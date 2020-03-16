Комитете по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин.
Адреса: где в Петербурге можно бесплатно сдать тест на коронавирус
Адмиралтейский, Василеостровский районы
Все амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослых
Колпинский, Московский, Невский, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный районы
Все амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослых и детей
Выборгский район
Городская поликлиника № 52, по адресу: ул. Ломоносова, д. 76
Калининский район
Городская поликлиника № 112, ул. Акад. Байкова, д. 25, к. 1;
Городская поликлиника № 76, ул. Хлопина, д.11, к.1;
Городская поликлиника № 86, Киришская ул., д. 5, к. 3;
Городская поликлиника № 54, ул. Комсомола, д.14;
Городская поликлиника № 96, пр.Просвещения, д.53, к.2;
Городская поликлиника № 118 по адресу: ул. Байкова, д. 27;
Детская городская поликлиника № 29, ул. Тимуровская, д.17, к.2
Кировский район
Городская поликлиника № 43, ул. Лени Голикова, д. 35
Красногвардейский район
Поликлиническое отделение № 103 Городской поликлиники № 107, пр. Энтузиастов, д. 16, корп.2;
Поликлиническое отделение № 34 Детской городской поликлиники № 68, пр. Шаумяна, д. 29, к. 2
Красносельский район
Городской поликлиники № 106, ул. Маршала Захарова, д. 16;
Городской поликлиники № 93, ул. Освобождения, д. 15
Кронштадтский район
Городская поликлиника № 74, ул. Комсомола, д. 2
Курортный район
Поликлиническое отделение № 68 Городской больницы № 40 Курортного района, Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, каб. 139
Петроградский район
Городская поликлиника № 32, пер. Вяземский, д. 3;
Городская поликлиника № 34, Зверинская ул., д. 15;
Городская поликлиника № 30, ул. Малая Зеленина, д. 6;
Детское поликлиническое отделение Городской поликлиники № 30, Малый пр., ПС, д. 15;
Детская городская поликлиника № 19, ул. Куйбышева, д. 25;
Поликлиника с КДЦ Первого СПб ГМУ им. Павлова, ул. Л. Толстого, д. 6-8
Петродворцовый район
Городская поликлиника № 122, Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13, каб. 137;
Николаевская больница, Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, каб. 111.
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