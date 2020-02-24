Китайские ученые разработали вакцину против коронавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что на разработку вакцины против коронавируса потребуется около полутора лет. ВОЗ также дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований.



Кроме того, Россия включила коронавирус 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний. В нем перечислены 15 видов заболеваний, среди которых – СПИД, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума и другие. Список был составлен в 2004 году и с тех пор не менялся.



Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Китайские ученые предполагают, что вероятным источником нового заболевания стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.

