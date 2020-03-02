Когда распахнуть взгляд не помогают ни патчи, ни новая палетка теней, в дело вступают пластические хирурги. Правда, что это самая простая операция? Какие осложнения есть риск заработать? Нужно ли ложиться под наркоз? Можно ли убрать мешки без операции? Рассказываем, что важно знать о блефаропластике.
Поднимите мне веки: пластические хирурги отвечают на 9 важных вопросов о блефаропластике
Врачи-эксперты:
- Сергей Швырев, пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
- Валерий Стайсупов, заведующий отделением пластической хирургии Института красоты Галактика
- Игорь Довгалюк, заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники
- Леся Кирсанова, врач дерматовенеролог-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
- Екатерина Калита, пластический хирург «СМ-Клиника».
1. В каком возрасте разумно задуматься о пластике век?
Сергей Швырев: Никаких возрастных ограничений для операции нет — все зависит от показаний. С одной стороны, с возрастом мы в буквальном смысле «намаргиваем» лишнюю кожу, она собирается в бороздки и складочки, ложится на ресницы. Но бывает и так, что избыточная кожа в области век, а тем более мешки под глазами, достаются молодым пациентам по наследству. С годами проблема лишь усугубляется.
Валерий Стайсупов: Показания для пластики век передаются девушкам по отцовской линии. Если у отца нижние веки выглядят припухшими, с выраженными жировыми грыжами, такая же проблема может встречаться у дочери. В 10-15 лет это придает лицу трогательный вид, в 20 — эффект недосыпа и усталости. В 30 лет окружающие начинают подозревать человека в любви к алкоголю. В некоторых случаях, чем раньше проведена операция, тем лучше. В том числе и потому, что грыжа, расположенная позади круговой мышцей глаза, не дает ей правильно сокращаться, растягивает мышечные волокна. Это ускоряет появление возрастных изменений в области век.
2. Правда, что блефаропластика — самая простая операция?
Сергей Швырев: Несмотря на то, что блефаропластика — самая популярная операция в петербургских клиниках, это очень тонкое, ювелирное вмешательство. Оно требует серьезной подготовки врача. Бывает так, что хирург избавляет человека от одного недостатка, но дарит другой. Например, особое искусство – убрать лишнюю кожу и мешки под глазами так, чтобы ресничный край нижнего века после операции продолжал касаться зрачка. Если же этого не удалось добиться, мы имеем дело с неприятным осложнением, так называем эффектом «круглого глаза». При появлении белой полосочки между лимбом зрачка и нижним веком пациент испытывает проблемы. Глаз начинает сохнуть из-за неплотного смыкания, а эстетический дефект не в силах скрыть даже мейкап. Помогает лишь сложная повторная операция у более профессионального хирурга.
Валерий Стайсупов: В какой-то степени утверждение о простоте справедливо в отношении верхних век. Операция проводится достаточно поверхностно, и риск сделать что-то не так очень незначительный. С нижним веком работать куда сложнее. Оно крепится к глазному яблоку в основном за счет поверхностного натяжения слезы—это очень тонкая материя. И многие манипуляции во время нижней блефаропластики проводятся именно для того, чтобы избежать возможных осложнений, укрепить веко, не дать ему «упасть» вниз после операции.
3. Есть ли риск «перетянуть» верхние веки?
Сергей Швырев: Убрать слишком много кожи с в этой зоне практически невозможно. Как правило, веки не поднимаются после операции слишком высоко, линия ресниц остается на месте. Но тут есть свой нюанс — важно уместить послеоперационный рубец аккурат в бороздку между веком и верхним сводом глазницы. Если хирург промахивается, то рубец становится заметен.
4. Можно ли избавиться от мешков под глазами без операции?
Леся Кирсанова: Петербурженки все чаще просят убрать мешки под глазами с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты — косметологи активно рассказывают о достоинствах этой процедуры в своих Instagram-профилях. Однако она подходит далеко не всем. Если мы имеем дело с ярко выраженными грыжевыми мешками, то филлеры только усугубят отечность под глазами. И единственным решением является блефаропластика. Я часто присоединяюсь к участию в операции, выполняя в финале лазерную шлифовку век. Она позволяет сократить кожу нижних век без дополнительных разрезов.
