Поднимите мне веки: пластические хирурги отвечают на 9 важных вопросов о блефаропластике

1. В каком возрасте разумно задуматься о пластике век?

Сергей Швырев: Никаких возрастных ограничений для операции нет — все зависит от показаний. С одной стороны, с возрастом мы в буквальном смысле «намаргиваем» лишнюю кожу, она собирается в бороздки и складочки, ложится на ресницы. Но бывает и так, что избыточная кожа в области век, а тем более мешки под глазами, достаются молодым пациентам по наследству. С годами проблема лишь усугубляется.

Валерий Стайсупов: Показания для пластики век передаются девушкам по отцовской линии. Если у отца нижние веки выглядят припухшими, с выраженными жировыми грыжами, такая же проблема может встречаться у дочери. В 10-15 лет это придает лицу трогательный вид, в 20 — эффект недосыпа и усталости. В 30 лет окружающие начинают подозревать человека в любви к алкоголю. В некоторых случаях, чем раньше проведена операция, тем лучше. В том числе и потому, что грыжа, расположенная позади круговой мышцей глаза, не дает ей правильно сокращаться, растягивает мышечные волокна. Это ускоряет появление возрастных изменений в области век.