят все клинические проявления коронавируса. А о том, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад в России, рассказали вирусологи.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.