В этот понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса COVID-19, пишет «Интерфакс». Однако ученые должны провести дополнительные проверки и доработки, чтобы доказать ее эффективность.
Китайские ученые разработали вакцину против коронавируса
-
Фото: Shutterstock
Чжан Ханьхуэй добавил, что действенность китайских лекарств на данный момент показывает свыше 85%, а в некоторых районах более 90%. По словам посола, после их применения не было ни одного случая осложнения. Он также заявил, что против коронавируса можно использовать старое лекарство – это «хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяемый от малярии». Однако самым удачным способом он назвал европейскую медицину в сочетании с китайской.
Кроме того, дипломат опроверг теорию об искусственном происхождении коронавируса. Он уточнил, что источник вируса пытаются найти, а версия о том, что коронавирус перешел к человеку от летучей мыши, проверяется.
Ранее Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что на разработку вакцины против коронавируса потребуется около полутора лет. ВОЗ также дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований.
Кроме того, Россия включила коронавирус 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний. В нем перечислены 15 видов заболеваний, среди которых – СПИД, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума и другие. Список был составлен в 2004 году и с тех пор не менялся.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Китайские ученые предполагают, что вероятным источником нового заболевания стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.