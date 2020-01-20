В Южной Корее и Японии зафиксированы случаи заражения новым видом коронавируса

Как сообщили в национальном Центре контроля и профилактики заболеваний, на прошлой неделе женщина посещала китайский город Ухань, где в конце 2019 года произошла вспышка заболевания тогда еще неизвестным возбудителем. 7 января вирус был установлен — это коронавирус 2019-nCoV. В настоящий момент пациентка, заразившаяся им, изолирована и проходит курс лечения в госпитале города Инчхон.

По последним данным, общее число зараженных новым видом коронавируса в городе Ухань достигло 198 человек — зафиксировано три случая смерти, 25 человек выписаны из больниц, 170 проходят лечение. 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 9 — в критическом, а у 126 пациентов легкая форма заболевания. Еще 90 человек находятся на карантине.

По данным «Би-би-си», число заразившихся новым коронавирусом может быть выше, чем говорят официальные данные. Как говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона, вирусом может быть заражено почти 1700 человек.

Напомним, первая смерть была зафиксирована 9 января. В городе Ухань от пневмонии умер 61-летний мужчина. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени. 17 января в китайском городе Ухань была зафиксирована вторая смерть после заражения вирусом.