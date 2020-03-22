Андрей Курпатов о коронавирусе: «Избавьтесь от паники и проявите социальную ответственность»

Когда люди начинают в массовом порядке закупаться туалетной бумагой и гречкой, я задаюсь вопросом: «Чем они собираются болеть?». Мы наблюдаем панику по поводу коронавируса, и это уже действительно психическое расстройство. Я, как псиахиатр и как врач, должен выступить и сказать несколько важных мыслей.

Мы должны понять то, что коронавирус – это не мистическая инфекция. Хотя звучит, конечно, драматично - корона…вирус. На самом деле, это обычные ОРВИ, которые мы переносим регулярно. Есть коронавирусные ОРВИ, которые мы тоже переносим регулярно. Особенность коронавируса состоит в том, что это ОРВИ с более высокой смертностью, чем обычный грипп. На самом деле, в мире ежегодно от обычного гриппа умирает порядка полмиллиона человек — от 300 до 650 тысяч. Как вы знаете, сейчас от коронавируса умерло значительно меньше людей. Я вам больше скажу, за три месяца развития эпидемии всего умерло 5000 человек, при этом от кори в это же самое время умерло порядка 35 000 человек. А от кори мы прививки имеем.

Коронавирус – острое респираторное заболевание с определенной летальностью. Что мы знаем про эту летальность? Во первых, большинство людей являются просто переносчиками, то есть они толком не заболеют. Из заболевших риск погибнуть есть у людей пожилого возраста. Такая особенного этого вируса, он поражает непосредственно клетки легких, и пожилые люди переносят это заболевание хуже, чем молодые люди. Дети не страдают короновирусом, хотя являются переносчиками. И вот когда нам говорят, что мы должны самоизолироваться, соблюдать средство гигиены — все это делается не потому что все кругом заболели, а для того, чтобы мы защитили пожилых людей, наших родителей, бабушек и дедушек от столкновения с этой неприятной штукой.