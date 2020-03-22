Андрей Курпатов о коронавирусе: «Избавьтесь от паники и проявите социальную ответственность»
Когда люди начинают в массовом порядке закупаться туалетной бумагой и гречкой, я задаюсь вопросом: «Чем они собираются болеть?». Мы наблюдаем панику по поводу коронавируса, и это уже действительно психическое расстройство. Я, как псиахиатр и как врач, должен выступить и сказать несколько важных мыслей.
Мы должны понять то, что коронавирус – это не мистическая инфекция. Хотя звучит, конечно, драматично - корона…вирус. На самом деле, это обычные ОРВИ, которые мы переносим регулярно. Есть коронавирусные ОРВИ, которые мы тоже переносим регулярно. Особенность коронавируса состоит в том, что это ОРВИ с более высокой смертностью, чем обычный грипп. На самом деле, в мире ежегодно от обычного гриппа умирает порядка полмиллиона человек — от 300 до 650 тысяч. Как вы знаете, сейчас от коронавируса умерло значительно меньше людей. Я вам больше скажу, за три месяца развития эпидемии всего умерло 5000 человек, при этом от кори в это же самое время умерло порядка 35 000 человек. А от кори мы прививки имеем.
Коронавирус – острое респираторное заболевание с определенной летальностью. Что мы знаем про эту летальность? Во первых, большинство людей являются просто переносчиками, то есть они толком не заболеют. Из заболевших риск погибнуть есть у людей пожилого возраста. Такая особенного этого вируса, он поражает непосредственно клетки легких, и пожилые люди переносят это заболевание хуже, чем молодые люди. Дети не страдают короновирусом, хотя являются переносчиками. И вот когда нам говорят, что мы должны самоизолироваться, соблюдать средство гигиены — все это делается не потому что все кругом заболели, а для того, чтобы мы защитили пожилых людей, наших родителей, бабушек и дедушек от столкновения с этой неприятной штукой.
Я хочу, чтобы все четко понимали, речь идет о нашей социальной ответственности перед взрослыми людьми, которые действительно могут погибнуть, если мы будет несерьезно относиться к требованиям гигиены, эпидемическому режиму — всему тому, что сейчас делается врачами для того, чтобы предупредить распространение этого вируса в таких больших объемах. Собственно, это основная логика действия всех стран. Поэтому закрываются границы. Не потому, что трупы лежат на улицах, они не будут там лежать. Люди погибают в больницах после долгого лечения, и это считанные проценты людей.
Поэтому я предлагаю взять себя даже не в руки, а в разум, и понять — то, что мы делаем, является социально ответственным гражданским шагом. Создать ситуацию, при которой распространение вируса будет минимальным. Паника абсолютно ни к чему, продукты будут доступны, доставку никто не отменял – все будет работать! Первое, что нужно сделать – это избавиться от паники. Но, с другой стороны, не забывать про социальную ответственность.
Карантин, изоляция, самоизоляция — вещи неприятные, но всё более и более необходимые. И чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ситуацию с коронавирусом в Китае и Италии… Когда китайцы осознали уровень опасности, они тут же предприняли беспрецедентные меры по ограничению людей: закрыли многомиллионные города и ввели жёсткий ограничительный режим на любые передвижения. Как результат — в эпицентре эпидемического взрыва заболеваемость коронавирусом и смертность от него идёт на убыль. Китай уже прошёл пик эпидемии и очень скоро полностью одержит победу над вирусом, не имея даже вакцины от него — одной изоляцией.
⠀
С другой стороны, столь психологически близкая нам Италия… Даже появление реальных жертв эпидемии впечатлительных, казалось бы, итальянцев, вначале не вразумило — мол, а мало ли! Власти тоже замешкались, а людям было наплевать — уж больно скучно сидеть дома и глазеть в потолок. В результате по степени опасности для всего мира Италия и итальянцы уверенно заняли «почётное» первое место, а процент смертности среди заболевших коронавирусом итальянцев — беспрецедентный. Впрочем, теперь у них прекрасная самоизоляция, но только поздновато — погибших не вернёшь.
Кто-то скажет — ну ведь скучно же сидеть дома, а тем более, если здоров и даже не кашляешь! Но «скучно» — это не диагноз, это просто психологическое состояние. Думайте о вынужденных ограничениях как о неизбежных и необходимых. Не воспринимайте самоизоляцию как наказание и кару судьбы. Нет, это просто такой период вашей жизни, и вы можете гордиться тем, что проходите его с честью и с осознанием своей социальной ответственности. Вы не в тюрьме, вы дома. У вас есть шанс перевести дыхание, оглянуться, посмотреть на свою жизнь и задуматься... В вечной беготне наступила пауза.
Она продлится недолго, так что воспользуйтесь этой возможностью: подумайте о своей жизни — что для вас по-настоящему важно? Составьте список этих «важно», а затем честно ответьте себе на вопрос — всё ли вы делаете для того, чтобы это «важно» у вас было?
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.