Валерий Стайсупов: Чтобы сделать кожу более плотной и гладкой, а также избежать ненужных разрезов и осложнений, на помощь пластическому хирургу приходит косметолог и СO2-лазер. После того, как жировые грыжи удалены, в области нижних век остается немного лишней кожи. Часто мы не отрезаем ее, а сокращаем лазером.
5. Как приподнять брови?
Игорь Довгалюк: Если насупленный вид вам придают низко опущенные брови, то это скорее показание не к пластике век, а подтяжке лба. Пациентов с диспозицией бровей я всегда подвожу к зеркалу, бровь немного подтягивается наверх и задается вопрос: «А теперь вам нравится, как вы выглядите?» Часто бывает так, что человек уверен в необходимости одной операции, но на самом деле проблему решит совсем другая. Вместо самодиагностики лучше обратиться за консультацией к специалисту.
6. За коррекцией «носослезки» — к косметологу или хирургу?
Екатерина Калита: Уставший вид лицу дарят не только синяки под глазами, но и коварная складочка, которая начинается от внутреннего угла глаза и тянется вниз к щечно-скуловой зоне — носослезная борозда. Мы можем заполнить ее собственным жиром. Для этого во время блефаропластики хирург не убирает жировые пакеты, которые давали тот самый эффект мешков под глазами, а аккуратно перемещает их, распределяя жир в нужном направлении. Леся Кирсанова: Вернуть объем носослезной борозде может как хирург, так и косметолог. Коррекция «носослезки» с помощью филлеров — одна из самых популярных процедур, которая дает хороший результат. Но в некоторых случаях решить проблему более комплексно помогает операция.
7. В каких случаях одной блефаропластики для омоложения недостаточно?
Игорь Довгалюк: Для более выраженного эффекта омоложения иногда стоит остановиться на периорбитопластике. Ее можно назвать расширенной версией пластики век, потому что зона вмешательства заметно увеличивается. Что она в себя включает? Эндоскопический лифтинг лба, устранение скуловых борозд, малярных мешков (скуловых грыж), которые добавляют лицу возраста и утомленности. Хирург перераспределяет мягкие ткани во время операции таким образом, что вся средняя треть лица, а не только веки, омолаживается на 10-15 лет.
Екатерина Калита: Да, блефаропластику можно комбинировать с другими вмешательствами. В том числе височным лифтингом, подтяжкой средней
трети лица. Все зависит от того, с каким объемом возрастных изменений мы сталкиваемся. По моему мнению, если пациента не устраивает только наличие
мешков под глазами или атонии кожи, то мы должны решать именно эти вопросы. Если человек жалуется на свои веки, а вы начинаете описывать остальные несовершенства его лица — это не совсем этично.
8. Когда уходят послеоперационные синяки и отеки?
Сергей Швырев: Многое зависит от индивидуальных особенностей кожи, от возраста пациента. Но, как правило, через две недели от синяков ничего не остается. Отечность может присутствовать чуть дольше, но в незначительном виде. Чтобы ускорить процесс восстановления, пациентам назначается курс реабилитационных процедур – микротоковая терапия, лимфодренаж, а также специальные кремы
9. Как лучше переносится блефаропластика — под наркозом или без него?
Екатерина Калита: Некоторые хирурги оперируют веки исключительно под общим наркозом, потому что им так спокойнее. Я предпочитаю местную анестезию, в том числе если ведется работа над верхними и нижними веками. Ощущается только первый укол инсулиновой иголочки, последующие прикосновения не вызывают дискомфорта. В операционной играет музыка, мы общаемся с пациент— все проходит в дружественной, ненапряженной обстановке. И уже через час после операции он может сесть за руль и отправиться домой.
Игорь Довгалюк: Местная анестезия возможна только в одном случае – когда идет работа над верхними веками. При всех остальных вмешательствах я считаю необходимым использовать полноценный наркоз. Да, сам хирург вполне может убрать мешки под глазами и без него, но необходимо сделать максимально комфортными ощущения пациента. Час нахождения в медикаментозном сне не превышает по своему влиянию на организм выпитой бутылке шампанского.
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