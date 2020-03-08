Журналист из Петербурга Илья Шатилин, которого госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщил о результатах анализов в Facebook. Оказалось, Шатилин болен гриппом А, так называемым свиным гриппом.
У петербургского журналиста Ильи Шатилина не подтвердилась коронавирусная инфекция
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Фото из Facebook Ильи Шатилина
«По коронавирусу пришел отрицательный ответ. Подтвердили свиной грипп, но это хайп аж 2009 года, уже неактуально. Распространен в Испании, а не в Италии. В среду будут решать вопрос о выписке, а пока так и сидеть в одиночном боксе», – рассказал журналист.
Напомним, аналитик и IT-журналист Илья Шатилин вернулся из Италии в Петербург 21 февраля — и уже 3 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, где ему диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирус. Из палаты он пишет заметки о своем пребывании в Боткинской и делится видео — об условиях содержания, больничном кормлении и том, как врачи работают с пациентами, вероятно зараженными Covid-19.
Ранее стало известно, что в России выявлено еще три случая заболевания коронавирусом COVID-19. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все побывали в Италии в течение последних двух недель. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Общее количество зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.
Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.
2 марта у вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новым коронавирусом. Еще один случай выявления инфекции Covid-19 зафиксирован 5 марта. Заболевший — гражданин Итальянской республики, приехавший в Россию 29 февраля.
«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля.
После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. А 8 марта байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции «Петербург своих не бросает!» в поддержку студентов, попавших в карантин из‑за коронавируса. Они выступали около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где сейчас находятся 780 человек.
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