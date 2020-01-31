В России зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV

В настоящее время власти России проводят эвакуацию россиян из китайской провинции Хубэй, а также готовят постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Закроют и авиасообщение с Китаем. Продолжат летать только самолеты «Аэрофлота» — в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу. Также сохранят регулярные рейсы китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Новый режим авиасообщения будет введен с 1 февраля.

Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.

26 января Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. А 30 января Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV.