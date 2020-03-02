Коронавирус подтвержден у россиянина. Как провериться на Covid-19 в Петербурге и обезопасить себя

Какая информация самая актуальная?

По состоянию на 2 марта число зараженных в мире превысило 89 000 человек, более 3 000 скончались, выздоровели 44 899.

Последние новости из первых уст можно читать на сайте ВОЗ. Узнать о распространении коронавируса, посмотреть информацию от Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европе, министерства здравоохранения Китая можно здесь. Карту распространения на русском языке, описание симптомов и новости российских СМИ можно найти здесь.

Симптомы

Коронавирусная инфекция – разновидность ОРВИ, которая протекает по всем правилам этих болезней. Главная ее особенность – частое развитие пневмонии. Среди симптомов врачи называют жар, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание.

В среднем с момента передачи вируса до появления симптомов проходит пять дней, но может быть и 14. Отслеживать у себя симптомы в течение двух недель специалисты советуют после возвращение из Китая, Ирана, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Гонконга – а также после контакта с людьми, вернувшихся из этих стран.

Насколько вирус заразен?

Вирус может передаваться от человека к человеку и отличается высокой степенью заразности. Basic reproduction number R0 (это число показывает, сколько людей успевает заразить больной за период болезни) у Covid-19 – от 3.3 до 5.47. У гриппа R0 – 2-3, у кори – 12-18. При этом через предметы вирус не передается – то есть покупать товары из Китая вполне безопасно.