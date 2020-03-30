Врач-инфекционист — о тяжелых осложнениях COVID-19, коллективном иммунитете и разработке вакцины

Как все началось: от чешуйчатого панголина к пандемии

Как вирусы переходят от животного к человеку?

Вирусы преодолевают межвидовой барьер, приспособившись заражать клетки другого вида и научившись устойчиво передаваться среди его представителей. С одной стороны, первичное инфицирование может происходить вследствие приобретения некоторых мутаций, хотя это не решающий фактор. С другой, благодаря особенностям иммунного ответа нового хозяина. Иногда на пути такого «приспособления» к заражению иного вида может стоять промежуточный хозяин.

Какая версия развития вспышки в Ухане рассматривается вирусологами в качестве основной?



Основная – версия с заражением промежуточного хозяина (предположительно, чешуйчатое млекопитающее панголин) от летучей мыши через пребывание разных животных в искусственных условиях общей клетки на рынке. Вирус мог сделать несколько попыток межвидового перехода, и, в конечном итоге, в этой цепочке переходов оказались и люди. Это могло произойти как в ходе адаптации вируса к клеткам-мишеням хозяина, например, в силу специальных мутаций, так и в силу схожести необходимых рецепторов для связывания между различными видами.

Пример с COVID-19 говорит о том, что такие ситуации могут повторяться в будущем? Можно ли от них как-то застраховаться?

Да, раз такие ситуации происходили в прошлом (как, например, в случае со свиным, птичьим гриппом, бешенством, Эболой, SARS-инфекцией, ВИЧ), то они могут происходить и в будущем. Застраховаться от таких событий достаточно сложно. Как только вирусы обучаются устойчиво заражать представителей «нового» для себя вида, например, человека, процесс передачи перестает регулироваться мерами предосторожности в поведении с животными.

Хотя, из этих соображений, возможно, стоит уменьшить возможности вирусов приспосабливаться к заражению других видов. Например, не создавая для них искусственные условия в виде общих клеток на рынках?