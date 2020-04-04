Американский дневник: Алиса Лобанова о коронавирусе в США и бизнесе в России

США на первом месте

Я очень надеюсь, что вакцину от вируса разработают в ближайшем будущем и в России не будет развиваться сценарий, по которому живет сейчас Америка. Не хочется вас пугать, но мы в США несколько недель живем в аду. Для понимания ситуации: по данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 12 марта в стране было почти 1300 заразившихся. По данным на 26 марта — уже более 83 000. Сегодня, 4 апреля, случаев уже более 290 000! США опередили Китай и Италию по количеству заболевших COVID-19, а по числу погибших находятся на третьем месте. Речь идет о подтвержденных случаях, носителей вируса, конечно, больше…

30 марта президент США продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля. Напомню, что 11 марта, когда ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией, Трамп выступил с обращением к нации и ввел режим чрезвычайной ситуации. Въезд для европейцев закрыли, возвращающихся в страну американцев обязали уходить на 14-дневный карантин. Закрылись школы и университеты. Все публичные мероприятия были отменены. Людей призвали не собираться группами и соблюдать социальную дистанцию — 6 футов. В большинстве штатов запретили покидать дома без необходимости, в ряде ввели комендантский час.