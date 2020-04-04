В США ситуация с COVID-19 близка к критической. Алиса Лобанова, основатель сети магазинов детских игрушек TOY.RU, сейчас находится в центре событий в Майами, штат Флорида. В своем дневнике она рассказывает, как изменилась ее жизнь и жизнь американцев, как борются с пандемией в стране, которая лидирует по количеству заболевших коронавирусом, и как ей удается не только дистанционно управлять крупным бизнесом, но и оказывать помощь соотечественникам.
Американский дневник: Алиса Лобанова о коронавирусе в США и бизнесе в России
США на первом месте
Я очень надеюсь, что вакцину от вируса разработают в ближайшем будущем и в России не будет развиваться сценарий, по которому живет сейчас Америка. Не хочется вас пугать, но мы в США несколько недель живем в аду. Для понимания ситуации: по данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 12 марта в стране было почти 1300 заразившихся. По данным на 26 марта — уже более 83 000. Сегодня, 4 апреля, случаев уже более 290 000! США опередили Китай и Италию по количеству заболевших COVID-19, а по числу погибших находятся на третьем месте. Речь идет о подтвержденных случаях, носителей вируса, конечно, больше…
30 марта президент США продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля. Напомню, что 11 марта, когда ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией, Трамп выступил с обращением к нации и ввел режим чрезвычайной ситуации. Въезд для европейцев закрыли, возвращающихся в страну американцев обязали уходить на 14-дневный карантин. Закрылись школы и университеты. Все публичные мероприятия были отменены. Людей призвали не собираться группами и соблюдать социальную дистанцию — 6 футов. В большинстве штатов запретили покидать дома без необходимости, в ряде ввели комендантский час.
Работать имеют право только жизненно необходимые предприятия — аптеки, продуктовые магазины, банки, заправки и прачечные. Весь остальной бизнес закрыт! Авиасообщение давно прекращено, и даже те, кто хочет вернуться домой, уже не смогут этого сделать: с 4 апреля Россия приостанавливает все международные рейсы для вывоза граждан. В Нью-Йорке осталось много россиян. Я постоянно на связи с близкой подругой, которая сейчас находится там. В городе ситуация ужасающая — это центр коронавирусной пандемии! Студентам-медикам выдают дипломы досрочно, потому что врачи и медсестры не справляются с потоком заболевших, катастрофическая нехватка антисептиков, масок, медкостюмов и аппаратов ИВЛ, места в моргах закончились, к ним подгоняют рефрижераторы для временного хранения тел, развертывают полевые госпитали в Централ-парке. По худшим прогнозам офиса губернатора, может заболеть половина двадцатимиллионного города и до 80% жителей штата.
Карантин в Майами
Когда у нас все уже началось, я наблюдала, как в России по-прежнему живут обычной жизнью и мои советы мыть руки и носить маски не принимают всерьез. Да, я всегда была помешана на чистоте, но здесь речь не о моих привычках, а о том, что невозможно читать советы о профилактике коронавируса с помощью чеснока, горячего чая с медом и водки, когда число заболевших растет экспоненциально. То, что я вижу вокруг себя, вызывает ужас. Здесь, в США, жизнь изменилась кардинально. Нам теперь не нужны советы мамы мыть руки перед едой — мы моем их постоянно! А еще не трем глаза, чтобы не занести вирус через слизистую, в принципе лицо не трогаем. Ученые говорят, что на коробках с продуктами, на поручнях и ручках вирус может быть активен несколько дней. Поэтому мы уже привыкли использовать перчатки и знаем, что их нужно менять даже чаще, чем медицинские маски. Ни то, ни другое сейчас купить невозможно. Вполне допускаю, что скоро мы, как в Китае, будем носить с собой туалетную бумагу и отрывать от нее листы, только чтобы не касаться поверхностей голыми руками. Средства защиты и гигиены раскупили в первую очередь, а потом настал черед продуктов.
Антикризисные меры
Помимо ограничений Трамп анонсировал принятие мер для помощи бизнесу и американцам. Они очень нужны: 14 марта безработных было около 300 тысяч человек, сейчас их более 3 миллионов! Тест на коронавирус стоит очень дорого, теперь страховые покрывают расходы на диагностику, но лечиться за счет государства все равно могут не многие. У миллионов американцев нет медицинской страховки в принципе. Многие избегают визитов к врачу — дорого, не берут больничный — есть риск потерять работу.
