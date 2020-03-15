ВОЗ разработала рекомендации для населения в связи c распространением COVID-19 – с мифами и ложными представлениями

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет в борьбе с коронавирусом – так же, как и принятие горячей ванны.Температура тела здорового человека не зависит от температуры окружающей среды или погоды, поясняет ВОЗ. Вирус COVID-19 не уничтожат электросушители, ультрафиолетовая лампа или обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью. Данные способы могут принести даже вред в виде раздражения кожи или слизистой оболочки. «Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил», – добавила организация.