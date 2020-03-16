Адреса: где в Петербурге можно бесплатно сдать тест на коронавирус

Комитете по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин.