Фудхакинг от врачей: 25 супервредных, (неожиданно!) искусственных и по-настоящему полезных продуктов

«Не надо!» — категория продуктов, которых желательно избегать всегда и везде

1. Многие хлебные, мучные и крупяные изделия. А именно: обычный белый хлеб (особенно хлеб для тостов), лапша быстрого приготовления, сдобные булочки, сушки, бублики, вафли, мучные торты, крекеры, сухарики, печенье, разваренный рис, манная крупа.

Почему нельзя? Вся эта пища состоит из рафинированной муки (крупы), да еще и с огромным количеством сахара. Поэтому она практически не содержит ничего полезного, но при этом переполнена быстрыми углеводами, которые постепенно ведут к ожирению, атеросклерозу и сахарному диабету. Кроме того, из-за резких углеводных скачков такая пища разрушает нормальную систему регуляции аппетита, и мы съедаем ее в разы больше.

2. Ряд мясных изделий. Сюда относятся все колбасы, сосиски, сардельки, сало, а также блюда из жирного мяса и птицы (например, свинина, баранина, утка). В эту группу входит и большинство пельменей, сочетающих в себе вредное жирное мясо с вредными же мучными добавками. Можно взять себе за правило следующий принцип: если мясо было выбрано и приготовлено не мной, я его не ем.

Почему нельзя? Такие мясные изделия содержат очень много животного жира, который вреден для сосудов и сердца. Кроме того, мясо, подвергнутое глубокой кулинарной переработке, нарушает работу микрофлоры кишечника (которая столь важна для здоровья в целом). И именно при промышленном производстве мясных изделий и полуфабрикатов допускается максимальное число нарушений качества и рецептуры, в результате чего эти продукты избыточно обогащаются жиром (часто даже не мясным), теряют белковую полноценность и перекачиваются консервантами и антибиотиками.

3. Многие молочные изделия. Сгущенное молоко, сладкие йогурты, сладкий творог и сырки, молочный шоколад, дешевое мороженое, дешевые сыры средней зрелости.

Почему нельзя? Эти продукты уже мало что имеют от молока, но при этом напичканы сахаром, о вреде которого в частности и быстрых углеводов вообще мы говорили ранее. Кроме того, очень часто в последнее время творог, творожные изделия, мороженое и дешевые сыры «кондиционируются» большими количествами пальмового масла, богатого потенциально опасными тугоплавкими жирами.

4. Некоторые масложировые продукты. Маргарины, спреды для бутербродов, кулинарный жир, пальмовое масло.

Почему нельзя? Все эти виды жиров содержат искусственно модифицированные жирные кислоты (либо тугоплавкие жиры), которые в значительной мере повышают риск возникновения атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней.