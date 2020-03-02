У вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь риск распространения Covid-19 по стране серьезно возрос. «Собака.ru» составила подробную инструкцию: как сдать тест на новый вирус в Петербурге, при появлении каких симптомов пора бить тревогу, как обезопасить себя и стоит ли отменять отпуск.
Коронавирус подтвержден у россиянина. Как провериться на Covid-19 в Петербурге и обезопасить себя
Какая информация самая актуальная?
По состоянию на 2 марта число зараженных в мире превысило 89 000 человек, более 3 000 скончались, выздоровели 44 899.
Последние новости из первых уст можно читать на сайте ВОЗ. Узнать о распространении коронавируса, посмотреть информацию от Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европе, министерства здравоохранения Китая можно здесь. Карту распространения на русском языке, описание симптомов и новости российских СМИ можно найти здесь.
Симптомы
Коронавирусная инфекция – разновидность ОРВИ, которая протекает по всем правилам этих болезней. Главная ее особенность – частое развитие пневмонии. Среди симптомов врачи называют жар, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание.
В среднем с момента передачи вируса до появления симптомов проходит пять дней, но может быть и 14. Отслеживать у себя симптомы в течение двух недель специалисты советуют после возвращение из Китая, Ирана, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Гонконга – а также после контакта с людьми, вернувшихся из этих стран.
Насколько вирус заразен?
Вирус может передаваться от человека к человеку и отличается высокой степенью заразности. Basic reproduction number R0 (это число показывает, сколько людей успевает заразить больной за период болезни) у Covid-19 – от 3.3 до 5.47. У гриппа R0 – 2-3, у кори – 12-18. При этом через предметы вирус не передается – то есть покупать товары из Китая вполне безопасно.
Как провериться на коронавирус в Петербурге?
В Петербурге заработал центр по диагностике коронавируса. Лаборатория работает в Центре гигиены и эпидемиологии Петербурга на Оборонной улице – это единственное место в городе и второе в России, где делают тест на Covid-19. Однако сделать это по своему желанию горожанин не может – сначала он должен обратиться в районную поликлинику, там рассказать о последних перемещениях и симптомах.
Врачи государственных поликлиник получили памятку, согласно которой при обращении с симптомами ОРВИ они должны спросить у пациента о его последних перемещениях, контакте с людьми, недавно бывавшими в Китае. Если такой контакт был, то пациента необходимо отправить санитарным транспортом в больницу им. Боткина. Если признаков острой респираторной вирусной инфекции нет, но при этом риск заболеть коронавирусом все же был, пациенту дают направление к инфекционисту и на лабораторное обследование в поликлиническое отделение той же боткинской больницы. Тест состоит из двух этапов: первый делается сразу, второй – на десятый день.
Провериться на коронавирус платно по своей инициативе невозможно. НИИ гриппа имени Смородинцева анонсировало такую услугу, однако через несколько часов сообщило, что была допущена ошибка.
Какие люди находятся в группе риска?
Советник ВОЗ заявил, что под угрозу заражения коронавирусом попадает две трети населения Земли.
При этом китайские ученые, проанализировав данные 72314 заболевших, пришли к выводу, что вероятность смерти сильно зависит от возраста. В группе от 10 до 49 лет она составляет 0,2%, от 40 до 49 – 0,4%, от 50 до 59 – 1,3%, от 60 до 69 – 3,6%, от 70 до 79 – 8%. Наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 80 лет: уровень смертности в этой возрастной группе составляет 14,8%. Также в опасности люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, повышенным давлением. Чаще от вируса умирают мужчины, чем женщины – их среди погибших оказалось две трети.
Чем лечить коронавирус?
Лекарства от вируса на данный момент не существует. Но работы ведутся, по оценкам ученых люди смогут начать применять его примерно через год. Заявления об эффективности «Арбидола» – не более, чем маркетинг, об эффективности каких-либо других препаратов – либо ошибка, либо желание снизить уровень паники.
Как обезопасить себя
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки, а потом – рта, носа или глаз.
От тонких марлевых масок, как утверждают врачи, пользы не много. Более плотные маски могут защитить, но не того, кто их носит, а окружающих – в случае, если человек в маске уже болен.
Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга дает следующие рекомендации: «Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, всегда мойте их перед едой. Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете, обязательно выбрасывайте их после использования. Не ешьте еду из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь».
Стоит ли отменять отпуск?
Кроме Китая, Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран. Поездки в остальные страны пока можно не отменять, но все же стоит больше внимания уделить мерам профилактики.
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