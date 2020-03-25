Вот 6 простых (правда!) упражнений от Оли Маркес (Sekta), которые легко выполнять дома

Основательница «Школы идеального тела #SEKTA»

«Самое трудное в тренировках на карантине — это невозможность организовать себя. Но вот лайфхак: начинайте день в самоизоляции именно с упражнений, а только потом садитесь завтракать и работать. Знаю, что многим такой подход дается с трудом. С другой стороны, почему бы не начать тренироваться здесь и сейчас? Подготовьте форму с вечера, расстелите коврик, сохраните ссылку на ту самую тренировку. А как только откроете глаза и умоетесь, залезайте в любимую футболку и вперед! Да и занятия спортом в период карантина архиважны: мы реже двигаемся, а соответственно и тратим намного меньше энергии. Я против того, чтобы убивать собственную мотивацию однообразными тренировками и уверена, что именно сейчас — идеальный момент, чтобы сформировать у себя новые полезные привычки, попробовать непривычный формат занятий (например, с онлайн-тренером). В общем, искать что-то свое».