Наконец-то 28 марта долгожданный закон об антикризисных мерах на рекордную сумму $2,2 трлн был подписан. Для понимания: весь годовой бюджет США — около $4 трлн. Гражданам теперь положена прямая финансовая помощь: $1200 на человека, если его годовой доход меньше $75 тысяч, $2400 — на семью, $500 — на ребенка. К пособиям по безработице добавят $600. Выделяют средства на систему здравоохранения в целом и штатам в частности. Крупному бизнесу — субсидированные кредиты, гранты на поддержание занятости. Малому и среднему бизнесу — льготные кредиты для выплаты зарплат и аренды, отсрочка по уплате налога с фонда оплаты труда. Но эти меры помощи рассчитаны на три месяца, что будет дальше — не знает никто.
Полки в магазинах опустели — люди разбирают все: макароны, рис, мясо, яйца, воду, туалетную бумагу. При этом в продуктовых супермаркетах многометровые очереди только на вход! Сейчас нас очень выручает Target — большой молл, где можно купить практически все, от продуктов до игрушек, но он тоже работает по расписанию с регламентом посещений. Рестораны, как и магазины, не работают уже две недели. В молле Bal Harbour Shops давно закрылись модные бутики — от Chanel и Valentino до Bottega Veneta. Популярные заведения, столик в которых можно было с трудом забронировать даже заранее, обезлюдели: в моем любимом Carpaccio Cafe — только пустые столы. Все те места, где люди любили собираться и назначать встречи, опустели.
В Майами действует комендантский час, а последнюю неделю мы и вовсе на жесткой самоизоляции. Я вижу, как над городом пролетают военные самолеты, на рейде стоят корабли, готовые стать плавучими госпиталями. Пляжи закрыты давно. О том, чтобы пройтись по берегу океана, можно только мечтать: за незаконное проникновение на территорию штраф $350. Их патрулирует полиция, доходит до применения силы и даже предупредительной стрельбы. Гостиницы держались до последнего, но теперь тоже не работают, квартиры сдавать нельзя — заселяться некуда.
Можно сказать, мне повезло, что несколько месяцев назад я сняла для семьи дом. Он в черте города, но в безопасном удалении, охраняемая территория позволяет избегать контактов. У меня ребенок, поэтому безопасность и защищенность на первом плане. До последнего момента, чтобы не беспокоить семью, я работала в Бэл-Харбор. Там для прогулок был только балкон. Да, на первой линии, да, с прекрасным видом, но это ограниченное пространство. Сейчас я переехала к семье и могу гулять в саду, и это большая маленькая радость. Я давно живу по московскому времени и работаю ночами, потому что бизнес в России — моя жизнь. Из-за такого графика я отправила себя в самоизоляцию раньше всех, зато смогла хоть как-то обезопасить свою семью. Сын в этом году на онлайн-обучении. Хотя сейчас этим никого не удивишь.
Не оставаться безучастными
Я практически не сплю. Засыпать сложно из-за навязчивой мысли: когда же будет разработана вакцина? Просыпаясь, осознаю, что я в закрытом доме, в закрытом городе, в закрытой стране, закрытом мире, который уже никогда не будет прежним — и мы не будем. Но даже в такой ситуации я пытаюсь что-то делать. В Нью-Йорке мы сейчас связываемся с больницами, чтобы понять, как им передать маски n95 для врачей. В Москве TOY.RU нашли возможность помочь детям в инфекционных отделениях, надеюсь, нам разрешат передать им личные игрушки. Для игровых комнат при больницах мы подготовили наборы с настольными играми, пазлами и другими игрушками, которые легко дезинфицируются, а еще очень хотим передать игрушки для детей врачей. В Петербурге мы сами собираем продуктовые наборы и ищем возможность доставить их одиноким пожилым людям. А на сайте нашего благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ» проходит акция в поддержку петербургского фонда «Милосердие детям»: на дереве подарков можно выбрать игрушку для маленьких пациентов Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района. И мы ищем новые возможности и способы помощи тем, кому она сейчас особо нужна. Безучастными оставаться невозможно!
Еще в январе в Куршевеле местный врач, выписывая рецепт на ингалятор при бронхиальной астме, рекомендовал мне стерилизовать руки салфетками, не ходить на мероприятия и не сидеть в ресторане. Тогда никто и предположить не мог, что в марте, после отдыха в Куршевеле, многие мои знакомые окажутся в Коммунарке с подтвержденным диагнозом. В последние дни я вижу, как в Москве тесты на коронавирус оказываются положительными у представителей бизнеса и шоу-бизнеса. Хочется верить, что в Петербурге люди будут сознательными. Я понимаю, что работа у большинства в приоритете, но в Америке сейчас приоритет — жизнь!
Я вижу реальные трагедии: люди теряют себя, теряют бизнес, теряют близких! И чтобы в России число зараженных не достигло таких значений, как в США, я прошу каждого из моих сотрудников и всех, кого знаю: оставайтесь дома! Берегите себя и близких, мечтайте и стройте планы. Сейчас как никогда вы нужны друг другу, а детям нужны ваше время, внимание и участие.
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