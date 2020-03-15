В воскресенье, 15 марта, Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для населения в связи с распространением нового коронавируса. В них перечислены основные мифы и ложные представления о коронавирусной инфекции, а также эффективные меры защиты.
ВОЗ разработала рекомендации для населения в связи c распространением COVID-19 – с мифами и ложными представлениями
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ВОЗ уточнила, что передача вирусного возбудителя COVID‑19 может происходить в любых районах, в том числе и в районах с жарким влажным климатом, поэтому меры защиты нужно соблюдать вне зависимости от климата. Лучшим способом индивидуальной защиты от коронавируса является регулярное мытье рук – это позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу. Кроме того, в ВОЗ советуют держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.
Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет в борьбе с коронавирусом – так же, как и принятие горячей ванны.Температура тела здорового человека не зависит от температуры окружающей среды или погоды, поясняет ВОЗ. Вирус COVID-19 не уничтожат электросушители, ультрафиолетовая лампа или обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью. Данные способы могут принести даже вред в виде раздражения кожи или слизистой оболочки. «Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил», – добавила организация.
Также не стоит в качестве защиты промывать нос солевым раствором или употреблять чеснок, так как эффективность этих методов научно не доказана. При этом эксперты отметили пользу чеснока для здоровья, который обладает определенными противомикробными свойствами. Что касается антибиотиков, то они против вирусов не действуют. Антибиотики лечат только бактериальные инфекции, а COVID-19 – это вирус.
В настоящий момент не существует рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, но идет работа по их созданию. Несмотря на это, зараженным должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия.
Добавим, что опасения о том, что новый вирус передается через укусы комаров – напрасные. «Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует», – пояснили специалисты.
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